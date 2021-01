"Секс в большом городе" возвращается. Но без Саманты

На экраны в новой форме возвращается "Секс в большом городе" - американский сериал о четырех незамужних подругах, ставший хитом во многих странах мира в конце 1990-х-начале 2000-х годов. Но в нем не будет Саманты.

В новом мини-сериале основные элементы должны остаться прежними. Он выйдет на стриминговой платформе HBO Max и будет называться And Just Like That ("И вот так просто").