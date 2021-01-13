Трех активисток в Польше судят за оскорбление Девы Марии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Люди стоят у Мариацкого костела в Кракове с плакатами с надписью "Освободите Элу" (Эльжбету Подлесну) 6 мая 2019 года

В Польше начинается суд над тремя правозащитницами и ЛГБТ-активистками. По обвинению в оскорблении чувств католиков им грозит до двух лет тюрьмы. Российские комментаторы в связи с этим проводят параллели с делом Pussy Riot, когда российский суд приговорил к двум годам колонии трех участниц группы за видеоролик с танцами в церкви.

Женщин зовут Эльжбета, Анна и Иоанна. Их фамилии официально не называются, но в сообщениях СМИ одна из них фигурирует как 53-летняя Эльжбета Подлесна.

Инцидент, ставший предметом судебного разбирательства, случился 29 апреля 2019 года. Активистки разместили на стенах, тротуарах, передвижных туалетах, мусорных урнах и дорожных знаках возле костела в Плоцке постеры с изображением Ченстоховской Божьей Матери с радугой вместо нимба.

По их словам, таким образом они ответили на ранее установленную рядом с храмом инсталляцию, называвшую нетрадиционную сексуальную ориентацию одним из смертных грехов.

После того как случай получил огласку, аналогичные изображения стали появляться и в других городах, в том числе в Варшаве.

Высокочтимая икона Ченстоховской Божьей Матери, как и находящаяся в России икона Владимирской Божьей Матери, по преданию, была написана евангелистом Лукой и является главной святыней польских католиков. Из-за темного лика она известна в просторечии как "Черная Мадонна".

"Радужная Мадонна" вызвала негодование верующих и консервативных политиков.

"Сказки о свободе и "толерантности" никому не дают права оскорблять чувства верующих", - написал тогда в "Твиттере" министр внутренних дел Польши Иоахим Бруджиньский.

Следствие завершилось в июле прошлого года. Начало процесса планировалось на ноябрь, но было отложено.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Протестуют в Польше и против решения властей фактически полностью запретить аборты

Amnesty International накануне начала процесса призвала генерального прокурора Польши снять с активисток "абсурдное" обвинение.

Ряд европейских правозащитных организаций в совместном заявлении призвали Варшаву "привести свое законодательство в соответствие с международными и региональными стандартами, чтобы оно не использовалось для подавления мирного активизма и свободы самовыражения".

Около 140 тысяч человек в разных странах подписали соответствующую онлайн-петицию.

У здания суда стоят несколько пикетчиков с плакатом "Радуга - не оскорбление".

Конфликт по вопросу об отношении к ЛГБТ - один из самых актуальных в современной Польше.