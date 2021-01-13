Коронавирус: скачок смертности в США, новая мутация в Бразилии, Брюса Уиллиса выгнали из аптеки

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За минувшие сутки в США умерло самое большое число пациентов за все время пандемии

В США зафиксированы самые высокие показатели смертности за все время пандемии. Правительство Украины закупает китайскую вакцину и просит ЕС помочь с поставками препаратов, однако в самой Европе вакцинация пока идет довольно медленно. Тем временем американского актера Брюса Уиллиса выгнали из аптеки, поскольку он пришел туда без маски.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших коронавирусом во всем мире с начала пандемии превысило 91 млн человек, умерших насчитывается почти 2 млн.

В США за минувшие сутки снова побит рекорд смертности: во вторник от Covid-19 в стране умерли 4470 человек - самое большое число за все время пандемии. Это означает, что в среднем каждую минуту от коронавируса в стране умирает около трех человек.

Многие больницы переполнены, люди лежат в коридорах и педиатрических отделениях. Врачи работают без выходных. По словам многих медиков, это самый мрачный момент в их врачебной карьере.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В больницах многих стран мира не осталось свободных коек, снова ощущается нехватка аппаратов ИВЛ и обычных кислородных масок

Массовая вакцинация началась в США еще в декабре, но ее ощутимых результатов следует ожидать лишь к весне, считают ученые. Пока медики готовятся к пику заражаемости, и не только Covid-19, но и всеми сезонными вирусами.

Накануне власти объявили, что отныне все прибывающие в США должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус. США занимают первое место в мире по числу заболевших и умерших - 22,8 млн и 380,7 тыс. человек соответственно.

Соседняя Канада также переживает вторую волну эпидемии. Правительство провинции Онтарио, которая является самой густонаселенной и значимой в экономическом отношении, запретило жителям покидать дома без уважительной причины. Губернатор региона заявил, что система здравоохранения работает на пределе возможностей.

Брюс Уиллис без маски

Голливудский актер Брюс Уиллис попал на первые страницы прессы Лос-Анджелеса после того, как его сфотографировали в одной из аптек города без маски. Некоторые очевидцы утверждают, что он отказался ее надеть, и сотрудники настоятельно попросили его уйти. Сам актер говорит, что решил выйти из аптеки сам, увидев, что посетители были явно недовольны отсутствием маски.

В интервью журналу People Уиллис заявил, что понимает важность масок и призывает всех заботиться об общественной безопасности. Ношение масок внутри помещений предписано законом штата Калифорния, одного из самых пострадавших от пандемии Covid-19.

"Бразильский вирус": новая мутация - угроза иммунитету

Между тем японские ученые из Национального института инфекционных заболеваний обнаружили в анализах четырех туристов из Бразилии признаки новой разновидности коронавируса Sars-Cov-2. По словам экспертов, вирус снова мутировал - причем несколько изменений вновь произошли на участке генома, отвечающем за форму шиповидного белка, при помощи которого вирусные частицы проникают в наши клетки.

Предварительный генетический анализ показал наличие в РНК привезенного из штата Амазонас вируса полтора десятка мутаций. По меньшей мере три из них встречались ученым и раньше - в том числе та, что печально известна под кодовым названием N501Y (замена аминокислоты аспарагин на тирозин в 501-й позиции спайк-белка).

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Ровно такая же мутация ранее была обнаружена у пациентов в Великобритании и Южной Африке. Судя по всему, измененная форма белка облегчает вирусу доступ в клетку, за счет чего инфекция распространяется значительно быстрее - хотя у ученых нет доказательств того, что мутировавший вирус вызывает более тяжелое заболевание.

Мария ван Керкхове, отвечающая в ВОЗ за борьбу с пандемией Covid-19, призвала власти всех стран к бдительности, так как новая мутация, которую ученые между собой уже называют "бразильским штаммом", скорее всего, также трудно поддается сдерживанию.

Особые опасения у экспертов вызывает тот факт, что изменения на этом участке генома, кажется, не связаны между собой - то есть во всех трех случаях (в Британии, Бразилии и ЮАР) одна и та же мутация произошла независимо.

Есть у "бразильской" разновидности вируса и еще одна опасная мутация - E484K. По данным команды исследователей Вашингтонского университета, она может существенно снизить эффективность иммунного ответа, поскольку с этой версией вируса значительно хуже справляются антитела переболевших пациентов. Впрочем, эксперименты американские ученые проводили в пробирке, а написанная ими статья пока не прошла экспертную оценку.

Ученые дополнительно подчеркивают, что информации о новом вирусе пока крайне мало, идут интенсивные исследования. "Бразильский штамм" был обнаружен в ходе рутинной проверки анализов всех прибывающих в Японию.

Вакцины: качество и количество под вопросом

В среду стартовала кампания по вакцинации в одной из самых густонаселенных стран мира - Индонезии. Местный регулятор дал добро на применение китайской вакцины CoronaVac (производства компании Sinovac), несмотря на то, что последние клинические испытания, проведенные в Бразилии, показали лишь 50% ее эффективности (этого показателя оказалось достаточно для официального одобрения бразильскими властями).

