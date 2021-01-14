Amnesty: в ходе войны в Карабахе Армения и Азербайджан намеренно били по мирным жителям

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Неразорвавшаяся ракета системы залпового огня "Смерч" в Степанакерте

В ходе последней карабахской войны армянские и азербайджанские военные, вопреки их собственным заверениям, намеренно наносили удары по гражданскому населению - к такому выводу пришли правозащитники из организации Amnesty International.

"Множественность таких ударов по гражданским объектам показывает, что они были не случайными, а, наоборот, могли являть собой составную часть стратегии давления и запугивания противной стороны. Власти обеих стран не могут предъявить убедительных доказательств, что они не были осведомлены об ударах по гражданским жилым районам с использованием заведомо неточного и/или неизбирательного по своей сути оружия", - говорится в опубликованном 14 января докладе Amnesty International.

Под неточным оружием и оружием неизбирательного действия правозащитники подразумевают, в частности, тактические ракеты и ракеты с кассетными боеголовками.

По официальным подсчетам сторон, в Азербайджане под армянскими обстрелами погибли 94 мирных жителя, а в Карабахе и в двух приграничных селах Армении в результате азербайджанских ударов - 52 человека. Эти цифры воспроизводит в своем докладе и Amnesty International.

Политики и военные с обеих сторон по ходу войны отвергали обвинения в намеренной бомбардировке жилых районов и заявляли, что армия стреляет только по военным целям.

Amnesty International, однако, считает, что эти заявления не выдерживают проверки на соответствие действительности. Эту проверку эксперты Amnesty провели, посетив во время войны и после нее многие места бомбардировок с обеих сторон.

Так, Amnesty, с одной стороны, соглашается с утверждениями армянской стороны, что в азербайджанском городе Гянджа, где под ракетными ударами погибли более 30 человек, есть военные объекты.

"Однако присутствие этих возможных военных целей не оправдывает применение такого мощного и неточного оружия, как ракеты SCUD-B, по населенной зоне", - пишут правозащитники.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Тактическая ракета армян в ночь на 17 октября снесла целый квартал в Гяндже

SCUD-B - это натовское обозначение советской ракеты системы "Эльбрус", разработанной еще в 1950-х годах. Именно такими ракетами, согласно выводам специалистов, армянская армия стреляла по Гяндже.

Авторы доклада поясняют, что так называемое вероятное круговое отклонение этого типа ракет составляет около 1000 метров - то есть, в заданный круг радиусом 1000 метров попадает половина выпущенных ракет. Остальные промахиваются даже по такой огромной площади.

Таким же образом в докладе разобраны и споры об обстрелах Степанакерта - административного центра непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Правозащитники сначала подтверждают доводы азербайджанских военных и президента Ильхама Алиева, что в городе находились военные объекты (и только по ним будто бы и стреляли), но затем заявляют, что это - не оправдание.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В Степанакерте обстрелами были повреждены и разрушены десятки домов

"Казармы и другие объекты, которые могли быть законными целями, расположены в центре Степанакерта, среди жилых домов и магазинов, что подвергало гражданское население риску. Однако азербайджанские власти должны были знать, что множественные удары [...] с применением заведомо неточного оружия, которым нельзя ударить по конкретной цели - ракеты "Град" и запрещенные кассетные боеприпасы - [...] с большой вероятностью нанесут ущерб гражданскому населению и повредят или уничтожат гражданские объекты", - говорится в докладе.

Представители Amnesty в ноябре-декабре изучили на месте обстоятельства и поговорили с очевидцами и пострадавшими от десяти ударов по азербайджанским населенным пунктам, в том числе:

артобстрела села Гашалты в первый день войны, 27 сентября (пятеро погибших в одном доме);

удара тактической ракетой "Эльбрус" по городу Гянджа в ночь на 11 октября (10 погибших);

уще одного удара такой же ракетой по Гяндже в ночь на 17 октября (21 погибший, более 50 раненых);

удара ракетами с кассетными боеголовками по селу Гараюсифли близ города Барда 27 октября (пятеро погибших);

удара ракетами "Смерч" с кассетными боеголовками по городу Барда днем 28 октября (21 погибший, десятки раненых).

На армянской стороне таких случаев массовой одновременной гибели, как в Гяндже и Барде, не было.

"Частые обстрелы городов и деревень в Нагорном Карабахе могли бы привести к большему числу жертв, если бы многие мирные жители не покинули регион или не укрывались в подвалах", - приводит одно из объяснений Amnesty.

Тем не менее, под этими частыми обстрелами в Карабахе и на азербайджанско-армянской границе погибли более полусотни гражданских лиц. Представители Amnesty задокументировали 12 случаев обстрелов с жертвами:

4 удара по Степанакерту (четверо погибших гражданских, двое военных);

5 ударов по Мартуни (трое погибших гражданских);

2 удара по Мардакерту (трое погибших);

1 обстрел села Давит Бек в собственно Армении (один погибший).

Amnesty International призывает власти Армении и Азербайджана честно расследовать все случаи ударов по мирному населению и при наличии серьезных улик отдать виновных под суд.

Многие эксперты по Южному Кавказу, в том числе азербайджанские и армянские, говорят, что честное расследование военных преступлений с обеих сторон могло бы стать первым шагом к примирению.

Amnesty также призывает Азербайджан и Армению отказаться от кассетных боеприпасов.