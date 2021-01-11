Шаурма от Сталина: московская полиция против, Захар Прилепин - за

Анастасия Голубева

Би-би-си

Автор фото, Sergei Fadeichev\TASS via Getty Images

7 января на севере Москвы открылась закусочная "Stal'in Doner", которая сразу же привлекла внимание СМИ и общественников из-за использования образа Иосифа Сталина в своей символике. Полиция потребовала от заведения снять вывеску, правозащитники сетовали на нехватку закона о защите памяти репрессий, а писатель Захар Прилепин организовал акцию в поддержку заведения.

Кафе "Stal'in Doner" под вывеской с портретом советского вождя проработало всего один день. В меню заведения была, например, шаурма, которая называлась "От Берии с соусом ткемали" или "Хрущевская в сырном лаваше". Заказы принимал кассир в форме сотрудника НКВД.

Для владельца заведения Станислава Вольтмана это был первый бизнес. Он объяснял, что открыл кафе с такой тематикой, потому что интересуется историей и личностью Сталина. При этом он отмечал, что вместе с дизайнером старался сделать "максимально нейтральное оформление", чтобы никого не оскорбить.

"Все закрывай и вали в свой Кувандык"

По словам Вольтмана, на следующий день после открытия закусочная уже не могла работать из-за того, что заведением заинтересовались не только журналисты, но и полиция.

По утверждению владельца кафе, 8 января полиция пришла в заведение и отключила там свет. Вольтман рассказал, что полиция давила на него, требуя убрать вывеску заведения. "Они мне сказали: "Сейчас с тобой или без тебя снимаем эту вывеску, всю твою хрень демонтируем". Мы подошли, и мне говорят: "Лезь, снимай". Мне товарищ подсказал, чтобы отказался от этого. И когда я отказался, они потоптались и ушли ни с чем, и до сих пор вывеска висит. Они, понимая, что у них нет права демонтировать вывеску, взяли меня на понт", - рассказал он Би-би-си.

После этого Вольтмана увезли в отделение полиции. По его словам, там на него кричали: "Все закрывай и вали в свой Кувандык (город в Оренбургской области, откуда Вольтман родом - Би-би-си)".

Заведение до сих пор закрыто. Вольтман рассказывает, что когда он приезжал в свое кафе и пытался включить там свет, к нему сразу же приезжали полицейские. "Полицейские подходят, начинают требовать паспорт безосновательно вообще. Я со своей стороны не нарушил законодательство ни на йоту, но ко мне вот с таким беззаконием относятся", - говорит он.

Вольтман также рассказал Би-би-си, что 11 января полиция связалась с его арендодателем и стала требовать, чтобы "уже быстрее решили этот вопрос не в мою пользу".

"Вопрос об этической стороне рекламы (заведения) находится в компетенции ФАС. ФАС может реагировать на такого рода истории только в том случае, если есть заявление граждан, например, о том, что контент на этой вывеске оскорбляет чьи-то чувства", - комментирует ситуацию глава Ассоциации малых предприятий наружной рекламы Александр Ружинский.

По его словам, полиция в целом не уполномочена проверять документы на информационно-рекламные конструкции. К помощи полиции может обратиться администрация города или района, но только если у владельца заведения нет документов о согласовании этой вывески. Если же вывеска была согласована, то воздействовать на нее можно только через ФАС, говорит Ружинский.

Сам Вольтман полагает, что районным полицейским "не нравится, что на их территории проходит какой-то информационный кипеж". Все надлежащие документы у него имеются, уверяет бизнесмен. Русская служба Би-би-си направила запрос в УВД по Северному административному округу Москвы.

Прилепин против "Мемориала"

Против вывески с портретом Сталина выступил глава правозащитного центра "Мемориал" (российские власти причислили его к "иностранным агентам") Ян Рачинский. "Это неуважение к памяти наших соотечественников", - заявил правозащитник.

Тем не менее Рачинский настаивает на том, что закрывать заведение не нужно. Проблема, по его словам, в отсутствии законов о защите памяти репрессированных.

"Власти страны по-прежнему уклоняются от того, чтобы дать отчетливое определение, отчетливую оценку деяниям этого преступного режима. В программе увековечения памяти жертв репрессий, которую представляли в 2011 году, был пункт о запрете использования имен организаторов террора в публичных названиях. К сожалению, в процессе обсуждения документа этот пункт исчез", - рассказал Рачинский изданию "Такие дела".

Концепцию заведения не поддержал и глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев: "Это дурной маркетинговый ход. Владельцам надо побольше головой думать. Я думаю, что и дети репрессированных, и внуки без восторга воспримут эту идею".

В защиту "сталинской" шаурмы выступила партия "За правду" писателя Захара Прилепина. "Движение "За правду" и "Гвардия Захара Прилепина" считают недопустимым заявления "Мемориала". Организация прививает ложные представления об истории, пытаясь ее переписать", - говорится в заявлении партии.

"За правду" также призвала своих сторонников выйти на улицы в поддержку "сталинской" закусочной, а также прийти к офису "Мемориала", чтобы выразить правозащитникам свой протест.