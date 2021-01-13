Конгресс готовится проголосовать за второй импичмент Трампа - за подстрекательство к нападению на Капитолий

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Палата представителей Конгресса США обсуждает резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа за подстрекательство толпы его сторонников к нападению на здание Капитолия 6 января.

Демократы имеют большинство в Палате представителей, к тому же по этому вопросу их готовы поддержать и несколько республиканцев, так что Трамп, покидающий свой пост 20 января, имеет все шансы стать первым президентом в истории США, которому импичмент был объявлен дважды.

Импичмент содержит единственную статью - подстрекательство к мятежу - и представляет собой аналог обвинительного заключения в уголовном суде. После утверждения он будет торжественно внесен в Сенат, который будет судить президента. Для обвинительного вердикта необходимы голоса 67 сенаторов - эта планка ни разу в истории страны не достигалась, в том числе и по первому импичменту Трампа в начале 2020 года.

Маловероятно, что Сенат успеет проголосовать до конца срока Трампа, но он имеет право продолжить рассматривать импичмент и после 20 января. Кроме того, Сенат сможет запретить Трампу претендовать на другие государственные должности (а он говорил о намерении баллотироваться на выборах 2024 года), причем для этого, по мнению многих юристов, достаточно простого большинства голосов сенаторов.

6 января толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Конгресса в разгар заседания, на котором законодатели утверждали победу Джо Байдена, прервала процедуру на несколько часов и разгромила многие помещения, включая залы заседаний обеих палат. Пять человек погибли, в том числе один полицейский.

За два часа до этого Трамп выступил на многотысячном митинге своих сторонников и призвал поддержать у Капитолия конгрессменов-республиканцев, которые собирались опротестовать победу Байдена.

Демократы и даже многие республиканцы обвиняют Трампа в том, что он прямо спровоцировал штурм Капитолия, указывая, что он уже во время вторжения толпы в здание продолжал писать твиты аналогичного содержания, противился вводу Национальной гвардии и долго отказывался обратиться к своим сторонникам. Сам Трамп в понедельник заявил, что ничего неподобающего в тот день не говорил.

По данным ФБР, 70 человекам предъявлены обвинения в связи со штурмом Капитолия, еще 170 опознаны и разыскиваются.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как сторонники Трампа попытались захватить Капитолий

Беспрецедентный второй импичмент

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Угроза Конгрессу со стороны фанатичных сторонников Трампа не миновала. На всякий случай в Капитолий введена Национальная гвардия

В первый раз демократы инициировали импичмент Трампа в декабре 2019 года, обвинив президента в злоупотреблении властью путем вымогательства у президента Украины компромата на Джо Байдена (ныне избранного президента). В феврале 2020 года Сенат, находившийся под контролем республиканцев, Трампа оправдал.

Главная интрига заключается в том, как поведет себя Сенат на этот раз. Демократы скоро будут иметь в Сенате ровно половину голосов, однако для осуждения Трампа им нужно будет привлечь на свою сторону 17 республиканцев. Пока не очевидно, что среди них найдется столько желающих.

Вместе с тем, даже лидер республиканского сенатского большинства Митч Макконелл, по информации источников New York Times и Fox News в его окружении, приветствует инициативу демократов, так как это поможет Республиканской партии отмежеваться от Трампа. Сам Макконнелл публично по поводу импичмента не высказывался и неизвестно, готов ли он употребить свое влияние на однопартийцев, чтобы осудить президента.