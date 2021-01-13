Правительство Эстонии развалилось. Формально из-за коррупции, но на самом деле из-за гомофобии

Оксана Антоненко

Русская служба Би-би-си

Автор фото, AFP Подпись к фото, Об отставке премьер-министр Юри Ратас объявил в ночь с 12 на 13 января

Коррупционный скандал привел к отставке правительства Эстонии. Это значит, что праворадикальная партия EKRE, чьи министры спровоцировали несколько международных скандалов, вероятно, уходит в оппозицию.

Об отставке премьер-министр Юри Ратас объявил в ночь с 12 на 13 января. "Думаю, что это новая планка в эстонской политике, и я считаю, что именно так и надо поступать. Речь идет об очень серьезном обвинении", - сказал Ратас журналистам.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что принять другое решение Юри Ратасу было бы сложно. Она сообщила, что намерена предложить сформировать новое правительство лидеру оппозиционной Партии реформ Кае Каллас.

2% годовых вместо 10%

Обвинения, о которых говорит Ратас, касаются уголовного дела о коррупции. В рамках этого дела подозреваемыми стали пять физических лиц, в том числе генеральный секретарь ЦП Михаил Корб, советник министра финансов Керсти Крахт (EKRE) и эстонский предприниматель Хиллар Тедер, и вся Центристская партия.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Новым премьером может стать глава Партии реформ Кая Каллас

12 января Полиция безопасности Эстонии провела обыски в офисах компании KredEx, которая полностью принадлежит министерству экономики и коммуникации. Она была основана в 2001 году для выдачи и оформления государственных кредитов.

В первой половине 2020 года эстонские правоохранительные органы открыли уголовное дело, в центре которого кредит, выданный KredEx девелоперской компании Porto Franco почти на 40 миллионов евро.

Займ был предоставлен под 2% годовых плюс 12-месячный Euribor (ставка по межбанковским кредитам в евро, по состоянию на 12 января - отрицательная, -0,506%), обеспечение - несколько объектов недвижимости. Эстонские СМИ со ссылкой на экспертов сообщают, что нормальной ставкой в этой ситуации были бы 10%.

Общая стоимость проекта, по словам девелоперов, достигает 200 миллионов евро. Заказчик позиционировал офисно-жилой комплекс в самом центре столицы Эстонии как самый масштабный проект в истории страны. Общая площадь - 150 тыс. квадратных метров, в кредитовании участвовали банк Европейский банк реконструкции и развития и Luminor Bank.

Девелоперской компанией руководит Рауно Тедер, сын известного в Эстонии предпринимателя Хиллара Тедера. По информации правоохранительных органов, Тедер-старший сделал два пожертвования Центристской партии на общую сумму 60 тыс. евро.

Избавиться от EKRE любой ценой

Эстонские СМИ, между тем, сообщают, что коррупционный скандал - не более чем повод для отставки. "Как бы это ни звучало, но отставка премьер-министру сейчас на руку, любое другое его решение привело бы к патовой ситуации, - говорит Би-би-си эстонский политолог Леонид Цингиссер. - Дело в том, что коррупционные скандалы преследуют Центристскую партию давно. А Ратас принципиален только в вопросе своего поста".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Факельное шествие, организованное EKRE

По его словам, коалиция могла развалиться в любой момент. На данный момент она состоит из трех партий: премьерская Центристская партия, праворадикальная партия EKRE и правая партия ISAMAA. Ни одна из них не пришла первой на парламентских выборах в 2019 году, когда победила оппозиционная на данный момент Партия реформ.

EKRE - сложный партнер. Эта партия придерживается праворадикальных взглядов, ее представители высказывают территориальные претензии к России, призывают геев переехать в Швецию, а небелых жителей Эстонии периодически приглашают покинуть страну.

Один из основателей партии Март Хельме ушел в отставку с поста министра внутренних дел после того, как в радиоэфире назвал избранного президента США Джо Байдена коррупционером. Ранее ему пришлось извиняться за то, что он сравнил премьер-министра Финляндии Санну Марин с кухаркой.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Март Хельме ушел в отставку с поста министра внутренних дел после того, как в радиоэфире назвал избранного президента США Джо Байдена коррупционером

Одним из самых принципиальных вопросов для EKRE является проведение референдума по поправкам к конституции, которые закрепили бы определение брака как союза между мужчиной и женщиной.

"Этот референдум не вписывается в сегодняшнюю геополитическую ситуацию и противоречит линии Евросоюза относительно секс-меньшинств, - говорит Би-би-си эстонский политолог Леонид Цингиссер. - К тому же, согласно разным опросам, 60-70% населения действительно придерживаются традиционных взглядов на семью. В Эстонии уже существует так называемый закон о сожительстве, и непонятно, что с ним делать, если поправки будут поддержаны на референдуме. Однако отказаться от него (премьер-министр Юри) Ратас уже не мог".

Радикалы не собираются уходить

Единственный реальный способ избежать референдума - вывести EKRE из коалиции, что, вероятно, и произойдет после отставки премьера. Но только в том случае, если новому главе правительства удастся собрать большинство.

Несмотря на то, что президент Кальюлайд уже заявила, что сделает соответствующее предложение Партии реформ, решение будут принимать сами партии. Глава EKRE Мартин Хельме уже заявил, что коалиция может остаться прежней. Его отец Март Хельме сказал, что партия останется в коалиции.