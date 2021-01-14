Британец случайно выбросил диск с биткоинами на 287 млн долларов и теперь просит власти о помощи

Автор фото, James Howells Подпись к фото, Джеймс Хаулс случайно выбросил свой жесткий диск, на котором хранился электронный кошелек с 7500 биткойнами на сумму 210 млн фунтов

Британец, по ошибке выкинувший в 2013 году в мусор свой жесткий диск с ноутбука, на котором хранился электронный кошелек с 7500 биткоинами на сумму 210 млн фунтов (287 млн долларов), просит власти разрешить ему поискать его на свалке.

Джеймс Хаулс пообещал отдать 25% стоимости биткоинов жителям своего города в Уэльсе (это примерно 71,5 млн долларов), однако администрация города заявила, что лицензия не позволяет проводить раскопки на территории свалок.

Хаулс сказал, что, если жесткий диск будет найден, он сразу передаст часть денег в фонд борьбы с коронавирусом для жителей Ньюпорта.

"Представьте, как будет здорово, если я скажу: "Я дал каждому жителю несколько сот фунтов"", - сказал он в интервью Би-би-си.

Мужчина купил биткоины практически за бесценок в 2009 году, а жесткий диск с криптовалютой он хранил в столе после того, как пролил жидкость на компьютер, который выбросил.

В итоге он забыл о хранящихся на диске биткоинах и выбросил его во время уборки. В 2013 году их стоимость уже составляла около 7,5 млн долларов. Сейчас же их цена выросла почти в 50 раз - один биткоин стоит примерно 28 тыс. долларов.

Автор фото, James Howells Подпись к фото, Хаулс готов отдать четверть средств жителям Ньюпорта

Он рассказал, что неоднократно обращался к властям Ньюпорта с просьбой разрешить поиск жесткого диска, но каждый раз ему отказывали.

"Я предложил отдать 10% стоимости криптовалюты, чтобы получить разрешение на поиски на их территории, но, к сожалению, они ответили отказом, - сказал Хаулс в интервью Би-би-си. - Затем стоимость биткоина попросту взлетела. В 2017 году диск стоил уже примерно 125 млн фунтов (171 млн долларов)".

"Тогда я снова предложил 10%, и вновь получил отказ, - говорит он. - Я не обращался с предложением сегодня, но я готов поднять свое предложение до 25%. По нынешнему курсу, это около 52,5 млн фунтов, и я хотел бы передать их в фонд борьбы с коронавирусом для жителей Ньюпорта".

По словам Хаулса, поначалу кажется, что найти диск будет очень тяжело, но это не так. Он сказал, что знает, когда выбросил жесткий диск, а на свалке мусор складывался в определенные места в определенные периоды. Для поиска он наймет команду профессионалов.

Он отметил, что нашел инвесторов, которые готовы оплатить затраты на поиск, за что он должен передать им часть биткоинов.

Хаулс сказал, что хотел бы обсудить это с администрацией города, потому что, по его словам, она от этого ничего не потеряет.

Представитель администрации заявил: "С 2013 года к нам неоднократно обращались с просьбой разрешить поиск компьютерного оборудования, на котором хранятся биткоины. В первый раз Хаулс пришел к нам через несколько месяцев после того, как понял, что выбросил диск".