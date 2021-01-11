Бидзина Иванишвили опять уходит из грузинской политики

Автор фото, TASS Подпись к фото, Второй уход Бидзины Иванишвили из политики, по мнению политолога, может оказаться таким же, как первый - чисто декларативным

Грузинский миллиардер и лидер правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили, отодвинувший несколько лет назад от власти Михаила Саакашвили, объявил об уходе из политики. Он из нее уже уходил - но недалеко.

"Считаю, что моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно отойти от политики и полностью оставить бразды правления. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию", - объявил лидер партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в понедельник в письменном заявлении.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на грузинскую прессу, Иванишвили, объясняя свое решение, сослался на возраст (ему в феврале исполнится 65 лет) и желание вернуться к жизни, которую вел перед тем, как пришел в политику в 2011 году.

Иванишвили, отобравший власть у прозападного президента-реформатора, лидера грузинской "революции роз" Михаила Саакашвили, семь лет назад уже объявлял об уходе из политики, но при этом сохранил контроль над своей остававшейся у власти партией и спустя четыре года легко в политику вернулся.

По мнению грузинского политолога Гелы Васадзе, уход Иванишвили и в этот раз будет в основном декларативным.

"Продолжит ли Иванишвили сохранять контроль над исполнительной, законодательной и судебной властями Грузии? Конечно, продолжит, ибо механизмы этого контроля не были никак связаны с формальным местом председателя партии, которое он занимал. То есть весь инструментарий контроля остается в руках Иванишвили", - сказал Васадзе Русской службе Би-би-си.

Гела Васадзе уверен, что в нынешней политической системе, выстроенной самим же Иванишвили, он может вернуться в любое время, причем на любую должность.

"Если даже предположить, что Иванишвили решил отойти от дел, что, признаюсь честно, предположить крайне трудно, то в этом случае мы будем наблюдать процесс передачи контрольных функций в другие руки и тотального изменения архитектуры власти в Грузии. Сделать это незаметно для внешних наблюдателей невозможно. Так что пока статус-кво сохраняется", - добавил политолог.

По сведениям грузинской прессы, председателем "Грузинской мечты" вместо Иванишвили может стать бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

Уход во время кризиса

Когда Иванишвили 9 лет назад создал партию и пошел на выборы, он обещал, что уйдет, как только добьется стабилизации внутренней и внешней политики Грузии. Под стабилизацией Иванишвили подразумевал, в частности, отстранение от власти Михаила Саакашвили и его партии "Единое национальное движение".

В 2013 году Иванишвили объявил об уходе из политики, заявив, что эта цель достигнута.

На этот раз миллиардер объявляет об уходе в момент тяжелого политического кризиса.

На парламентских выборах прошедшей осенью "Грузинская мечта" собрала, по официальным подсчетам центризбиркома страны, 48% голосов и получила 90 из 150 мест в парламенте.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Грузинская оппозиция сравнивает Иванишвили с такими диктаторами, как Ким Чен Ын, и обвиняет его партию в подтасовке результатов выборов. Впрочем, партию Михаила Саакашвили, когда он правил страной, тоже обвиняли в нечестных приемах на выборах

Однако оппозиция уже после первого тура парламентских выборов 31 октября 2020 года обвинила правящую партию в фальсификации результатов, и большинство оппозиционных партий решили бойкотировать и второй тур, и работу парламента.

"Форбс" оценивает состояние Иванишвили в 4,8 млрд долларов. До прихода в грузинскую политику он занимался бизнесом в России и имел российское (а также французское) гражданство.

Созданная Иванишвили партия "Грузинская мечта" пришла к власти на выборах в октябре 2012 года, получив больше половины мест в парламенте и отправив в оппозицию партию президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Годом позже закончились президентские полномочия и самого Саакашвили, на выборах президента победил ставленник Иванишвили Георгий Маргвелашвили, а против Саакашвили, улетевшего за границу, было возбуждено несколько уголовных дел.

Тогда же, сразу после избрания Маргвелашвили, Бидзина Иванишвили в первый раз объявил об уходе из политики (он, как лидер правящей партии, тогда был премьер-министром).