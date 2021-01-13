Петра Верзилова и Илью Варламова задержали в Южном Судане

Автор фото, TASS

В Южном Судане задержаны блогер Илья Варламов и участник Pussy Riot, издатель "Медиазоны" Петр Верзилов. Об этом они сами сообщили в соцсетях. Причиной задержания, по словам Варламова, стал пульт от дрона.

В блоге Варламова сообщается, что вместе с ними также задержаны его жена Любовь, директор Европейской гимназии Иван Боганцев и Вадим Гинзбург.

В своем телеграм-канале Варламов рассказал, что их задержали в аэропорту города Капоэты, откуда компания планировала полететь в столицу Южного Судана Джубу. Причиной задержания, по словам Варламова, стал пульт от дрона, который нашли в его багаже. При этом сам дрон был изъят ранее в аэропорту города Энтеббе в Уганде, рассказал блогер.

"Они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем", - рассказал Варламов.

Чуть позже он сообщил: "Нам объявили, что мы арестованы".

Задержанных, по их словам, перевели в "вип-камеру с телевизором". Верзилов на видео, снятом из этой камеры, говорит: "С минуты на минуту грозятся отобрать телефон, но пока мы держимся и сопротивляемся".

В блоге Варламова отмечается, что россияне приехали в Африку как туристы.

Варламов и Верзилов обратились за помощью в российское посольство в Уганде, которое по совместительству является дипмиссий Россией в Южном Судане.

"Они связались с нами, - подтвердил ТАСС сотрудник российской посольства. - Они пока не арестованы, пока только задержаны. Ведется работа".

Российские дипломаты предпринимают усилия по освобождению задержанных в Южном Судане граждан, заявила представитель МИД России Мария Захарова.