РПЦ устроила в цирке шоу с животными в нацистской форме. И назвала гротеском

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В государственном цирке Удмуртии прошло представление, на котором животные выступали в костюмах с нацистской символикой. В цирке заявили, что мероприятие заказала Ижевская и Удмуртская епархия. Прокуратура начала проверку.

Что произошло

9 января в соцсетях появились кадры выступления в цирке Ижевска, на которых видно, как дрессировщики, одетые как красноармейцы, выводят на арену обезьяну в форме, похожей на нацистскую, и козлов со свастиками на попонах.

В понедельник прокуратура Удмуртии сообщила, что ведомство организовало проверку по факту демонстрации нацистской символики в здании государственного цирка Удмуртии.

"В ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация, размещенная в социальной сети, о демонстрации нацистской символики на попонах, одетых на животных, во время выступлений 8 января 2021 года в здании Государственного цирка Удмуртии", - отметили в прокуратуре.

Что говорят в цирке и епархии

После того, как прокуратура сообщила о проверке, в государственном цирке Удмуртии заявили, что представление было организовано по заказу местной епархии, а в его сценарии "присутствовал исторический экскурс, освещающий роль церкви в истории Российского и Советского государства".

Нацистская символика, как уточнили в цирке, была использована в эпизоде, посвященном событиям 1942 года, "когда 7 января 1942 года был переломный момент в ходе Великой Отечественной войны".

"В сценарии эпизод сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экранах о разгроме немецкой армии под Москвой. В манеже соответственно демонстрировался номер, в котором дрессировщики в форме красноармейцев прогоняют дрессированных козлов в попоне с нацисткой символикой, усиливая эффект дикторского текста и визуального ряда", - рассказали в цирке.

В учреждении считают, что "кто-то из зрителей сфотографировал животных, вырвав из контекста номера, и выложил в соцсети, спровоцировав скандал".

В свою очередь в Ижевской епархии заявили, что выступление дрессировщиков с животными в костюмах со свастикой символизировало победу над фашизмом.

Там пояснили, что сюжет мероприятия был посвящен "знаменательным событиям нашей Отечественной истории, которые календарно связаны с праздником Рождества Христова": "Например, 25 декабря (Рождество по старому стилю) завершилась Отечественная война 1812 года; а 7 января 1942 года, в период Великой Отечественной войны, произошел перелом в Битве за Москву".

"Выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, было использовано как образ не просто победы над фашизмом, но и само по себе попрание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии. Нужно понимать, что особой спецификой циркового искусства является зрелищность, и нет ничего удивительно в том, что используемые в нем образы имеют ироничный, а иногда даже гротескный характер", - говорится в комментарии епархии.

Епархия при этом не потдвердила, что мероприятие было организовано по ее заказу, отметив лишь, что по итогам представления на ее сайте и в группе "ВКонтакте" были опубликованы фото и видеорепортаж.

По мнению епархии, представление не нарушало российское законодательство, запрещающее публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики, поскольку положения соответствующей статьи не распространяются на случаи, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".