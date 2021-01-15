Байден обещает 1,9 трлн на спасение Америки, Сев. Корея наращивает военную мощь. Главное 15 января

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джо Байден представил "План спасения Америки"

1,9 трлн долларов на спасение Америки

Избранный президент США Джо Байден в четверг представил первый "План спасения Америки" - масштабный пакет экономической помощи, с которого он хочет начать свой президентский срок.

Байден считает, что борьба с коронавирусом и восстановление экономики напрямую связаны, и эта позиция отражена в его плане, общий объем которого должен составить почти два триллиона долларов.

План предусматривает прямые выплаты американцам в 1400 долларов, временное увеличение пособий по безработице и других социальных выплат, а также 400 млрд долларов на вакцинацию и другие меры против Covid-19.

Для реализации плана Америке придется увеличить государственный долг, но в долгосрочной перспективе Байден планирует залатать дыры в бюджете через повышение подоходного налога для богатых.

Навальный в розыске. Что его ждет в Москве?

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В среду российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о возвращении на родину. А уже в четверг правительственная "Российская газета" сообщила, что он находится в федеральном розыске.

Что ждет Навального в аэропорту Внуково? Задержат ли его в самолете после посадки или на пограничном контроле? Сколько его могут удерживать без суда? Что будет с ним дальше?

Би-би-си рассказывает о возможных сценариях событий.

Ким Чен Ын обещает вложиться в военную мощь

Автор фото, KCNA

На параде в Пхеньяне показали новую баллистическую ракету для подводных лодок. Государственные СМИ КНДР окрестили ее "самым мощным оружием в мире".

На опубликованных кадрах с парада видно по крайней мере четыре ракеты, и эксперты говорят, что прежде они не демонстрировались.

Лидер КНДР Ким Чен Ын принимал парад, в котором также участвовали пехотные подразделения, артиллерия и танки.

На прошлой неделе на партийном съезде он пообещал увеличить ядерный потенциал и военную мощь страны. Некоторые обозреватели уже посчитали эти слова предупреждением новому американскому президенту.

Автор фото, KCNA

Германия: ХДС выбирает нового лидера

Автор фото, AFP Подпись к фото, Стать лидером правящей партии Германии надеются (слева направо) Норберт Рётген, Фридрих Мерц и Армин Лашет

Правящая партия Германии, Христианско-демократический союз (ХДС), на виртуальном съезде в пятницу и субботу выберет нового лидера.

В обычных обстоятельствах победитель почти автоматически стал бы и кандидатом на пост канцлера вместо Ангелы Меркель, которая твердо обещает в этом году уйти на покой.

Но с приходом коронавируса все стало сложнее. Подробности в материале Юри Вендика:

Умер создатель "Ералаша" Борис Грачевский

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS Подпись к фото, Борис Грачевский на церемонии вручения телевизионной премии в театре Et Cetera. 5 октября 2020 года

В четверг на 72 году жизни от коронавируса скончался Борис Грачевский, художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш".

Грачевского госпитализировали с коронавирусом в декабре - сообщалось, что он был в тяжелом состоянии.

Режиссер основал "Ералаш" в 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом.

Андрей Илларионов потерял работу

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS

Бывшему советнику президента России Андрею Илларионова пост о штурме Капитолия стоил работы в вашингтонском Институте Катона.

Илларионов, служивший советником президента России по экономической политике в 2000-2005 годах, в "Живом журнале" сравнил это событие с поджогом Рейхстага и заявил, что насилие якобы устроили провокаторы - сторонники Демократической партии и движения Black Lives Matter.

Миротворцам в Карабахе привезли вакцину

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пост миротворцев у монастыря Дадиванк

Врачи российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе получили около 2 тыс. доз вакцины "Спутник-V" - на весь его личный состав.

Первый укол всем миротворцам планируют сделать уже до конца января.

Financial Times: исход иностранцев из Британии

В результате пандемии до 1,3 млн мигрантов могли покинуть Британию и привести к самому большому сокращению населения королевства со времен Второй мировой войны, пишет газета Financial Times со ссылкой на исследовательский центр при Национальной статистической службе Великобритании.

Если эта оценка верна, только из Лондона могли уехать как минимум 700 тыс. мигрантов. Это означает сокращение населения британской столицы на 8%.

Washington Post: Трамп не хочет платить Джулиани

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Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в качестве личного юриста Трампа сыграл ключевую роль в обоих проектах, приведших президента к двум импичментам, пишет газета, - попытке вовлечь лидера Украины Владимира Зеленского в борьбу с Байденом на американских выборах и попытке заставить пересмотреть результаты этих выборов вплоть до митинга, после которого толпа ворвалась в Капитолий.

И если большую часть времени Джулиани работал на общественных началах, то в ноябре он потребовал за свои услуги 20 тыс. долларов в день, сообщают New York Times и Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме (Джулиани это отрицает).

Обе газеты пишут, что Трамп отверг предложение - и сейчас отказывается платить своему юристу гонорар. Он также потребовал от своих помощников представлять ему на личное утверждение список расходов, за которые Джулиани просит компенсацию.

Блумберг: когда достроят "Северный поток"?

Агентство Блумберг изучило документ с графиком работ по строительству газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

По сообщению издания, одну из его веток планируется достроить в первой половине этого года - в водах Дании трубы проложат к началу мая, а до июня закончат работу в немецких водах.

Работы над "Северным потоком" останавливались из-за санкций США - администрация Трампа выступала против этого проекта и требовала, чтобы Европа закупала американский газ.

The Bell: "Телеграм" оценили в 30 млрд

Издание The Bell сообщает со ссылкой на свои источники, что на прошлой неделе западные инвесторы предложили основателю мессенджера "Телеграм" Павлу Дурову продать 5-10% акций компании.

Предложение исходило из общей оценки компании в 30 млрд долларов, и это первая внешняя оценка ее стоимости, пишет The Bell.

По данным издания, Дуров отказался от предложения.

Призывал ли Трамп к мятежу?

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6 января в Вашингтоне Дональд Трамп призвал своих сторонников идти к Капитолию и продемонстрировать силу. В тот день погибли пять человек. Палата представителей объявила Трампу импичмент, обвинив его в подстрекательстве к мятежу.

Что именно говорил президент? Можно ли его слова считать призывом к мятежу?

Мы расспросили Гаррета Эппса, специалиста по сравнительной и международной юриспруденции и профессора Балтиморского университета.

Среди членов Палаты представителей, проголосовавших за импичмент Трампа, было 10 десять конгрессменов-республиканцев.

Что они думают о Трампе? Об этом - в видео Русской службы Би-би-си.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, В среду Палата представителей проголосовала за импичмент президента Трампа.