"Момент детонации для британской уличной культуры". Дэнни Бойл снимет сериал о панк-группе Sex Pistols
- Марк Сэвидж
- Би-би-си
Британский режиссер Дэнни Бойл, в послужной список которого входят фильмы "На игле", "Миллионер из трущоб", "127 часов", снимет минисериал о группе Sex Pistols для американского телеканала FX. Начало съемок запланировано на март.
Почему Sex Pistols?
Панки из Sex Pistols уничтожили классический британский рок 1970-х, вдохновили сотни групп на создание нового звука и, как полагают некоторые, несли угрозу для общественного строя.
Хотя коллектив просуществовал лишь два года, их сердитые, полные нигилизма синглы и яростные концертные выступления навсегда изменили понимание рок-н-ролла.
Первоначально музыкальную команду сформировали в 1972 году Стив Джонс и ударник Пол Кук, но проект по-настоящему оживился с появлением Джона Лайдона (он же Джонни Роттен). Его колючий вокал и антиэлитарные тексты песен стали визитной карточкой группы, и, строго говоря, всего панковского движения в Британии.
Коллектив выпустил лишь один альбом, но их песни - в первую очередь, Anarchy In The UK, God Save The Queen и Pretty Vacant, - стали символами социальных и политических потрясений в Британии, где росла безработица, а молодежь требовала перемен.
Их синглы намеренно не включали в британские хит-парады, и был случай, когда менеджера магазина пластинок арестовали и обвинили в оскорблении лишь за то, что на витрине был выставлен альбом группы.
Команде не разрешали выступать в стране, поэтому они гастролировали тайно под псевдонимом S.P.O.T.S. - "Sex Pistols on Tour Secretly" ("Секретное турне Sex Pistols").
В группе постоянно творился хаос, и прямо в ходе турне по США в 1978 году она распалась. "Вы когда-нибудь ощущали, что вас обманули?" - спросил зрителей со сцены Джонни Роттен на последнем концерте.
Что хочет Дэнни Бойл?
"Представьте, что вы с друзьями врываетесь в уютный мир сериалов "Корона" и "Аббатство Даунтон" и начинаете орать свои песни со всей вложенной в них яростью, - говорит Бойл о новом проекте. - Это момент, когда британское общество и культура изменились навсегда. Это момент детонации для британской уличной культуры… где на сцене оказывались обычные парни, которые выплескивали свою ярость и демонстрировали свое понимание моды".
В основу сценария сериала легли мемуары Стива Джонса "Одинокий парень: истории о Sex Pistols", которые повествуют не только о времени, проведенном с группой.
История начинается на западе Лондона. Юного музыканта, который не получал должного внимания от матери, а отчим его домогался, затягивает преступный мир. Он то пытается залезть на трубу электростанции Баттерси, то ворует усилитель на концерте Дэвида Боуи.
В какой-то момент он проникается глэм-роком и сближается с дизайнерами Малкольмом Маклареном и Вивьен Вествуд, которые повлияли на становление и стилистику Sex Pistols, а также приняли участие в популяризации группы.
Кто сыграет?
Стива Джонса сыграет австралийский актер Тоби Уоллес, который запомнился по ролям в драме "Молочные зубы" и в сериале "Общество".
Энсон Бун, сыгравший в драме "Черный дрозд", перевоплотится в вечно испачканного слюнями Джонни Роттена. А безудержного Сид Вишеса исполнит Луис Партридж.
Актриса Сидни Чендлер сыграет участницу группы Pretenders Крисси Хайнд, у которой случился роман с Джонсом на пике славы Sex Pistols.
Эмма Эпплтон, прославившаяся благодаря сериалу "Ведьмак", снимется в роли Нэнси Спанджен - американской подруги Сида Вишеса, которая умерла при загадочных обстоятельствах в октябре 1978 года.
А Мэйси Уильямс - Арья из "Игры престолов" - воплотит на экране "лицо панка" - культовую модель и актрису Памелу Рук. Ее фирменным стилем были рваные колготки в сеточку, туфли на огромных каблуках и макияж глаз "под енота".
Засилье байопиков
Телепроект о Sex Pistols - не единственный грядущий сериал о музыке. Благодаря успеху "Богемской рапсодии" и "Рокетмена" студии пытаются заполучить права на биографии различных музыкантов. Вот, что у них уже получилось:
- "Респект" (Respect) - биография Ареты Франклин, которую сыграет Дженнифер Хадсон. Для роли ее самолично выбрала соул-певица.
- "Элвис" (Elvis) - фильм База Лурмана, в котором в короля рок-н-ролла перевоплотится Остин Батлер. В роли менеджера певца, полковника Тома Паркера появится Том Хэнкс.
- "Фейтфулл" (Faithfull) - история об отношениях Марианны Фейтфулл с фронтменом Rolling Stones Миком Джаггером. В главной роли - Люси Бойнтон.
- "Фильм о Мадонне без названия" (Untitled Madonna film) - сценаристом и режиссером станет сама Мадонна. Она пообещала показать, как ей было нелегко выжить в мире мужчин.
- "Соединенные Штаты против Билли Холидей" (The United States vs Billie Holliday) - расскажет, как блюзовая певица попала под прицел ФБР из-за политического подтекста своих песен.
- "Тедди Пендерграсс" (Teddy Pendergrass) - Тайрез Гибсон исполнит звезду ритм-энд-блюза, который не смог заниматься музыкой из-за автомобильной аварии.
- "Боб Марли" (Bob Marley) - продюсером фильма, который снимает Paramount pictures, стал сын культового регги-исполнителя Зигги Марли.
- "Сила любви" (The Power of Love) - фильм о жизни и карьере Селин Дион на французском языке.