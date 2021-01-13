Коронавирус в России: Путин поручил начать вакцинацию всех россиян

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Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию всех россиян. Правительство в ответ пообещало начать прививать всех с понедельника. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Масштабная вместо массовой

О начале прививочной кампании по всей России власти заявили еще 2 декабря, но тогда речь шла о "масштабной вакцинации", а не о "массовой".

"Давайте вы на следующей неделе не доложите мне, а начнете масштабную вакцинацию, хорошо?" - сказал тогда Путин вице-премьеру Татьяне Голиковой, возглавляющей оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. "Хорошо", - ответила Голикова.

По такому же сценарию прошло совещание президента с правительством и в этот раз. Путин сказал, что на прошлой неделе премьер Михаил Мишустин доложил ему о перевыполнении плана по выпуску российской вакцины "Спутник V".

"Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации", - потребовал Путин. Голикова снова с ним согласилась.

"Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так далее", - заявила она.

Однако пока речь идет лишь о том, чтобы до конца месяца привить только около 2 млн человек. "До конца января в гражданский оборот, то есть для использования населением, поступит 2,1 млн доз", - сказала Голикова. А Путин в свою очередь назвал российскую вакцину "самой лучшей в мире".

11 января Российский фонд прямых инвестиций, финансировавший создание "Спутника", сообщил, что первой зарегистрированной вакциной привились уже более 1,5 миллиона человек.

Наиболее масштабная кампания проводится в Москве. Еще к 1 января было привито более 100 тысяч москвичей, заявлял мэр Сергей Собянин. А вот в Петербурге вакцинация застопорилась.

11 января петербургские власти объявили о том, что запись на привики временно приостанавливается. К тому моменту были привиты всего около 13 тысяч человек, а оставалось только 9 тысяч доз вакцины. Глава городского комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец обещал возобновить запись "с началом новой поставки" вакцины до конца недели. В январе, по его словам, ожидаются 88 тысяч доз.

СМИ сообщали, что недостаток вакцин наблюдается и в других регионах России, а в Москве нет ажиотажного спроса, несмотря на то что мэрия несколько раз увеличивала круг лиц, допущенных к вакцинации, а документы в поликлиниках - например, удоставерения журналистов - никто не проверяет.

Снова меньше 23 тысяч новых случаев

Тем временем в России продолжают фиксировать спад заболеваемости, который начался с первых чисел января. За последние сутки в стране зарегистрировали 22 850 новых случаев заражения Covid-19 - на 84 меньше, чем было накануне.

Второй день подряд суточный прирост, о котором отчитывается оперативный штаб, оказался меньше 23 тысяч - и 11-й день меньше 25 тысяч. А число выздоровевших впервые с начала года превысило число новых случаев - выписали 28 658 пациентов.

С начала года выявлено около 285 тысяч заражений, если это сравнивать с 12 последними днями декабря, то снижение составит боле чем 15%, рассказала Путину вице-премьер Голикова. Однако в двух регионах России, по ее словам, пока продолжается рост заболеваемости.

Умерли за сутки 566 человек - это максимальный показатель с начала года, но в декабре он несколько раз превышал отмеку 600. Рекордный показатель был 24 декабря - тогда за сутки умерли 635 человек с Covid-19. При этом оперштаб, в отличие от Росстата, учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

За весь период пандемии, согласно сводкам оперативного штаба, от коронавируса умерли 63 370 человек. По данным Росстата, только за апрель-ноябрь скончались 116 тысяч пациентов. Всего за время пандемии в России зарегистрировали 3 471 053 заражений, 2 854 088 человек выздоровели.

Больше всего заразившихся за последние сутки умерло в Петербурге - 78 человек. В Москве - 76. В столице зарегистрированы 4 320 случаев заражения, в Петербурге - 3 003 (там этот показатель почти не меняется в январе).