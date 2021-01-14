Андрей Илларионов перестал работать в Институте Катона после поста о штурме Капитолия

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Бывший советник президента России по экономической политике Андрей Илларионов больше не работает в Институте Катона. Это следует из биографической справки на его странице на сайте института.

"Андрей Илларионов был старшим научным сотрудником Центра глобальной свободы и процветания Института Катона с 2006 по 2021 год", - говорится в справке.

Би-би-си не удалось связаться с Илларионовым на этой неделе. Институт также не давал комментариев по поводу увольнения.

12 января издание Politico сообщило, что руководство института намерено проверить высказывания Илларионова, касающиеся штурма Капитолия 6 января.

Как заявила представитель института Кори Уэлен, они содержали "теории заговора о выборах 2020 года и [были] направлены на защиту сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий".

Сам институт на следующий день после беспорядков в Вашингтоне выпустил заявление, в котором осудил произошедшее и назвал "прямой атакой на Конституцию США".

8 января Илларионов опубликовал в своем блоге в "Живом журнале" пост, озаглавленный "Поджог Рейхстага"-2021". В нем, в частности, говорилось, что действия сторонников Трампа на Капитолийском холме были мирными, а штурм Капитолия стал результатом провокации со стороны представителей Демократической партии и активистов Black Lives Matter.