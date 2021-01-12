Суд на три месяца снизил сроки двоим фигурантам дела "Нового величия"

Автор фото, Mikhail Japaridze/TASS Подпись к фото, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев (архивное фото)

Мосгорсуд смягчил наказание нескольким фигурантам дела "Нового величия", осужденным за организацию экстремистского сообщества. Прокуратура просила оставить наказание без изменения. Защита, как и во время основного процесса, настаивала на том, что подсудимые невиновны, и просила суд их оправдать.

"Приговор Люблинского суда Москвы от 6 августа 2020 года - изменить, назначить [Руслану] Костыленкову на 6 лет 9 месяцев, [Петру] Карамзину назначить 6 лет 3 месяцев (...)", - огласила решение коллегия судей.

Таким образом, Мосгорсуд снизил срок наказания Костыленкову и Карамзину на три месяца. Анне Павликовой и Марии Дубовик снизили на год испытательный срок, сообщила агентству РИА Новости адвокат Павликовой Ольга Карлова.

Приговор по делу "Нового величия" был вынесен в августе. Тогда все семеро подсудимых получили такие же или почти такие сроки, какие и запрашивал прокурор. Самое жесткое наказание получили трое фигурантов дела, которых суд признал основой экстремистского сообщества: Руслан Костыленков получил 7 лет колонии, Петр Карамзин - 6 с половиной лет, Вячеслав Крюков - 6 лет.

Остальные четверо, в том числе две девушки - Анна Павликова и Мария Дубовик - получили условные сроки.

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS Подпись к фото, Мария Дубовик

"В нашем уголовном деле отсутствуют потерпевшие, материальный ущерб, ущерб обществу и даже мотивы", - говорил в своем последнем слове Руслан Костыленков: он получил наибольший срок и находится под стражей с 2018 года.

Что это за дело?

Дело "Нового величия" тянулось два года - участников чата, которые обсуждали политику, митинги и несколько раз собирались на встречи, задержали в марте 2018 года и обвинили в создании экстремистского сообщества.

Ключевым свидетелем обвинения стал участник чата, чье имя засекретили: в деле он проходил как Александр Константинов, а фигуранты дела знали его под именем Руслан Д. По его словам, участники "Нового величия" собирались заниматься "революционной деятельностью", их цель - смена власти и Конституции, а осенью 2017 года они ездили в Подмосковье метать коктейли Молотова, чтобы в случае революции использовать их против полицейских.

Защита и сами подсудимые в суде настаивали, что Руслан Д. - провокатор, подосланный спецслужбами, который сам и сделал из компании друзей экстремистское сообщество: именно он предложил создать устав, начал собирать членские взносы и снял помещение для собраний.

Адвокаты подчеркивали, что обвинение не доказало главного - мотива ненависти и вражды к определенной социальной группе. Без него состава экстремистского преступления просто не может быть.

Поначалу все фигуранты дела находились в СИЗО. В августе 2018 года в Москве прошла акция "Марш матерей" в поддержку самых юных обвиняемых по делу: Анны Павликовой и Марии Дубовик. На момент задержания Анне не исполнилось 18 лет. На следующий день девушек отпустили под домашний арест. 17 октября 2019 года Костыленков и Крюков порезали себе вены прямо в зале суда, протестуя против отказа судьи отпустить их домой до приговора.