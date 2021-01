"Момент детонации для британской уличной культуры". Дэнни Бойл снимет сериал о панк-группе Sex Pistols

Почему Sex Pistols?

Коллектив выпустил лишь один альбом, но их песни - в первую очередь, Anarchy In The UK, God Save The Queen и Pretty Vacant, - стали символами социальных и политических потрясений в Британии, где росла безработица, а молодежь требовала перемен.