Президент Индонезии Джоко Видодо стал первым человеком в стране, получившим прививку. Этот момент транслировался в прямом эфире местного телевидения.

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Регуляторы Евросоюза накануне приступили к процедуре одобрения вакцины Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Страны ЕС с нетерпением ждут момента, когда ее можно будет применять, так как начавшаяся в декабре прошлого года в большинстве из них вакцинация проходит не так быстро и эффективно, как ожидалось. Препарат производства AstraZeneca уже одобрен властями Великобритании.

По данным сайта Politico, в крупных странах ЕС вакцинацию прошли около 1% населения, хотя в некоторых из них показатели еще ниже, например, во Франции прививку сделали в среднем 0,29 человека на каждые 100 жителей.

В числе прочих вакцинация началась в Ватикане. Как сообщают журналисты, прививка уже сделана Папе Римскому Франциску, хотя эти данные пока не подтверждены официально. На прошлой неделе ватиканские власти закупили специальный холодильник, позволяющий хранить вакцину Pfizer/BioNTech, которая требует температуры минус 70 градусов Цельсия.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о помощи в приобретении вакцин, он сказал об этом во время визита в Киев недавно избранного молдавского президента Майи Санду. "Считаю, что странам Восточного партнерства [проект ЕС по сотрудничеству с шестью странами бывшего СССР, в том числе Молдовой и Украиной] должно уделяться повышенное внимание со стороны государств Европейского Союза в вопросах совместных процедур закупки и ускорения поставки вакцин", - цитирует Зеленского издание "Европейская правда".

Украина уже решила закупить вакцину производства китайской компании Sinovac, в феврале страна должна получить 700 тыс. доз этого препарата. Ранее Киев заявил, что не будет использовать российский препарат "Спутник V".

По данным Университета Джонса Хопкинса, в общей сложности на Украине коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, умерли - около 21 тыс.

Правительство Албании отказывается называть страну, приславшую в Тирану 1 тыс. доз вакцины производства Pfizer и BioNTech. Премьер-министр страны Эди Рама первым получил прививку в понедельник, но не объяснил, откуда взялся препарат. Он лишь сказал, что донором выступило европейское государство, которое попросило не идентифицировать его.

Европа: послаблений карантина не будет

Научные советники правительства Франции в среду призвали к введению очередных ограничительных мер, необходимых, по их словам, для сдерживания так называемого "британского штамма" - новой, гораздо более заразной разновидности коронавируса, впервые появившейся в Британии в конце прошлого года. По мнению ученых, в настоящий момент британский вариант является возбудителем 1% новых случаев заболевания Covid-19 во Франции.

О закрытии школ речь пока не идет. В течение дня французский президент Эммануэль Макрон обсудит с членами правительства и ученым советом дальнейшие меры по сдерживанию пандемии. В частности, ожидается, что начало комендантского часа будет перенесено с 20:00 на 18:00.

Германия не может позволить себе отменить или ослабить ограничительные меры в начале февраля, как власти надеялись ранее, заявил в среду министр здравоохранения страны Йенс Шпан.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Германии армейских инженеров привлекли к обслуживанию больничного оборудования и, в частности, аппаратов ИВЛ

По его словам, вирус по-прежнему трудно сдерживать, и необходимо дождаться первых ощутимых результатов вакцинации, что произойдет лишь через два-три месяца.

Крупнейший немецкий таблоид Bild сообщил накануне, что, согласно имеющейся у редакции информации, на закрытом совещании канцлера Ангелы Меркель с членами кабинета обсуждалось продление общенационального локдауна до апреля.

По данным Института Роберта Коха, за неполный день в среду в Германии выявлено 19,6 тыс. новых случаев заболевания. За минувшие сутки умерли 1060 человек, общее число умерших за время пандемии теперь составляет 42,6 тыс. человек.

Китай: миллионы людей в карантине

Провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая с населением 37,5 млн человек объявила в среду режим чрезвычайной ситуации после того, как на ее территории было выявлено 28 новых случаев заражения. Границы провинции закрыты, выехать за ее пределы можно только по особому разрешению. С конца прошлой недели в жесткий карантин попали четыре города, более 28 млн человек получили указание не покидать свои дома.

Автор фото, AFP/Getty Images Подпись к фото, Тестирование в провинции Хэйлунцзян

В среду в Китае зарегистрирован самый резкий рост числа новых случаев Covid-19 за пять месяцев: было поставлено 115 новых диагнозов по сравнению с 55 случаями днем ранее.

Китайские власти избрали тактику введения точечных локдаунов при выявлении даже единичных случаев заболевания. В стране полным ходом идет кампания по вакцинации. Пекин призвал сделать прививки как можно большему числу людей в преддверии китайского Нового года, когда жители страны традиционно начинают много ездить по стране. После праздников медики ожидают резкого скачка заболеваемости.

Япония распространяет режим чрезвычайной ситуации, который до сих пор действовал в Токио и пригородах, на семь других крупных регионов. Статистика смертности в Японии считается одной из самых благоприятных: с начала пандемии там умерли около 4100 человек - меньше, чем в США за один день.