Демократы готовят импичмент Трампа, но надеются, что Пенс уволит его раньше

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Как сказала Нэнси Пелоси, Трамп представляет "неминуемую угрозу" Конституции

Палата представителей американского Конгресса готовится в среду начать процедуру импичмента Дональда Трампа. Демократы обвиняют уходящего главу государства в подстрекательстве к мятежу и воспрепятствовании мирной передаче власти.

Импичмента самого по себе недостаточно для отстранения президента от власти, поэтому демократы надеются, что это сделает вице-президент Майк Пенс. Об этом они попросят Пенса в отдельной резолюции во вторник.

Для импичмента достаточно простого большинства в Палате представителей, которую контролируют демократы, но для отстранения нужно отдельное разбирательство в Сенате, и даже если оно начнется, решение принимаются двумя третями голосов в верхней Палате. Сейчас она поровну разделена между демократами и республиканцами, и ни один республиканец не выражал готовность проголосовать за отстранение.

Это уже второй импичмент для Трампа, но как и в первом случае шансы на то, что Сенат согласится на отстранение президента, невелики.

В декабре 2019 года Палата представителей одобрила импичмент на основании обвинений в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Но Сенат затем оправдал его по обеим статьям в феврале 2020-го.

Две резолюции

Палата представителей американского Конгресса подготовила две резолюции об отстранении от власти Трампа. Как заявила спикер Нэнси Пелоси, Трамп представляет прямую угрозу Конституции США.

В первой резолюции демократы призывают вице-президента Майка Пенса задействовать 25-ю статью конституции и созвать правительство на голосование по вопросу о досрочном отстранении Трампа. Вторая резолюция - об отстранении Трампа от власти через процедуру импичмента. В обеих резолюциях Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

6 января, когда обе палаты Конгресса на совместном заседании должны были формально утвердить итоги ноябрьских президентских выборов, толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия. Сорвать процедуру им не удалось, но в ходе беспорядков погибли пять человек, а зданию был нанесен материальный ущерб.

Этому предшествовал митинг, на котором Трамп повторил свои недоказанные утверждения о фальсификации выборов и тем самым, по мнению его критиков, спровоцировал насилие.

"Опасность, которую президент представляет для Америки, носит чрезвычайный характер, и такими же должны быть наши действия", - заявила спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси.

Лидер демократического большинства в нижней палате Стэни Хойер сообщил коллегам по фракции, что проект резолюции об импичменте будет поставлен на голосование в среду.

Если он будет принят, дело поступит в Сенат, где для отрешения президента от власти требуются две трети голосов.

Альтернативный вариант

Ранее демократы на Капитолийском холме призвали вице-президента Майка Пенса немедленно привести в действие принятую в 1967 году 25-ю поправку к американской Конституции, позволяющую вице-президенту совместно с членами администрации отстранить президента от власти в случае его недееспособности или невменяемости. Пенс, судя по всему, выполнять их пожелание не собирается.

По данным американских СМИ, в понедельник впервые после штурма Капитолия он встретился с Трампом в Белом доме, они обсуждали план совместной работы до инаугурации Джо Байдена 20 января, и ни о каком досрочном уходе Трампа речь не шла.

Поскольку Трамп на будущей неделе и так перестанет быть президентом, цель его оппонентов, по всей видимости, заключается в воспрепятствовании ему вновь выдвигаться в президенты в 2024 году и в максимальной дискредитации идеологии "трампизма".

Но даже отстранение от должности Сенатом само по себе не лишит Трампа права избираться. Для этого потребуется отдельное голосование в верхней палате.

В случае маловероятного отстранения Трамп лишится президентской пенсии в размере около 200 тысяч долларов в год, а также, возможно, пожизненной охраны Секретной службы (в этом вопросе нет ясности из-за отсутствия прецедентов).

Угроза новых беспорядков

В понедельник ФБР предупредило о том, что вооруженные сторонники Трампа, ультраправые активисты, обозленные приходом к власти демократов, могут устроить в ближайшие дни насильственные акции протеста в Вашингтоне и столицах штатов, в частности, попытаться сорвать инаугурацию Джо Байдена 20 января.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, ФБР предупредило правоохранителей США о готовящихся по всей стране вооруженных акциях протеста крайне правых экстремистов

Спецслужба подозревает в этом участников группировки Boogaloo Boys, которые давно обвиняют государство в попрании свободы американцев и считают гражданскую войну справедливым делом.

Дональд Трамп, пока остающийся президентом, объявил в Вашингтоне чрезвычайное положение. В город дополнительно направляются 15 тысяч национальных гвардейцев.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боусер призвала граждан воздержаться от посещения столицы в день инаугурации.

Критика в адрес соцсетей

После штурма Капитолия 6 января "Твиттер", "Фейсбук" и "Инстаграм" заблокировали у себя аккаунты Дональда Трампа, а "Твиттер", которым он особенно любил пользоваться - еще и более 70 тысяч аккаунтов его сторонников.

Руководство соцсетей и американские либералы считают это необходимой мерой для защиты демократии и согласия в обществе.

Однако многие, особенно за пределами США, усматривают здесь ущемление свободы слова.

Канцлер Ангела Меркель устами своего представителя подвергла "Твиттер" критике и призвала США, по примеру Германии, принять четкие и обязательные для всех законы, регулирующие поведение в интернете, а не позволять соцсетям произвольно вводить свои правила.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный назвал запрет "неприемлемым актом цензуры", которым "воспользуются враги свободы слова во всем мире, в том числе и в России".