"Ущерб бренду". Ассоциация гольфа США отказалась проводить свой чемпионат в гольф-клубе Трампа

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Трамп любит гольф, ему принадлежат 17 гольф-клубов по всему миру

Ассоциация профессиональных игроков гольфа США (PGA) решила в 2022 году не проводить свой ежегодный чемпионат на поле гольф-клуба, принадлежащего президенту США Дональду Трампу. Руководство ассоциации накануне проголосовало за расторжение соглашения.

Многие политики в США, включая демократов и некоторых республиканцев, обвиняют Трампа в подстрекательстве к беспорядкам, приведшим к штурму Капитолия радикальными сторонниками президента.

"Стало понятно. что проведение чемпионата PGA в гольф-клубе Трампа в Бедминстере нанесет ущерб брэнду PGA и поставит под угрозу способность ассоциации проводить многочисленные мероприятия, а также может повлиять на нашу работу в долгосрочной перспективе, - заявил руководитель организации Джим Ричерсон. - Решение было принято, чтобы PGA и входящие в нее профессионалы могли занимать лидирующие позиции и развивать игру еще многие десятки лет".

Представители Трампа заявили, что решение PGA их очень огорчило.

"У нас было прекрасное сотрудничество с PGA. Это нарушение контракта, имеющего обязательную силу, они не имею права расторгать контракт", - заявили они.

Турнир в находящемся в Нью-Джерси гольф-клубе Трампа должен был пройти в мае 2022 года. Всего ему принадлежат 17 гольф-клубов по всему миру.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2016 году в гольф-клубе Трампа в Нью-Джерси проходил турнир по гольфу для женщин

В 2014 году Трамп приобрел гольф-клуб в Шотландии, который называется Trump Turnberry. С того времени там ни разу не проводился чемпионат Британии по гольфу. Последний раз гольф-клуб принимал турнир в 2009 году.