"Федеральная смерть" отложена. Суд в США решил пока не казнить Лизу Монтгомери

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лиза Монтгомери была приговорена к смертной казни в 2007 году

Американский суд приостановил исполнение смертного приговора в отношении Лизы Монтгомери, которая должна была стать первой за 70 лет женщиной, казненной в США по решению федеральных властей.

Судья Джеймс Хэнлон решил, что до исполнения смертного приговора необходимо провести слушания о вменяемости Монтгомери. Адвокаты женщины утверждают, что у нее врожденный дефект головного мозга, и она попросту не поймет, что именно с ней происходит.

"В своем нынешнем психическом состоянии Монтгомери настолько удалена от реальности, что она не может рационально судить о причинах, по которым правительство намерено ее казнить", - заявил судья.

Дата слушаний о вменяемости Монтгомери будет установлена позже.

Адвокаты женщины приветствовали решение суда. "Как установил суд, Монтгомери явно продемонстрировала, что ее психическое состояние не позволяет ее казнить, - заявила защитница Келли Хенри. - Монтгомери страдает поражением головного мозга и тяжелым психическим заболеванием, которое усугубилось из-за сексуальных надругательств, которым она подвергалась в течение всей своей жизни со стороны тех, кто о ней должен был заботиться".

Как передает Си-эн-эн, прокуроры намерены оспорить решение суда.

Преступление Монтгомери

Лиза Монтгомери, которой сейчас 52 года, в течение нескольких лет в детстве подвергалась насилию со стороны своего отчима. В возрасте 36 лет (это было в 2004 году) она задушила беременную женщину и извлекла недоношенного ребенка. Ребенок впоследствии выжил.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тюрьма в Индиане, где содержится Лиза Монтгомери

Как утверждают адвокаты, ее преступление было связано с обострением психического заболевания.

Казнь Монтгомери отложена уже во второй раз: ей должны были сделать смертельную инъекцию еще в декабре, однако ее адвокат заболела Covid-19, и исполнение приговора было отложено.

Последней женщиной, казненной в США на федеральном уровне, была Бонни Хэди, которая в 1953 году похитила и убила ребенка с целью получения выкупа. Ее приговорили к высшей мере наказания и отправили в газовую камеру.

Не исключено, что теперь Монтгомери сможет избежать казни, поскольку избранный президент США Джо Байден намерен прекратить исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.

Администрация уходящего президента Дональда Трампа возобновила федеральные смертные казни после 17-летнего перерыва (хотя все эти годы людей по-прежнему казнили на уровне отдельных штатов).

С лета прошлого года было приведено в исполнение 10 федеральных смертных приговоров, Лиза Монтгомери должна была стать 11-й. На этой неделе федеральные власти планируют казнить еще двух осужденных.

Вместо смертной казни администрация Байдена предлагает назначать пожизненное заключение в виде наказания без возможности освободиться условно-досрочно.