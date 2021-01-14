Умер создатель и худрук "Ералаша" Борис Грачевский. У него был коронавирус

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS Подпись к фото, Борис Грачевский на церемонии вручения телевизионной премии в театре Et Cetera. 5 октября 2020 года

Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский умер от коронавируса на 72-м году жизни, сообщил его друг артист Владимир Долинский.

"Да, он скончался", - сказал Долинский Интерфаксу. Об этом же агентству ТАСС сообщила жена Грачевского Екатерина Белоцерковская.

В конце декабря Грачевского госпитализировали после заражения коронавирусом. "Я в больнице под масками, под кислородом, под капельницами, лечусь как следует", - говорил тогда режиссер агентству ТАСС.

Его состояние оценивали как тяжелое. Позднее Грачевского вывели из медикаментозного сна, но в четверг Долинский сообщил РИА Новости, что тот снова в медикаментозном сне и его состояние тяжелое.

Грачевский поступил во ВГИК в 1969 году, но окончил его только спустя 23 года. Работал на киностудии имени Горького, был организатором производства на фильмах Марка Донского, Александра Роу и Василия Шукшина.

В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом он создал детский юмористический киножурнал "Ералаш", став директором и художественным руководителем киножурнала.

В 1974-1984 годах Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года - художественным руководителем.

"Ералаша" показывали в кинотеатрах, как и взрослый сатирический журнал "Фитиль". Но в отличие от "Фитиля" "Ералаш" пережил СССР и до последнего времени выходил в эфире российских телеканалов.

"Он давно уже мог бы взять себе псевдоним "Ералаш". Он даже в трудные времена, в 90-е, когда все гибло, он все равно вытащил "Ералаш", он не погиб и выжил, это замечательный детский киножурнал, и не только детский. И я несколько раз там снимался, там все снимались", - сказал РИА Новости актер Леонид Ярмольник.