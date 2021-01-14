Судьба коллекции Гурлитта: предметы искусства возвращаются потомкам жертв нацизма

Автор фото, AFP Подпись к фото, Коллекцию Гурлитта была обнаружена в 2012 году, хозяева многих картин до сих пор неизвестны

Когда в 2012 году была обнаружена огромная подпольная коллекция искусства, тайно хранимая сыном немецкого арт-дилера времен нацизма, перед властями встала нетривиальная задача - определить, какая доля предметов была экспроприирована нацистами у евреев.

Этим занимается немецкий Фонд потерянного искусства. Это оказалось сложной задачей, и пока что идентифицированы бывшие владельцы всего 14 работ. Эти произведения искусства переданы потомкам их хозяев.

В частности, рисунок под названием Das Klavierspiel ("Игра на клавире") художника Карла Шпицвега был возвращен наследникам издателя Генри Хинрихсена, погибшего в Освенциме в 1942 году.

Рисунок был конфискован нацистами в 1939 году, вскоре после того, как его приобрел Хинрихсен. Наследники передали рисунок аукционному дому Christie's.

Автор фото, Kunstmuseum Bern Подпись к фото, Рисунок "Игра на клавире" Карла Шпицвега в 1940 году купил Хильдебранд Гурлитт, который во времена Третьего рейха был арт-дилером нацистов

Министр культуры Германии Моника Грюттерс заявила, что возвращение работ посылает важный сигнал и, хоть и не возмещает страданий, причиненных жертвам нацистов, станет вкладом в историческую справедливость и поможет выполнить наш моральный долг перед ними.

История коллекции Гурлитта

Найденная в квартире коллекционера Корнелиуса Гурлитта коллекция досталась ему от отца Хильдебранда, арт-дилера, с одобрения Гитлера торговавшего картинами, отобранными у коллекционеров-евреев и скупавшего так называемое "дегенеративное искусство".

Сразу после войны коллекция была конфискована союзниками, но Хильдебранд Гурлитт каким-то образом смог ее вернуть. Он умер в 1950-х годах, а его вдова заявила, что коллекция якобы была уничтожена в конце войны во время бомбардировок Дрездена.

Ее обнаружили только только в 2012 году, когда налоговые инспекторы осматривали дом их сына Корнелиуса Гурлитта и обнаружили более 1400 предметов искусства. Еще 60 были найдены в его доме в Зальцбурге.

Среди найденных полотен были обнаружены работы Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Эдварда Мунка, Макса Либермана, Эмиля Нольде и Пауля Клее.

Корнелиус Гурлитт скончался в Мюнхене в 2014-м году. Незадолго до смерти он заключил соглашение с властями Германии, предложив помощь в поисках законных наследников изначальных хозяев картин.

Подпись к фото, В коллекции была эта работа Эдуарда Манэ

Адвокаты Гурлитта ранее заявляли, что право собственности на незначительную часть предметов искусства может быть оспорено, но большая часть работ, по их словам, являлась безусловной собственностью коллекционера.

Многие картины, как решил суд, действительно принадлежали семье коллекционера, однако происхождение значительного числа полотен остается невыясненным.

Большая часть картин художников-модернистов из этой коллекции была конфискована нацистами в 1930-е годы как "дегенеративное искусство" и считалась безвозвратно утраченной.

По предварительным данным, общая стоимость найденных полотен составляет около миллиарда евро.