Главред Vogue Анна Винтур ответила на критику обложки с Камалой Харрис в кедах Converse

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Анна Винтур занимает пост главного редактора американского Vogue с 1988 года

Главный редактор американского издания Vogue Анна Винтур выступила в защиту недавно вышедшей обложки с Камалой Харрис, первой в истории темнокожей женщиной на посту вице-президента США.

Журнал Vogue после выхода номера раскритиковали за то, что Харрис на фото в неформальной одежде и кедах Converse, а некоторые пользователи соцсетей обвинили издание в попытке осветлить кожу нового вице-президента США.

Харрис после выхода номера заявила, что хотела видеть в нем другую фотографию, в деловом костюме.

Винтур ответила во вторник в интервью ведущей подкаста New York Times Swish Каре Свишер, что единственной целью издания было подчеркнуть успех, которого добилась Харрис.

"Мы хотели лишь отдать должное удивительной победе избранного вице-президента Камалы Харрис, показать важность этого момента в истории Америки и его важность для всех женщин мира не с белым цветом кожи", - сказала главный редактор Vogue.

"Вся наша команда была совершенно убеждена, что менее формальный портрет избранной вице-президента действительно отражает момент, в котором мы живем", - сказала Винтур.

Редакторы журнала посчитали, что фото в неформальной одежде отражает трагическую ситуацию, в которой оказался мир из-за пандемии коронавируса и на фоне которой Харрис и Джо Байден вели свою кампанию.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Джо Байден и Камала Харрис выступили перед американцами

"Мы выбрали эту менее формальную фотографию, чтобы отразить трагический момент во всемирной истории [...], потому что она хорошо характеризует кампанию Байдена и Харрис и все, чего они пытались добиться и, уверена, добьются", - добавила журналистка, которая сама давно является членом Демократической партии.

Источники в редакции Vogue рассказали корреспонденту газеты, что фотография в формальном костюме, возможно, появится на отдельном тираже номера журнала, посвященного Харрис.

Обе фотографии снял Тайлер Митчелл - первый в истории Vogue чернокожий фотограф, сделавший в 2018 году фото для обложки журнала.

Vogue и Анну Винтур и в прошлом обвиняли в расизме, а журналисты издания жаловались на проявления расовой предвзятости на рабочем месте.

В частности, на это пожаловался редактор британской версии журнала Эдвард Эннинфул - он утверждал, что охранник в редакции предвзято отнесся к нему из-за его расы.