Дайджест: Второй импичмент Трампа, Навальный возвращается в Россию. Главное 14 января

Автор фото, AFP

Трамп вошел в историю. Но не так, как хотел

В среду Дональд Трамп вошел в историю как единственный президент США, которому был дважды вынесен импичмент. Теперь половина всех президентских импичментов в истории Америки приходится на одного человека.

В отличие от первого импичмента, поддержанного исключительно демократами, в этот раз за него проголосовали десять конгрессменов-республиканцев.

Законодатели голосовали в здании Капитолия, который, по словам очевидцев, был похож скорее на казарму: он был наводнен служащими Национальной гвардии, отправленными в столицу для поддержания порядка.

Импичмент - не приговор, а обвинение, в данном случае - в подстрекательстве к насилию против правительства Соединенных Штатов.

Судьбу президента решит Сенат - именно он может досрочно отстранить президента от власти и лишить возможность баллотироваться вновь.

В среду вечером лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что до инаугурации Байдена провести слушания нет никакой возможности - осталось слишком мало времени.

Сам Трамп выпустил видеообращение, в котором не прокомментировал импичмент, но отмежевался от своих сторонников, штурмовавших Капитолий.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Трамп осудил насилие - но пока так и не признал свое поражение на выборах

"Ни один мой настоящий сторонник никогда не поддержит политическое насилие. Ни один мой настоящий сторонник никогда не проявит неуважение к правоохранительным органам и к американскому флагу, - заявил Трамп. - Я категорически осуждаю произошедшее на прошлой неделе. Насилию и вандализму не место в нашей стране".

Ранее помощники президента предупредили его, что он может быть привлечен к ответственности в связи со штурмом Капитолия его сторонниками, пишет газета New York Times со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Трамп лично призвал протестующих идти к Капитолию и бороться за отмену результата выборов на митинге 6 января.

Навальный возвращается

Автор фото, instagram.com/navalny/

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный объявил в среду, что 17 января возвратится в Россию рейсом отечественного лоукостера "Победа".

Навальный был отравлен в августе и с тех пор проходил восстановление в Германии. Он считает, что покушение на него организовал президент России Владимир Путин. Путин это отрицает - и по-прежнему старательно избегает произносить имя Навального.

Возвращение оппозиционера выглядит смелым шагом на фоне угроз от властей России - пока он лечился в Германии, на него было заведено новое уголовное дело о мошенничестве, а ФСИН потребовала заменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.

Адвокат Навального сообщил, что уже после заявления политика о возвращении в Россию они узнали, что он объявлен в федеральный розыск в России.

Карабах: Amnesty обвиняет обе стороны

Автор фото, Reuters

Правозащитники продолжают публиковать свидетельства преступлений, совершенных Арменией и Азербайджаном в ходе 44-дневной войны в Карабахе в сентябре-ноябре 2020 года.

Новый доклад Amnesty International посвящен обстрелам гражданским объектов, имевшим место с обеих сторон.

"Множественность таких ударов по гражданским объектам показывает, что они были не случайными, а, наоборот, могли являть собой составную часть стратегии давления и запугивания противной стороны", - говорится в докладе Amnesty International.

Эстония лишилась правительства: причем тут геи?

После череды международных скандалов и коррупционных разбирательств правительство Эстонии ушло в отставку.

Формальный повод - махинации с кредитами, но реальный подтекст - роль праворадикальной партии EKRE, которая выдвигает территориальные претензии к России, не любит секс-меньшинств и мигрантов и добивается референдума о браке как союзе мужчины и женщине - чтобы исключить возможность однополых браков.

Кабан, охра: найдено древнейшее изображение животного

Автор фото, Maxime Aubert

Научный журнал Science Advances опубликовал доклад группы археологов о редкой находке - наскальном изображении самца дикой бородавчатой свиньи в пещере в Индонезии.

Рисунку как минимум 45,5 тыс. лет, показали данные радиоизотопной датировки. Это делает его старейшим из известных на данный момент наскальным изображением животного.

South China Morning Post: кимчи раздора - гастроспор на Дальнем Востоке

Автор фото, Getty Images

Все привыкли к кулинарным войнам на постсоветском пространстве: армяне и азербайджанцы оспаривают долму, а русские и украинцы - борщ.

Но гастрономические конфликты случаются и в других регионах: сейчас китайцы и корейцы спорят о том, кому принадлежит кимчи (традиционный рецепт маринованных овощей).

Спор разгорелся после китайского видеоблога, автор которого готовила кимчи и опубликовала запись с хэштегами #ChineseCuisine и #ChineseFood (китайская кухня и китайская еда), пишет газета South China Morning Post.

Некоторые корейцы обиделись, обвинили ее в оскорблении корейской культуры и потребовали удалить видео.

Зачем Следственному комитету дела о геноциде Второй мировой?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Активисты проекта "Без срока давности" считают, что память о жертвах Второй мировой среди гражданского населения недостаточно изучена и мемориализирована

В 2020 году в семи регионах России было возбуждено по меньшей мере 10 уголовных дел о геноциде против мирного населения СССР. При этом имена виновников в большинстве таких случаев были известны давно: этими событиями уже занималось советское следствие. Зачем нужны новые судебные дела?