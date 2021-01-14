Коронавирус в России: в Москве открывают школы, Петербург - лидер по суточной смертности

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В России впервые после новогодних каникул выявили более 24 тысяч заражений коронавирусом. В Москве со следующей недели открываются школы, хотя обстановка в городе все еще "неопределенная", и остальные ограничения остаются в силе. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

В Москве открывают школы

Московские школьники с 18 января вернутся в школы, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости, - говорится в заявлении Собянина. - Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотока в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса. Набирает темп вакцинация. Ежедневно прививку делают несколько тысяч москвичей. С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло".

"Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым, - заявил Собянин. - Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик". Он призвал школы "максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности".

Как и ранее (в первом полугодии учебного года), если хотя бы один ученик в классе заразится коронавирусом, весь класс должен будет перейти на дистанционное обучение.

Школьникам с 18 января разблокируют транспортные карты. Для студентов вузов, колледжей, учреждений дополнительного образования и учеников спортивных школ дистанционную учебу продлили еще на неделю.

Остальные ограничения, например, требование перевода не менее 30% сотрудников на удаленку, запрет работы с 23 часов до 6 утра для общепита, закрытие выставок и музеев - также остаются в силе до 21 января. Ввели их 13 ноября.

По словам Собянина, эпидемиологическая ситуация после праздников остается "неопределенной", но эксперты надеются, что в ближайшие несколько дней она прояснится и можно будет принять новые решения.

"Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений", - пообещал он.

Более 24 тысяч новых зараженных

За последние сутки в России выявили 24 763 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 5893 человека в Москве, в Санкт-Петербурге - 3041 человек. В последний раз более 24 тысяч новых заболевших было зарегистрировано 6 января. До этого каждый день выявляли 22-23 тысячи новых заражений.

Накануне в России было выявлено 22 850 случаев.

За сутки выздоровело 27 956 человек. Умерло - 570 человек, наибольшее число из них - 83 - в Санкт-Петербурге, в Москве от коронавируса скончались 68 пациентов.

В российской столице суточное число умерших впервые за три месяца оказалось меньше 70 человек. Кроме того, с начала года уже 14-й день подряд ежесуточный прирост выздоровевших в Москве превышает число заболевших.