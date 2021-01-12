"Ни на каких тренингах этому не учат". Как полицейский спас конгрессменов в Капитолии

Автор фото, Igor Bobic Подпись к фото, Гудман увел сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий, от зала заседаний, где находились конгрессмены

Несколько американских законодателей предложили наградить медалью Почета Конгресса США полицейского Юджина Гудмана за мужественное поведение во время нападения на Капитолий 6 января.

Гудман, как видно на распространенном видео в соцсетях, уводит толпу сторонников Трампа за собой прочь от зала заседаний Конгресса, где утверждали итоги выборов. В тот момент членов Конгресса еще не успели эвакуировать из зала.

Юджин Гудман - сотрудник отдела полиции охраны здания Конгресса и ветеран войны в Ираке.

"В прошлую среду я находился в зале заседаний сената, когда офицер Юджин Гудман, рискуя собой, увел гневную толпу от конгрессменов. Его быстрая реакция и решительность, возможно, спасли людские жизни. Все мы обязаны ему благодарностью", - написал в понедельник сенатор-демократ Боб Кейси.

Пока сторонники Дональда Трампа штурмовали здание, члены Конгресса вынуждены были прятаться в одной из комнат Капитолия, затем их эвакуировали в безопасное место. Полиции потребовалось около трех часов, чтобы очистить Капитолий от протестующих и восстановить контроль над комплексом. В ходе столкновений погибли четыре сторонника Трампа и один из полицейских, охранявших здание Капитолия США.

Что происходило у дверей сената?

В видеозаписи видно, как полицейский-афроамериканец один пытается не пустить толпу в помещение. Затем Юджин Гудман убегает вверх по лестнице от нескольких человек, крича в рацию: "Второй этаж", очевидно, призывая коллег.

На площадке перед залом заседаний он останавливается, оборачивается, толкает первого из преследователей и отступает в соседнее помещение, уводя нападавших за собой.

Профессор уголовного права Нью-Йоркской юридической школы Кирк Буркхалтер, сам прослуживший в полиции 20 лет, назвал поведение Гудмана в сложной ситуации "достойным восхищения" и абсолютно верным.

"Никакое обучение не может подсказать, что делать в подобном случае", - заявил он.

Гудман отлично справился со своей работой и продемонстрировал пример геройства, а ответственность за обнаружившиеся прорехи в охране Капитолия лежит на полицейском начальстве, полагает Буркхалтер.

Молодой человек в футболке с символикой движения QAnon (группа, распространяющая теорию всемирного заговора сатанистов-педофилов), который бежал впереди преследователей и которого толкнул Гудман, был опознан как Дуг Йенсен из штата Айова и позднее арестован за участие в беспорядках.

По мнению профессора Буркхалтера, особое значение имеет то обстоятельство, что Гудман - афроамериканец, а все его противники были белыми.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как сторонники Трампа попытались захватить Капитолий

"Видеть полицейского - да не это важно, просто чернокожего человека, которого преследует некто с флагом Конфедерации, в этом есть нечто в корне неправильное. Такого быть не должно", - заявил он.

Флага Конфедерации южных рабовладельческих штатов времен Гражданской войны 1861-1865 годов непосредственно на видео незаметно, но, по словам очевидцев, они были в руках у некоторых из тех, кто штурмовал Капитолий.

Претензии к полиции

Похвалы в адрес Юджина Гудмана звучат на фоне обвинений его коллег в непрофессионализме и тайных симпатиях к участникам беспорядков.

Полицейский департамент охраны Капитолия численностью в две тысячи сотрудников - отдельное подразделение, не входящее в состав полиции столичного округа Колумбия.

Автор фото, Igor Bobic Подпись к фото, Гудман бежит на второй этаж, уводя толпу за собой

Его начальник Стивен Санд на прошлой неделе ушел в отставку после того, как спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси раскритиковала департамент за то, что нападавшие смогли проникнуть в Капитолий.

Исполняющий обязанности министра юстиции США Майкл Шервин пригрозил уголовным преследованием каждому полицейскому, кто будет уличен в сговоре с нападавшими.

Два сотрудника департамента охраны Капитолия отстранены от работы на время расследования, в отношении еще примерно десяти ведется проверка.

Автор фото, Igor Bobic Подпись к фото, Видео сделал репортер интернет-издания Huffington Post Игорь Бобич

51-летний Говард Либенгуд, прослуживший в департаменте 15 лет и находившийся на службе во время беспорядков 6 января, в субботу покончил с собой. Причина неизвестна.

Сенатор-республиканец Митт Ромни выразил соболезнования его семье.

"Он был моим другом. Его отвагу, доброту и настоящая забота о других ощущали все, кто имел честь знать его", - написал Ромни в "Твиттере".