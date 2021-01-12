"Момент детонации для британской уличной культуры". Дэнни Бойл снимет сериал о панк-группе Sex Pistols

Марк Сэвидж

Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дэнни Бойл (на фото справа) сказал, что Sex Pistols навсегда изменили британское общество и культуру

Британский режиссер Дэнни Бойл, в послужной список которого входят фильмы "На игле", "Миллионер из трущоб", "127 часов", снимет минисериал о группе Sex Pistols для американского телеканала FX. Начало съемок запланировано на март.

Почему Sex Pistols?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Концерт Sex Pistols в 1978 году. На фото слева направо: Сид Вишес, Джонни Роттен и Стив Джонс

Панки из Sex Pistols уничтожили классический британский рок 1970-х, вдохновили сотни групп на создание нового звука и, как полагают некоторые, несли угрозу для общественного строя.

Хотя коллектив просуществовал лишь два года, их сердитые, полные нигилизма синглы и яростные концертные выступления навсегда изменили понимание рок-н-ролла.

Первоначально музыкальную команду сформировали в 1972 году Стив Джонс и ударник Пол Кук, но проект по-настоящему оживился с появлением Джона Лайдона (он же Джонни Роттен). Его колючий вокал и антиэлитарные тексты песен стали визитной карточкой группы, и, строго говоря, всего панковского движения в Британии.

Коллектив выпустил лишь один альбом, но их песни - в первую очередь, Anarchy In The UK, God Save The Queen и Pretty Vacant, - стали символами социальных и политических потрясений в Британии, где росла безработица, а молодежь требовала перемен.

Их синглы намеренно не включали в британские хит-парады, и был случай, когда менеджера магазина пластинок арестовали и обвинили в оскорблении лишь за то, что на витрине был выставлен альбом группы.

Команде не разрешали выступать в стране, поэтому они гастролировали тайно под псевдонимом S.P.O.T.S. - "Sex Pistols on Tour Secretly" ("Секретное турне Sex Pistols").

В группе постоянно творился хаос, и прямо в ходе турне по США в 1978 году она распалась. "Вы когда-нибудь ощущали, что вас обманули?" - спросил зрителей со сцены Джонни Роттен на последнем концерте.

Что хочет Дэнни Бойл?

"Представьте, что вы с друзьями врываетесь в уютный мир сериалов "Корона" и "Аббатство Даунтон" и начинаете орать свои песни со всей вложенной в них яростью, - говорит Бойл о новом проекте. - Это момент, когда британское общество и культура изменились навсегда. Это момент детонации для британской уличной культуры… где на сцене оказывались обычные парни, которые выплескивали свою ярость и демонстрировали свое понимание моды".

Подпись к фото, Стив Джонс сейчас живет в Лос-Анджелесе, где ведет собственную радиопрограмму

В основу сценария сериала легли мемуары Стива Джонса "Одинокий парень: истории о Sex Pistols", которые повествуют не только о времени, проведенном с группой.

История начинается на западе Лондона. Юного музыканта, который не получал должного внимания от матери, а отчим его домогался, затягивает преступный мир. Он то пытается залезть на трубу электростанции Баттерси, то ворует усилитель на концерте Дэвида Боуи.

В какой-то момент он проникается глэм-роком и сближается с дизайнерами Малкольмом Маклареном и Вивьен Вествуд, которые повлияли на становление и стилистику Sex Pistols, а также приняли участие в популяризации группы.

Кто сыграет?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В сериале сыграют (на фото слева направо) Энсон Бун, Мэйси Уильямс и Тоби Уоллес

Стива Джонса сыграет австралийский актер Тоби Уоллес, который запомнился по ролям в драме "Молочные зубы" и в сериале "Общество".

Энсон Бун, сыгравший в драме "Черный дрозд", перевоплотится в вечно испачканного слюнями Джонни Роттена. А безудержного Сид Вишеса исполнит Луис Партридж.

Актриса Сидни Чендлер сыграет участницу группы Pretenders Крисси Хайнд, у которой случился роман с Джонсом на пике славы Sex Pistols.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Памела Рук была тесно связана с Sex Pistols и даже участвовала в их концертах

Эмма Эпплтон, прославившаяся благодаря сериалу "Ведьмак", снимется в роли Нэнси Спанджен - американской подруги Сида Вишеса, которая умерла при загадочных обстоятельствах в октябре 1978 года.

А Мэйси Уильямс - Арья из "Игры престолов" - воплотит на экране "лицо панка" - культовую модель и актрису Памелу Рук. Ее фирменным стилем были рваные колготки в сеточку, туфли на огромных каблуках и макияж глаз "под енота".

Засилье байопиков

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дженнифер Хадсон вживается в образ Ареты Франклин

Телепроект о Sex Pistols - не единственный грядущий сериал о музыке. Благодаря успеху "Богемской рапсодии" и "Рокетмена" студии пытаются заполучить права на биографии различных музыкантов. Вот, что у них уже получилось: