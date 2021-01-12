Теракт в парке в Рединге: родственники жертв требуют объяснить, почему джихадист оказался на свободе

Подпись к фото, Гэри Ферлонг заявил, что ему совершенно непонятно, почему власти посчитали, что беженец из Ливии Хаири Саадалла не представляет опасности для окружающих

Отец мужчины, убитого исламистом в английском городе Рединг в июне 2020 года, призвал Хоум-офис объяснить, почему было принято решение об освобождении будущего убийцы, после которого он зарезал трех человек.

Гэри Ферлонг заявил, что ему совершенно непонятно, почему власти посчитали, что беженец из Ливии Хаири Саадалла не представляет опасности для окружающих. После тройного убийства он был отправлен за решетку на пожизненный срок. Сын Ферлонга Джеймс стал одной из жертв нападения в парке Форбери Гарденс в Рединге.

"Мы хотим знать, почему этот человек не был помещен в центр временного содержания перед депортацией. Он представлял опасность, когда его отпустили, - сказал он. - Почему его вообще пустили в страну, почему разрешили остаться?"

Во время проходивших недавно судебных слушаний обвинение заявило, что Саадалла убил 36-летнего Джеймса Ферлонга, 49-летнего Дэвида Уэйлса и 39-летнего Джо Ричи-Беннетта в качестве "акта религиозного джихада".

Учитель истории Ферлонг и аптечный менеджер Ричи-Беннетт погибли от ножевых ранений в шею, а ученый Уэйлс скончался от ранения в спину. Все трое умерли на месте происшествия, несмотря на усилия парамедиков по их спасению.

В тот день, 20 июня, в парке было много людей, поскольку в Англии был ослаблен локдаун.

Как рассказал свидетель трагедии Эндрю Кафе, Саадалла бежал на людей с огромным ножом и кричал "Аллаху акбар".

Он был приговорен к пожизненному заключению после того, как сознался в убийстве трех человек и покушении на жизнь еще трех.

Автор фото, CTPSE Подпись к фото, Хаири Саадалла получил пожизненный тюремный срок

Министерство юстиции заявило, что проводится проверка действий национальной службы пробации и ее решения об освобождении Саадаллы. Родственникам убитых затем расскажут о результатах проверки.

В 2012 году Саадалла приехал в Британию из Ливии, где участвовал в боях на стороне оппозиции во время восстания против тогдашнего лидера страны Муаммара Каддафи. Есть фотографии того периода, на которых он изображен с оружием руках.

С 2013 по 2020 год он пытался получить в Британии статус беженца и все это время совершал правонарушения - от грабежа до нападений - и был неоднократно судим.

В телефоне Саадаллы были обнаружены экстремистские материалы, а во время отбывания срока в 2017 году он был замечен в компании радикального проповедника Омара Брукса, которого связывают с запрещенной террористической организацией "Аль-Мухаджирун".

Перед освобождением Саадалле сообщили, что Хоум-офис намерен его депортировать, но юридически это было невозможно сделать из-за ситуации в Ливии. Британские власти по закону не всегда имеют возможность помещать мигрантов в центры временного содержания перед депортацией.

Автор фото, Family handouts Подпись к фото, Дэвид Уэйлс, Джо Ричи-Беннетт и Джеймс Ферлонг умерли на месте происшествия

Его освободили 5 июня, и он немедленно начал искать в интернете место для нападения, а, выбрав для этого парк, он его несколько раз посетил.

За день до убийства полиция наведалась к джихадисту по просьбе его брата, который за него беспокоился. Саадалла тогда сказал правоохранителям, что с ним все нормально. При этом рядом с ним был нож, который он купил в супермаркете.

После трагедии его брат сказал, что просил полицию взять его под стражу в соответствии с законом о психическом здоровье. По его словам, если бы полиция тогда к нему прислушалась, удалось бы спасти ни в чем неповинных людей.