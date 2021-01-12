Суд на три месяца снизил сроки двоим фигурантам дела "Нового величия"
Мосгорсуд смягчил наказание нескольким фигурантам дела "Нового величия", осужденным за организацию экстремистского сообщества. Прокуратура просила оставить наказание без изменения. Защита, как и во время основного процесса, настаивала на том, что подсудимые невиновны, и просила суд их оправдать.
"Приговор Люблинского суда Москвы от 6 августа 2020 года - изменить, назначить [Руслану] Костыленкову на 6 лет 9 месяцев, [Петру] Карамзину назначить 6 лет 3 месяцев (...)", - огласила решение коллегия судей.
Таким образом, Мосгорсуд снизил срок наказания Костыленкову и Карамзину на три месяца. Анне Павликовой и Марии Дубовик снизили на год испытательный срок, сообщила агентству РИА Новости адвокат Павликовой Ольга Карлова.
Приговор по делу "Нового величия" был вынесен в августе. Тогда все семеро подсудимых получили такие же или почти такие сроки, какие и запрашивал прокурор. Самое жесткое наказание получили трое фигурантов дела, которых суд признал основой экстремистского сообщества: Руслан Костыленков получил 7 лет колонии, Петр Карамзин - 6 с половиной лет, Вячеслав Крюков - 6 лет.
Остальные четверо, в том числе две девушки - Анна Павликова и Мария Дубовик - получили условные сроки.
"В нашем уголовном деле отсутствуют потерпевшие, материальный ущерб, ущерб обществу и даже мотивы", - говорил в своем последнем слове Руслан Костыленков: он получил наибольший срок и находится под стражей с 2018 года.
Что это за дело?
Дело "Нового величия" тянулось два года - участников чата, которые обсуждали политику, митинги и несколько раз собирались на встречи, задержали в марте 2018 года и обвинили в создании экстремистского сообщества.
Ключевым свидетелем обвинения стал участник чата, чье имя засекретили: в деле он проходил как Александр Константинов, а фигуранты дела знали его под именем Руслан Д. По его словам, участники "Нового величия" собирались заниматься "революционной деятельностью", их цель - смена власти и Конституции, а осенью 2017 года они ездили в Подмосковье метать коктейли Молотова, чтобы в случае революции использовать их против полицейских.
Защита и сами подсудимые в суде настаивали, что Руслан Д. - провокатор, подосланный спецслужбами, который сам и сделал из компании друзей экстремистское сообщество: именно он предложил создать устав, начал собирать членские взносы и снял помещение для собраний.
Адвокаты подчеркивали, что обвинение не доказало главного - мотива ненависти и вражды к определенной социальной группе. Без него состава экстремистского преступления просто не может быть.
Поначалу все фигуранты дела находились в СИЗО. В августе 2018 года в Москве прошла акция "Марш матерей" в поддержку самых юных обвиняемых по делу: Анны Павликовой и Марии Дубовик. На момент задержания Анне не исполнилось 18 лет. На следующий день девушек отпустили под домашний арест. 17 октября 2019 года Костыленков и Крюков порезали себе вены прямо в зале суда, протестуя против отказа судьи отпустить их домой до приговора.
В последний день суда в августе 2020 года Руслан Костыленков рассказал, что во время задержания его пытали: били и засовывали в анус ручку кухонного молотка для мяса.