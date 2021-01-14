Может ли ФСИН задержать Навального в аэропорту и надолго ли? Объясняем в 100 и 500 словах

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Алексей Навальный возвращается в Россию 17 января - в Москву он приедет в статусе фигуранта уголовного дела о мошенничестве и человека, разыскиваемого ФСИН. Служба считает, что политик нарушил условия условного срока по делу "Ив Роше".

Сторонники оппозиционера собираются встречать его во Внуково - многие ожидают, что Навального задержат на границе или в зале прилета.

Русская служба Би-би-си объясняет, что может ждать политика по возвращении в Москву, в 100 и в 500 словах.

ФСИН считает, что Навальный "уклонялся от контроля". Служба намерена добиваться его задержания до решения суда о замене условного срока на реальный. Заседание пройдет 29 января.

Полицейские могут войти в самолет сразу после приземления или задержать Навального на пограничном контроле. Если это произойдет, Навального могут удерживать 48 часов, а потом продлить задержание до суда.

Если требования ФСИН удовлетворят, Навального могут отправить в колонию на 3,5 года. Если нет, его ждет разбирательство по уголовному делу о мошенничестве. По этому делу следователь может отпустить политика под подписку о невыезде или попросить суд о другой мере пресечения - в том числе об отправке в СИЗО, домашнем аресте или запрете определенных действий.

ФСИН обвиняет Алексея Навального в том, что тот систематически уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Отмечаться в ней минимум дважды в месяц политик должен из-за условного срока по делу "Ив Роше". Испытательный срок, за нарушения в ходе которого условное наказание могут заменить на реальное, закончился в декабре 2020 года.

ФСИН учла, что политик лечился в Германии, но считает, что он был здоров уже в конце сентября. Неявку оппозиционера для контроля с конца октября служба считает незаконной. В ноябре она начала первоначальные розыскные мероприятия, которые продлились месяц. Успехом, по утверждению ФСИН, они не увенчались.

В конце декабря из-за "злостных нарушений" ФСИН объявила Навального в федеральный розыск и попросила суд заменить условный срок на реальный. Заседание пройдет 29 января. Но ФСИН намерена задержать Навального и удерживать его до решения суда.

Команда оппозиционера предполагала, что его могут задержать прямо в аэропорту. Сторонников Навального пригласили встретить его во Внуково.

По мнению юристов, с которыми поговорила Би-би-си, сотрудники полиции могут подняться на борт самолета "Победы" сразу после приземления или задержать Навального на паспортном контроле. Если это действительно произойдет, то закон дает право удерживать его в течение 48 часов. После этот срок может быть расширен до тридцати суток - этого будет достаточно, чтобы Навальный был под стражей до заседания суда по условному сроку.

При этом в законе четко не описан порядок, по которому осуществляется задержание условно осужденных.

Прецедентов задержания людей прямо в аэропорту немало. Например, в 2019 году это произошло с моделью Настей Рыбкой, которую вывозили из Шереметьево через черный ход. Уже в этом - с бизнесменом Дмитрием Зотовым, которого, как и Навального, обвиняют в мошенничестве. Он вернулся в Россию из Лондона под гарантии бизнес-омбудсмена Бориса Титова, но был задержан в аэропорту и уже на следующий день оказался в СИЗО.

Если в конце января суд согласится с тем, что Навальный безосновательно пропускал регистрацию в уголовной инспекции, он может отправиться в колонию. Закон позволяет рассмотреть этот вопрос уже после испытательного срока.

Вне зависимости от того, отправят ли Навального в колонию, его ждет расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, политик потратил на себя деньги, которые жертвователи отправляли на работу связанных с ним фондов. Сам он это отрицает.

Решать судьбу Навального будет следствие. Оно может как оставить политика на свободе, так и попросить суд о мере пресечения - в том числе о помещении политика в СИЗО или под домашний арест. В теории СКР может ходатайствовать и о запрете Навальному определенных действий. В этом случае он может потерять возможность участвовать в массовых мероприятиях, общаться со СМИ, пользоваться интернетом и отправлять письма.

Сам Навальный неоднократно говорил, что связывает претензии властей с их нежеланием видеть его в России. При этом он заявлял, что исключал для себя возможность остаться в Германии уже после окончания лечения. Его оппозиционер проходил с августа прошлого года, когда был отравлен в Томске.

Многие сторонники Навального в соцсетях предполагают, что власти могут попытаться не пустить его домой. Такое, например, неоднократно происходило с белорусскими оппозиционерами. Но законных оснований отказать гражданину России во въезде в страну не существует.