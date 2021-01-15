Автобус-"гармошка" в Нью-Йорке переломился и повис с эстакады

Автор фото, Twitter/FDNY

По меньшей мере восемь человек пострадали при падении автобуса с эстакады в нью-йоркском районе Бронкс. Погибших нет.

Управление пожарной охраны Нью-Йорка выложило в "Твиттере" фото автобуса-"гармошки", передняя часть которого свисает с эстакады, доставая кабиной до мостовой, а задняя часть остается на эстакаде.

Инцидент случился вечером в четверг. Причина аварии пока неизвестна. Водитель получил травму и находится в тяжелом состоянии.

"Мы оказали помощь восьми пострадавшим. Автобус рухнул с 15 метров. Характер травм соответствует падению с большой высоты", - написал в "Твиттере" замначальника пожарной службы Пол Хоппер.