Коронавирус: в мире уже больше 2 млн умерших, Британия закрывает границы

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мир пытается отгородиться от Бразилии, где на днях был обнаружен новый штамм коронавируса Sars-Cov-2

Число людей, умерших от коронавируса за время пандемии, превысило 2 млн, для въезда в Британию понадобится предъявить негативный тест, а в одном из регионов Германии вводят обязательное ношение респираторов стандарта N95.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в мире с начала пандемии превысило 93,3 млн человек, умерли более 2 млн. В ряде стран, в частности, европейских ежедневное число умерших по-прежнему превышает 1000 человек.

Больницы бразильского города Манаус, столицы штата Амазонас исчерпали запасы кислорода на фоне резкого скачка заболеваемости. В отделениях не осталось ни свободных коек, ни аппаратов ИВЛ, ни кислородных масок. Медики говорят, что просто не могут помочь новым пациентам, которых продолжают привозить.

Бразилия занимает третье место в мире по числу заболевших (8,3 млн) и второе - по числу умерших (207 тыс.) Недавно обнаруженный новый штамм коронавируса Sars-Cov-2, который уже назвали "бразильским", может подтолкнуть страну к полной катастрофе, опасаются врачи.

Британия закрывает границы

В пятницу вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 04:00 понедельника, 18 января, страна прекращает свободный въезд из всех стран мира, с которыми ранее существовали взаимные договоренности о пересечении границы без карантина. Это решение означает, что все без исключения прибывающие в страну должны будут еще перед выездом предъявить негативный тест на коронавирус, а после прибытия самоизолироваться на 10 дней - или получить еще один отрицательный тест после пяти дней изоляции.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В аэропортах Лондона сейчас очень пустынно

Джонсон объяснил, что новые ограничения призваны обеспечить "защиту от риска пока еще не обнаруженных штаммов коронавируса".

До этого Британия и ряд других стран временно ввели запрет на въезд пассажиров, прибывающих из Бразилии и Португалии. Это связано с появлением нового, более заразного "бразильского штамма", который на этой неделе выявили японские ученые.

Португалия является крупным транзитным хабом для путешествующих из стран Южной Америки. Въезд в Британию из 15 стран этого континента, включая Бразилию, Аргентину, Чили и Перу, был также временно запрещен.

В пятницу стало известно, что одна из разновидностей "бразильского штамма" (всего их два) уже обнаружена в Британии, сообщила профессор Уэнди Барклай из Института инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона. Впрочем, эксперт уточнила, что в страну проник иной вариант, а не способный быстрее распространяться бразильский штамм, обнаруженный в Японии.

Характеристики "бразильского штамма" пока изучены не до конца, но уже известно, что он распространяется так же быстро и так же заразен, как и "британский вариант".

Главные опасения ученых заключаются в том, что по мере того, как у человечества повышается иммунитет к Sars-Cov-2, вирус будет искать новые формы, нацеленные на ослабление иммунного ответа организма человека. Именно такая мутация - E484K - обнаружена у "бразильской" разновидности вируса. При этом пока нет свидетельств, что новые штаммы более опасны для здоровья человека, или что вакцины не создают против них иммунитет.

"Бразильский штамм" был обнаружен японскими учеными в анализах четырех туристов из Бразилии в ходе рутинной проверки всех прибывающих в Японию.

Европа: запрет на запрете

Число заразившихся Covid-19 в Германии превысило 2 млн человек, еще 1113 инфицированных умерли за прошедшие 24 часа. Канцлер Германии Ангела Меркель созывает ковид-саммит с главами 16 федеральных земель, на котором предложит ужесточить и без того строгий локдаун.

С понедельника Бавария вводит новые требования к медицинским маскам: обычные одноразовые признаны малоэффективными, и внутри помещений надо будет носить респираторы, соответствующие стандарту FFP2 (эти маски также называют N95). Ожидается, что подобная мера в ближайшее время распространится на всю страну.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Германии закрыто практически все

В Португалии объявлен общенациональный локдаун, который продлится по меньшей мере до 30 января. Открытыми остаются школы, продуктовые магазины, ветеринарные клиники, пекарни, цветочные магазины и отели. При этом граждан просят не выходить из дома без уважительной причины.

Венгрия может стать первой европейской страной, одобрившей китайскую вакцину CoronaVac. Премьер-министр Виктор Орбан настаивает именно на ее применении и призывает фармарегуляторы страны поторопиться с принятием решения.

На горнолыжном курорте Китцбюэль в Австрии произошла вспышка Covid-19, причиной которой, как считает местное руководство, стали инструкторы из Британии. Теперь курорт из своего бюджета предлагает всему округу пройти тесты на коронавирус. В Китцбюэле, на знаменитой скоростной трассе "Штрайф", проходит один из этапов Кубка мира по горнолыжному спорту, но из-за вспышки заболевания его пришлось перенести в другой австрийский регион.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На горнолыжном курорте Китцбюэль в Австрии заболели сразу 17 инструкторов, многие из которых - британцы

Испания констатирует резкий скачок заболеваемости после рождественских праздников. В настоящий момент в больницах страны с диагнозом Covid-19 находятся 19 тыс. пациентов, большинство из них поступили в начале января. При этом набирает обороты кампания по вакцинации, начавшаяся три недели назад. Накануне за один день прививки были сделаны почти 95 тыс. человек - это больше, чем за всю первую неделю вакцинации.

Опасное число заболевших в Китае

В Китае зафиксировано самое большое суточное число новых случаев заражения с 1 марта прошлого года - 144 заболевших (в марте их было 202). По сравнению со статистикой других стран эта цифра кажется небольшой, но китайские власти рассматривают ее как тревожный сигнал. Большинство заболевших проживает в провинции Хэбэй с 22-милионным населением, и инфекция может распространиться молниеносно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кампания по вакцинации в Китае проходит очень организованно

Китайские ученые полагают, что скачок произошел из-за болеющих бессимптомно жителей сельской местности, и на самом деле число активных носителей вируса в Хэбэе гораздо выше.

Байден поможет Америке, богатые будут платить больше

Джо Байден, который вступит в должность президента США 20 января, хочет начать свой президентский срок с предоставления стране масштабного пакета экономической помощи в 1,9 трлн долларов. Эта сумма в числе прочего предусматривает единовременные выплаты каждому американцу в размере 1400 долларов, увеличение пособий по безработице и других социальных выплат.

400 млрд пойдут на оплату кампании по вакцинации и другие меры борьбы с эпидемией.