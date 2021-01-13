Дайджест: Республиканцы отворачиваются от Трампа, Америка и Турция осваивают "Телеграм". Главное 13 января

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В среду нижняя палата конгресса США вынесет на голосование второй импичмент Дональда Трампа. Эта процедура означает официальное обвинение в совершении преступления - в этот раз в подстрекательстве к мятежу.

После этого Сенат решит - отстранять ли президента досрочно, заодно лишая права баллотироваться вновь.

До вечера вторника казалось, что повторятся события осени 2019 года: демократы вынесут президенту импичмент, но не убедят республиканцев в Сенате и неизбежно проиграют процесс.

Но во вторник у них появился небольшой шанс: газета New York Times сообщила, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл поддерживает импичмент и хочет таким образом избавить Республиканскую партию от Трампа.

В нижней палате за импичмент пообещала проголосовать Лиз Чейни - высокопоставленный представитель республиканцев и дочь бывшего вице-президента Дика Чейни. Ожидается, что к ней присоединится около двадцати законодателей-консерваторов.

Далеко не все республиканцы в Конгрессе готовы открыто порвать с Трампом, но защитников у него остается все меньше. И если в дни первого импичмента республиканцы настаивали на его невиновности, то сейчас главный довод против - риск дальнейшей поляризации общества.

Защищать Трампа тем меньше охотников, чем серьезнее обвинения против его сторонников, устроивших беспорядки в столице. До сих пор аресты проходили в основном по мелким правонарушениям, вроде незаконного проникновения в здание Капитолия.

Однако во вторник и.о. генпрокурора Вашингтона предупредил, что минюст США может обвинить часть участников беспорядков в мятеже, под которым подразумевается попытка свержения правительства. Наказание по этой статье - до 20 лет тюрьмы.

Америка и Турция осваивают "Телеграм"

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Во вторник основатель мессенджера "Телеграм" Павел Дуров написал, что за последние трое суток на его платформу пришли 25 млн пользователей, а общее число пользователей превысило полмиллиарда.

У скачка популярности приложения с русским корнями несколько не связанных между собой причин. В Америке на "Телеграм" стали переходить сторонники Трампа, которых вслед за президентом стали банить в "Твиттере" и "Фейсбуке".

Тем временем пользователи во всем мире возмутились изменением в политике мессенджера WhatsApp, который теперь будет передавать данные "Фейсбуку". Особенное негодование это вызвало в Турции.

Турки массово стали переходить на отечественные и зарубежные альтернативы - и одной из них стал и "Телеграм", где официальный канал создал и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, начавший с фотографии с котом.

Дело Владимира Воронцова

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В среду суд в Москве начнет рассмотрение по существу дела Владимира Воронцова - основателя проекта "Омбудсмен полиции", успевшего пройти путь от работы в центре "Э" МВД до публичной поддержки Алексея Навального.

Он обвиняется в вымогательстве, клевете и по другим уголовным статьям.

Подробно о деле Воронцова писали корреспонденты Би-би-си Наталия Зотова и Анастасия Голубева.

Суд над Ндрангетой

Автор фото, AFP Подпись к фото, Прокуроры обещают покончить с мафиозным кланом

В среду в Италии начнется суд по делу о преступном клане Ндрангета. Ожидается, что он станет одним из самых масштабных процессов над мафией за последние десятилетий и продлится больше двух лет.

Всего перед судом предстанут 355 подозреваемых - предполагаемые мафиози и коррумпированные ими чиновники.

На процессе выступят больше 900 свидетелей, а в среди обвинений - убийства, наркоторговля, вымогательство и отмывание денег.

РПЦ устроила цирк со зверьми в нацистской форме

Ижевская и Удмуртская епархия Русской православной церкви заказала цирковое представление, в котором участвуют дрессировщики в форме Красной Армии, обезьяна в форме, похожей на нацистскую, и козлы со свастиками на попонах.

Прокуратура Удмуртии начала проверку.

NYT: Трамп выставил Америку на посмешище

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Трамп хотел заставить мир бояться Америку - но вызвал насмешки, считает политолог

Придя к власти, Трамп обещал заставить мир снова бояться и уважать Америку. Но за четыре года он добился обратно эффекта - США растеряли свое влияние в мире, утверждает болгарский политолог Иван Крастев в колонке для газеты New York Times.

Штурм Капитолия - очередной удар по ее престижу: страна, в которой полиция не сможет защитить здание парламента, кажется слабой и ненадежной. Трамп уходит, но урон международному бренду Штатов остается.

Politico: Франция хочет избавить ЕС от английского языка

Автор фото, EPA Подпись к фото, Бон хорошо владеет английским - но хочет, чтобы в ЕС говорили на языках континента

Министр Франции по делам ЕС Клеман Бон заявил, что ЕС должен отказаться от повсеместного использования ломаного английского и развивать языковое разнообразие внутри своих институтов.

"После брексита людям еще сложнее понять, почему мы держимся за вариант ломаного английского, - передает слова министра передает издание Politico. - Давайте привыкать снова говорить на наших языках!"

Английский давно используется как основной рабочий язык Евросоюза, и расширение на восток только способствовало этому.

Однако после ухода Великобритании в блоке остались лишь два государства с английским языком в качестве официального - Ирландия и Мальта.

Times of London: доход от винта

Лондонская газета обратила внимание на новость из российской судебной хроники: в понедельник в Следственном комитете заявили, что бывший командир эсминца "Беспокойный" Балтийского флота вместе с сослуживцами украл с корабля два 26-тонных бронзовых винта, а вместо них поставили дешевые аналоги.

Корреспондент Times добавляет, что коррупция широко распространена в российских вооруженных силах и спецслужбах - и напоминает, что только за 2019 год, по официальным данным, было выявлено больше 10 тыс. случаев хищений и взяток, которые нанесли государству ущерб в 10,6 млрд рублей.

Трамп без "Твиттера"

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Блокировка уходящего президента США в "Твиттере" и "Фейсбуке" привела к необычной ситуации: теоретически Трамп еще может начать ядерную войну, но не может написать твит. Что это - цензура или социальная ответственность?

1 января Британия и ЕС окончательно оформили развод. Теперь они узнают, что разрыв будет означать для них на практике. И на этом пути их ожидают сюрпризы.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Добро пожаловать в брексит". Британца оставили без сэндвича на границе с ЕС