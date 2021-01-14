Импичмент Трампа вступил в силу. Последнее слово теперь за Сенатом

Кирилл Белянинов

Би-би-си, Вашингтон

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Постановление об импичменте президента Трампа подписала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси

Президент Дональд Трамп стал первым в истории США главой государства, которому дважды был объявлен импичмент. В Сенате, который должен утвердить это решение, обещают, что рассмотрят обвинения уже после инаугурации нового президента.

В среду вечером демократы в Конгрессе выполнили свое обещание о том, что проведут процесс импичмента уходящего президента предельно быстро.

Всего лишь за несколько часов Палата представителей рассмотрела и одобрила единственную статью обвинений президента Трампа, объявив его виновным в подстрекательстве к мятежу.

Импичмент вступил в силу после того, как документ подписала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако окончательное решение предстоит принять Сенату.

Накануне вокруг здания Капитолия были размещены 15 тыс. вооруженных бойцов Национальной гвардии США. Как отметили некоторые законодатели, это больше, чем американский военный контингент в Ираке и Афганистане.

Десятки солдат расположились на полу в коридорах Конгресса, так что, как заметил журналистам один из законодателей, здание стало больше напоминать армейскую казарму.

Как голосовал Конгресс?

"Мы обсуждаем этот исторический импичмент в зале, который еще недавно был местом преступления", - заметил коллегам конгрессмен-демократ Джим Макковерн, напомнив, что именно Трамп призвал своих сторонников к штурму Капитолия.

Позиция всех без исключения законодателей-демократов, сохраняющих сейчас незначительное большинство в Конгрессе, была известна заранее. Во время итогового голосования никто не отклонился от линии партии.

При этом 10 республиканцев решили нарушить партийную дисциплину, проголосовав за импичмент президента США, включая и члена Конгресса от штата Вайоминг Лиз Чейни, которую считают третьим человеком в республиканской иерархии.

Решение некоторых республиканцев стало сюрпризом: еще утром, до начала дебатов, о намерении поддержать обвинения против Трампа заявляло лишь шесть представителей его собственной партии в Конгрессе.

В своем выступлении перед законодателями спикер Палаты Нэнси Пелоси несколько раз ссылалась на высказывания президента Линкольна, цитировала Библию, призывая членов Конгресса выполнить данную ими присягу, и защитить Конституцию США от всех врагов, внешних и внутренних.

Одним из таких врагов, по ее словам, является Дональд Трамп.

"Мы знаем, что президент Соединенных Штатов подстрекал к этому мятежу, этому вооруженному бунту… Он должен уйти, - сказала Пелоси. - Он сегодня представляет явную опасность для страны, которую мы все любим".

В результате единственную статью импичмента поддержали 232 законодателя, 197 проголосовали против. Еще четверо воздержались, или отсутствовали на заседание.

Некоторые из членов Конгресса после подтвержденного у них заражения коронавирусом голосовали из дома.

Как отреагировал Трамп?

Пока в Белом доме отказываются от любых комментариев голосования в Конгресса.

Сам Дональд Трамп в среду находился в жилой части своей резиденции, и, по некоторым свидетельствам, наблюдал за телевизионной трансляцией обсуждения импичмента.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Трамп выступил с видеообращением на странице Белого дома в "Твиттере"

Позже Трамп опубликовал видеообращение на странице Белого дома в "Твиттере", в котором он в более жестких тонах, чем когда-либо раньше, осудил нападение на Капитолий.

"Насилию и вандализму нет места в нашей стране и нашем движении", - заявил Трамп.

"Являетесь ли вы правым или левым, демократом или республиканцем, насилию нет оправдания. Никаких оправданий. Никаких исключений. Америка - страна законов. Те, кто участвовал в нападении на прошлой неделе, будут привлечены к ответственности", - сказал Трамп.

"Поступили сообщения, что в ближайшие дни планируются новые демонстрации, в Вашингтоне и по стране. Секретная служба проинформировала меня о потенциальных угрозах, - продолжал Трамп. - Каждый американец имеет право на то, чтобы его голос был услышан - уважительным и мирным способом. Это ваше право согласно Первой поправке (к Конституции)".

"Но я подчеркиваю, что не должно быть насилия, нарушения закона и вандализма любого рода. Каждый должен следовать закону и подчиняться инструкциям правоохранителей", - призвал своих сторонников уходящий президент США.

Дональд Трамп никак не упомянул при этом вынесенный ему Палатой представителей Конгресса импичмент.

С таким же призывом выступила в среду и глава Национального комитета Республиканской партии Рона Макдэниел.

Что обещает Сенат?

Уже после завершения голосования в Конгрессе лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл официально объявил о том, что Верхняя палата не сможет начать рассмотрение выдвинутых против Трампа обвинений до даты инаугурации нового президента, назначенной на 20 января.

Автор фото, EPA Подпись к фото, "Уберите Трампа" написано на тротуаре перед Капитолием

"Даже если процесс в Сенате начнется на этой неделе и пройдет быстро, мы не сможем вынести окончательное решение до того, как президент Трамп покинет свой пост. Не я принимаю такое решение, просто таковы факты", - сообщил лидер большинства.

В настоящее время Сенат распущен, и должен вновь собраться лишь 19 января. Накануне Митч Макконнелл отказался собрать сенаторов в Вашингтоне в экстренном порядке.

При этом сразу несколько американских СМИ сообщили, что влиятельный сенатор-республиканец считает, что Трамп должен нести ответственность за события в американской столице 6 января.

В прошлом году, во время обсуждения первого импичмента Трампа, Макконнелл неизменно выступал в защиту президента. На этой раз лидер сенатского большинства посчитал нужным заявить, что еще не решил, как именно будет голосовать.

Как предполагают в Вашингтоне, Макконнелл может воспользоваться ближайшей неделей для того, чтобы увидеть, какие еще доказательства и улики могут собрать специалисты минюста США, ведущие расследование событий 6 января.

Пока официальные обвинения предъявлены 60 демонстрантам, еще 170 человек задержаны. В Конгрессе готовы начать свое расследование, которое должно установить, не оказывал ли кто-либо из законодателей помощь погромщикам.

Для того, чтобы отстранить Трампа от власти, потребуется решение двух третей сенаторов. В Вашингтоне подобный исход считают вполне возможным, так как после 19 января к присяге будут приведены двое новых сенаторов-демократов, и расклад сил в Палате изменится.

В этом случае Конгресс может начать рассмотрение резолюции, которая запретит уходящему президенту в будущем претендовать на любую избранную должность в стране.

Уход Трампа из Белого дома никак не повлияет на этот процесс, и Конгресс может продолжить процедуру импичмента и после 20 января.