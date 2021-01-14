Глобальное потепление: "невероятно горячий" 2020-й завершил самые жаркие 10 лет в истории наблюдений

Мэтт Макгрэт

Би-би-си

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Метеорологи в разных странах мира согласны, что 2020 год был одним из самых жарких в истории наблюдений, но поставил ли он абсолютный температурный рекорд? На это счет оценки экспертов рознятся. Мы рассказываем о том, почему в мире растет температура, и как объяснить расхождения в оценках метеорологических агентств в разных странах.

НАСА и европейская Служба по контролю за изменением климата программы "Коперник" считают, что 2020-й был практически таким же жарким, как 2016-й - и эти два года следует считать самыми "раскаленными" в истории. Британская метеорологическая служба и некоторые другие убеждены, что 2020-й - на втором месте по температуре с момента начала наблюдений в XIX веке. Японское метеорологическое агентство уверено, что прошедший год был третьим по жаркой погоде.

Но абсолютно все эксперты, обнародовавшие свои доклады в четверг, говорят, что последние десять лет на Земле были самыми жаркими в истории наблюдений, и прошедший год эту тенденцию продолжил.

Автор фото, Wales News Service Подпись к фото, Во многих регионах планеты бушевали лесные пожары

В любом случае Всемирная метеорологическая организация (ВМО), обобщившая информацию разных агентств, отметила, что различия между данными невелики и находятся в пределах допустимой погрешности.

Температура в 2020 году

Средняя температура в мире за год составила около +14,9 градусов Цельсия. Это на 1,2 градуса выше усредненного показателя с 1850 по 1900 год;

Десять лет с 2011 по 2020-й стали самыми жаркими за историю наблюдений;

Последние шесть лет (с 2015-го) стали самыми жаркими за всю историю наблюдений;

Разница показателей между тремя самыми жаркими годами (2020, 2019 и 2016) ничтожно мала

Источник: ВМО

Обобщенные данные показывают, что сейчас мировая температура примерно на 1,2 градуса Цельсия выше средних показателей 1850-1900 годов, которые иногда называют доиндустриальными.

Почему же температура на планете растет? Эксперты соглашаются, что основной причиной потепления стали выбросы углекислого газа, связанные с деятельностью человека. Хотя в прошлом году выбросы парниковых газов упали на 7% из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, этого оказалось недостаточно, чтобы повлиять на температурные показатели.

"Вредные выбросы не прекратились, это продолжается даже во время пандемии, - рассказал Би-би-си директор Института космических исследований имени Годдарда Гэвин Шмидт. - Если говорить о климатических изменениях, мы по-прежнему жмем на педаль. Поэтому если мы не уменьшим выбросы, а это очень непростая задача, планета будет нагреваться теми же темпами или даже быстрее".

Анализ: как объяснить разницу в выводах?

Джонатан Эймос, Би-би-си

В январе каждого года мы получаем отчет о температуре на Земле за минувший год. Точнее, мы получаем сразу несколько отчетов, поскольку собственные анализы проводят различные метеорологические центры по всему миру. Не обращайте внимания на неуклюжие названия, вроде HadCRUT5 британской метеорологической службы или JRA-55 японского метеорологического агентства: за этими наборами букв и цифр стоят тщательные статистические исследования.

Все температурные кривые основаны примерно на одних и тех же научных сведениях. Это миллионы температурных показателей, зафиксированных приборами на земле и в мировом океане (некоторые из них установлены на кораблях, некоторые - на поверхности моря).

Отличает анализы то, как отдельные агентства работают с отклонениями и разночтениями в данных. Например, как быть с Арктикой, где делается относительно мало замеров, но которая, как нам известно, прогревается быстрее многих других мест на Земле? Каждое из агентств по-своему трактует данные своих метеорологических станций в этом регионе, чтобы составить общую картину происходящего.

Но слишком задумываться об этих различиях не стоит. Лучше посмотреть на главный вывод, который все делают абсолютно одинаково. Температура на Земле продолжает расти.

В данных за 2020 год главную тревогу ученых вызывает тот факт, что потепление, вызванное деятельностью человека, с лихвой покрывает природные явления, которые приводят к снижению температуры. К ним относится природный феномен Ла-Нинья, во время которого в южной части Тихого океана на поверхность поднимается холодная вода из морских глубин, и в регионе наступает похолодание. Обратное явление, когда температура воды и воздуха у побережья Южной Америки повышается, называют Эль-Ниньо ("Малыш").

"2020 год выдался необычно жарким, даже несмотря на такое явление, как Ла-Ниньо, способствовавшее временному снижению температуры, - сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. - Поразительно, что в 2020 году температуры были сравнимы с 2016 годом, когда случилось одно из самых сильных потеплений Эль-Ниньо за время наблюдений. Это наглядно свидетельствует о том, что климатические изменения, вызванные деятельностью человека, оставляют настолько же глубокий след, как силы природы".

Особенно тревожным стал вывод о том, что в 2020 году глобальные температуры превысили доиндустриальные показатели на 1,2 градуса Цельсия. Заключившие Парижское соглашение страны пообещали не допустить потепления в этом веке более чем на 1,5 градуса Цельсия. От выполнения этого обещания, как считают ученые, зависит, будет ли наша планета в принципе пригодна для жизни.

Меньше загрязнения - выше температура?

На самом деле, если говорить о температурных показателях на суше, в 2020-м "парижский лимит" был превышен. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в прошлом году поверхность Земли была на 1,59 градуса Цельсия горячее среднего показателя XX века. Это самая высокая цифра за 141 год наблюдений, которые ведет эта организация, и на 0.05 градуса Цельсия превышает предыдущий температурный рекорд, установленный в 2016 году.

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"2020 год стал еще одним заметным годом в истории мировых климатических наблюдений, - отмечает ученый Колин Морис из Британской метеорологической службы. - Поскольку все данные говорят о том, что среднемировая температура продолжает расти, последние цифры приблизили мир еще на один шаг к пределам, установленным Парижским соглашением".

Еще одним фактором, приведшим к росту температур в 2020 году, было загрязнение воздуха или, скорее, его отсутствие. Из-за локдаунов по всему миру летало меньше самолетов и ездило меньше автомобилей. Отсутствие привычного смога означало, что на поверхность Земли попадало больше солнечных лучей, что привело к повышению температуры.