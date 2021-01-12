Дайджест: в США решают, отстранять ли Трампа, Меркель критикует "Твиттер"

Автор фото, Los Angeles Times/Getty Images Подпись к фото, В преддверии инацгурации Джо Байдена в Вашингтон стягиваются дополнительные силы Национальной гвардии

Палата представителей Конгресса США сегодня рассмотрит две резолюции, нацеленные на то, чтобы отстранить от власти действующего президента Дональда Трампа.

В первой резолюции демократы призывают вице-президента Майка Пенса задействовать 25-ю статью конституции и созвать правительство на голосование по вопросу о досрочном отстранении Трампа.

Вторая резолюция - об отстранении Трампа от власти через процедуру импичмента. В обеих резолюциях Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу в связи со штурмом Капитолия на прошлой неделе.

Если первая резолюция будет принята, вице-президенту Майку Пенсу придется решить, приводить ли в действие 25-ю поправку и отстранять ли Трампа от власти.

Минувшей ночью агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что Дональд Трамп и Майк Пенс в понедельник вечером встретились и провели "хороший разговор".

Также стало известно, что Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Колумбия, чтобы обеспечить безопасность инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.

Ранее ФБР предупредило о готовящихся по всей стране вооруженных акциях протеста экстремистов в преддверии инаугурации.

Допрос Голунова

Мосгорсуд продолжит рассматривать дело в отношении пяти бывших полицейских, которых обвиняют в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову.

Сегодня, как ожидается, состоится допрос самого Голунова.

На прошлом заседании прокурор зачитал обвинительное заключение, после чего один фигурант признал вину полностью, другой частично, а остальные трое заявили, что вину не признают.

Возобновление авиасообщения с Британией

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Во вторник завершается действие ограничений на авиасообщение между Россией и Великобританией, которые были введены в конце декабря из-за нового британского штамма коронавируса.

При этом, согласно декабрьскому постановлению Роспотребнадзора, прибывающим в Россию из Британии по-прежнему нужно будет соблюдать двухнедельный карантин.

В минувшее воскресенье британский штамм впервые был обнаружен у россиянина, который вернулся из Британии.

Пожар в Екатеринбурге

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В результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге минувшей ночью погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе один ребенок.

Очаг пожара располагался в квартире на втором этаже дома 7 по улице Рассветной. Дым быстро распространился по подъезду, из-за чего жители оказались заблокированы в квартирах.

По данным регионального управления МЧС России, из подъезда были эвакуированы 90 человек, их разместили сначала в пожарных машинах, а затем в близлежащей гимназии.

Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах. Местные СМИ сообщают, что жительница квартиры на девятом этаже просила о помощи в соцсетях, однако спасти ее не удалось - она погибла вместе с маленькой дочерью.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Границы свободы слова в эпоху интернета

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Еще неделю назад никто не смог бы предположить, что президент США окажется перед лицом второго импичмента, пишет Financial Times. Ровно так же невозможно было представить, что медийные платформы будут закрыты для "лидера свободного мира".

Теперь же отлучение Трампа от "Твиттера", "Фейсбука" и "Инстаграма" поднимает вопрос о свободе слова и прецедентах, которые эта ситуация может означать для стран, где таких свобод не наблюдается.

Газета признает, что бан со стороны "Твиттера" вызывает много вопросов, но не сомневается в том, что бездействие этой соцсети могло привести к куда более серьезным последствиям.

Однако, напоминает FT, возможность Америки продвигать демократию и политические свободы во всем мире будет подорвана, если она не сможет защитить эту свободу у себя дома.

К тому же свободу слова нельзя использовать в одностороннем порядке, и либералам следует помнить, что их собственные аргументы, распространяемые в соцсетях, могут быть обращены против них и могут подорвать те самые принципы, которые они исповедуют.

Удивительное единство

Автор фото, AFP Подпись к фото, Ангела Меркель назвала блокировку Трампа наступлением на свободу слова

Financial Times продолжает эту тему в другой статье, обращая внимание на то, что канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике "Твиттер", назвав это серьезным нарушением свободы слова.

Меркель через своего представителя посоветовала американскому правительству взять пример с Германии и принять на государственном уровне законы, ограничивающие подстрекательство в интернете, а не предоставлять соцсетям право придумывать собственные законы.

Запрет в отношении Трампа раскритиковал и российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который находится на лечении в Германии после попытки его отравления.

Он назвал этот шаг "неприемлемым актом цензуры", которым непременно воспользуется Кремль, добавив, что решение было принято на волне эмоций и личных политических пристрастий.

"Этим прецедентом воспользуются враги свободы слова во всем мире, в том числе и в России, - написал он. Каждый раз, когда им нужно будет заставить кого-то замолчать, они будут говорить: это обычная практика, даже Трампа заблокировали в "Твиттере".

Даже чеченский лидер Рамзан Кадыров, аккаунты которого были заблокированы "Инстаграмом" и "Фейсбуком" в период правления Трампа, не преминул прокомментировать случившееся, заявив, что теперь его и уходящего президента связывает цензура.

"Теперь у меня появилось нечто общее с Трампом, - написал Кадыров в "Телеграме". - Если раньше он блокировал мои аккаунты в соцсетях, то теперь, благодаря Всевышнему, справедливость восстановлена".

В ЕС без бутербродов

Автор фото, AFP

Голландское телевидение решило снять видеосюжет о том, как изменились правила для автомобилистов, прибывающих в Европу из Британии после того, как Великобритания формально завершила процесс выхода из ЕС.

Помимо кардинальных вопросов, таких как свобода передвижения и торговли, иммиграция и безопасность, новые правила затронули и многие вещи, о которых люди раньше не задумывались.

К примеру, по правилам ЕС, если вы не являетесь гражданином одной из стран Евросоюза, вы не имеете права ввозить молочные или мясные продукты, овощи и фрукты, рыбу и многое другое.

В видеосюжете телеканала NPO1 голландский таможенник, указывая на завернутые в фольгу сэндвичи, спрашивает приехавшего из Британии водителя, нет ли в них мяса, и после утвердительного ответа объявляет: "Мы забираем их. Все".

На просьбу удивленного водителя, может ли он оставить себе хотя бы хлеб, таможенник вежливо, но неумолимо отвечает: "Нет уж, извините, но мы должны конфисковать все, добро пожаловать в брексит, сэр".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Самая доступная сейчас вакцина - это "Спутник V". Но власти говорят, что скоро можно будет выбирать

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