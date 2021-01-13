США: Пенс не пошел против Трампа. Демократы готовят быстрый импичмент

Кирилл Белянинов

Би-би-си, Вашингтон

Автор фото, Reuters

Вице-президент Майк Пенс отверг требование демократов использовать 25-ю поправку к Конституции США для отстранения Дональда Трампа от власти. В ответ в конгрессе пообещали срочно объявить импичмент уходящему президенту.

Резолюцию, требующую отстранения Трампа от власти, Палата представителей приняла незадолго до полуночи во вторник.

Она призывает вице-президента немедленно использовать право, предоставленное ему 25-й поправкой к Конституции, чтобы "объявить о том, что уже очевидно шокированным гражданам: президент не может успешно исполнять свои обязанности".

Голосование прошло почти в точном соответствии с партийной принадлежностью законодателей. За принятие документа выступили 223 члена Конгресса, 205 проголосовали против.

Впрочем, еще за несколько часов до этого Пенс заявил, что не собирается поддерживать резолюцию.

В разгар ее обсуждения американские СМИ опубликовали письмо, направленное вице-президентом спикеру Палаты Нэнси Пелоси.

СМИ также утверждают, что отношения между Трампом и Пенсом испортились еще в середине декабря, когда последний официально признал победу Байдена.

Трамп призывал Пенса использовать объявить прошедшие в ноябре выборы нелегитимными.

После штурма Капитолия в минувшую среду Трамп и Пенс не встречались в течение нескольких дней, и, как сообщали американские СМИ, вице-президент обсуждал с представителями администрации возможность отстранения главы государства от власти.

25-я поправка позволяет членам кабинета министров принять решение о прекращении полномочий действующего президента, если по каким-то причинам он больше не способен выполнять свои обязанности.

Обычно в истории США эта поправка применялась во время болезни главы государства, а ее действие прекращалось после его возвращения в Белый дом.

В письме на имя спикера Палаты представителей вечером во вторник Пенс сообщил, что он не считает, что использование этой поправки будет соответствовать интересам государства и положениям Конституции США. Он призвал законодателей не создавать "ужасный прецедент".

"Я призываю вас избегать действий, которые еще сильнее разделят страну", - особо подчеркнул Пенс.

Что сделает конгресс?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, После штурма Капитолия даже законодатели должны проходить через рамки металлодетектора

Во вторник вечером Палата представителей начала обсуждение резолюции, обязывающей вице-президента использовать 25-ю поправку для прекращения полномочий Дональда Трампа.

До этого спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси поясняла, что законодатели дают Пенсу ровно 24 часа для выполнения этого решения. В случае, если он за это время не предпримет никаких действий, демократы инициируют процедуру импичмента.

Накануне на Капитолийском холме ввели новые меры безопасности: полицейские потребовали от всех членов конгресса в обязательном порядке проходить через рамки металлодетекторов.

Дополнительные устройства были поставлены и перед помещением, где проходит обсуждение законопроектов.

Эти меры уже вызвали возмущение некоторых законодателей-республиканцев.

Представительница штата Колорадо Лорен Боберт, выступающая в защиту права на ношение оружия и обещавшая не расставаться с пистолетом "Глок" даже на Капитолийском холме, отказалась предъявить для досмотра свою сумочку.

После получаса пререканий с охраной Боберт все же пропустили в зал заседаний, но уже без сумки.

Дебаты о резолюции продолжались до позднего вечера, хотя всем участникам обсуждения было понятно, что отказ вице-президента Пенса использовать 25-ю поправку делает это решение символическим.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как сторонники Трампа попытались захватить Капитолий

За несколько часов до завершения прений спикер Палаты представителей объявила о назначении девяти так называемых менеджеров, которые будут представлять статьи импичмента.

Также стало известно, что провести вторую по счету процедуру по отстранению Трампа от власти демократы собираются провести предельно оперативно: обсуждение начнется в среду в 9 часов утра, и еще до 13:00 по времени Вашингтона законодатели могут провести голосование.

Мало кто сомневается, что законопроект об импичмента Трампа будет утвержден.

Большинство в Палате представителей по-прежнему принадлежит демократам, а вечером в среду о намерении проголосовать за отстранение Трампа от власти заявили как минимум четверо республиканцев в Конгрессе.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сразу несколько СМИ сообщают, что Макконнелл, прежде верный союзник Трампа, готов пойти против него

Кроме того, газета New York Times со ссылками на свои источники сообщает, что план объявить импичмент действующему президенту приветствует лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Эту информацию подтвердили и источники телеканала Fox News. Сам сенатор пока не комментировал эти сообщения.

Как отреагировал Трамп?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Трамп уходит, но обещает вернуться

Новую попытку импичмента уходящий президент назвал очень опасной для США, особенно в это чувствительное время.

Во вторник Трамп отправился в поездку в Техас, где проинспектировал очередной участок построенной по его инициативе стены на границе с Мексикой.

Он сообщил журналистам, что его не пугают угрозы демократов в конгрессе, он не собирается добровольно подавать в отставку, а попытки использовать 25-ю поправку к Конституции Трамп считает угрозой для своего преемника Байдена.