Европейский суд согласился рассмотреть спор Украины и России о Крыме

Анна Пушкарская

Би-би-си

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Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признала частично приемлемой жалобу о систематических нарушениях прав человека в Крыму, поданную Украиной против России. Суд согласился с версией Киева, что полуостров перешел под фактический контроль России 27 февраля 2014 года. Спор о политических репрессиях и преследованиях противников присоединения Крыма и ответственности за это России теперь будет рассмотрен по существу.

Это первое из серии межгосударственных дел по жалобам Украины против России, которое приняла к рассмотрению по существу Большая палата ЕСПЧ. Оно касается так называемой "административной практики" российских властей в Крыму. Ее результатом Украина считает систематические репрессии и преследования в отношении противников присоединения Крыма к России и других "уязвимых групп" населения в Крыму.

В ЕСПЧ с 2014 года также подано около 7 тысяч индивидуальных жалоб против России, связанных с событиями в Крыму и на Украине.

Вопрос об ответственности России за нарушения Европейской конвенции в Крыму Европейский суд теперь рассмотрит по существу. Когда будет вынесено это решение - неизвестно. Не исключено, что на это уйдет несколько лет.

Большая палата согласилась с версией Киева, что 27 февраля полуостров перешел под фактический контроль России. Об этом свидетельствует усиление российского военного присутствия в Крыму с января по март 2014 года без согласия украинских властей или каких-либо доказательств того, что существовала угроза официально размещенным там российским войскам, говорится в решении.

Суд решил, что правительство Украины представило достаточно доказательств того, что российские войска не были пассивными наблюдателями, а принимали активное участие в предполагаемых событиях, на которые жалуется Украина. Речь идет о смене местной власти в Крыму после штурма здания парламента и Совета министров Крыма 27 февраля. После этого российские военные установили контроль над пунктами въезда и выезда в Крым и из Крыма по суше, морю и воздуху, а также с помощью диверсионных операций, жалуется Украина.

На что жаловалась Украина

Власти Украины обвиняют Россию в нарушении 12 статей Конвенции по защите прав человека:

право на жизнь (статья 2)

запрет пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения (статья 3)

право на свободу и безопасность (статья 5)

право на справедливое судебное разбирательство (статья 6)

право на уважение частной жизни (статья 8)

свобода вероисповедания (статья 9)

свобода выражения мнений (статья 10)

свобода собраний и объединений (статья 11)

право на эффективное средство правовой защиты (статья 13)

запрет дискриминации (статья 14)

защита собственности (статья 1 Протокола №1 к Конвенции)

свобода передвижения (статья 2 Протокола №4)

Россия утверждала, что это "политическое дело", касающееся не нарушений прав человека, а неподсудного ЕСПЧ вопроса законности перехода Крыма в российскую юрисдикцию.

Как проходили слушания в Страсбурге

Слушания по делу состоялись 11 сентября 2019 года. Россию и Украину вместе с уполномоченными при ЕСПЧ заместителями министров юстиции обеих государств представляли привлеченные сторонами британские барристеры и королевские советники. На стороне России выступал адвокат Майкл Свэйнстон, ранее представлявший Россию в спорах с Грузией и с акционерами ЮКОСа.

Годовой контракт Минюста России на услуги Свэйнстона и адвокатов из российского бюро "Иванян и партнеры" по "крымскому делу" в 2016 году составил почти полмиллиарда рублей, дальнейшие условия в связи с изменениями закона о контрактной системе власти России засекретили.

От Украины в Страсбурге выступал Бен Эмерсон, ранее представлявший интересы семьи отравленного в Лондоне экс-сотрудника российского ФСБ Александра Литвиненко.

В итоге слушания в Страсбурге фактически превратились в дуэль британских юристов.

Украинская сторона настаивала, что 27 февраля в Крыму произошел "военный переворот", российская - что события в Крыму стали результатом "антиконституционного переворота" в Киеве.

По версии России, прямых доказательств нарушений Украина не представила, а до момента официального присоединения Крыма по итогам референдума 18 марта 2014 года ответственность за события на полуострове должны нести украинские власти.

Украина убеждала суд, что доказательств массового нарушения прав противников перехода Крыма под российскую юрисдикцию достаточно, а власти России их не расследовали и препятствовали доступу на полуостров международных мониторинговых миссий.

Какие еще жалобы подала Украина против России в ЕСПЧ?

В Большой палате находятся также находится дело о событиях на востоке страны, в котором объединены три межгосударственные жалобы, в том числе относительно сбитого пассажирского самолета (заявителями в ней выступают Украина и Нидерланды).

Одно дело касалось задержания и преследования в России граждан Украины по различным уголовным обвинениям, еще одно - о морском инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда были арестованы три украинских военно-морских судна и их экипажи.

В Страсбург также поступили более 7000 индивидуальных жалоб, связанных с этими делами.

Как ЕСПЧ рассматривал межгосударственные дела

С момента вступления в силу Европейской конвенции в 1953 году было возбуждено 27 межгосударственных дел. Девять из них - против России (заявителями выступали Грузия, Украина и Нидерланды).

Слушания в Страсбурге проводились ранее по жалобе Кипра против Турции (из-за турецких военных операций в 1974 году и раздела территории Кипра) и по двум жалобам Грузии против России (о массовой депортации грузин и нарушении прав человека в Абхазии и Южной Осетии во время вооруженного конфликта 2008 года). Для возмещения вреда потерпевшим Кипру присуждена компенсация 90 млн евро, Грузии - 10 млн евро.

Компромисс был достигнут только по одному из межгосударственных дел: в 2000 году было достигнуто мировое соглашение по жалобе Дании против Турции из-за предполагаемого жестокого обращения с задержанным там датчанином. Правительство Турции выразило сожаление и добровольно выплатило потерпевшему определенную соглашением сумму.