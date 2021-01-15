Иммигрантов в Нидерландах незаконно лишали детских пособий. Правительство подало в отставку

Автор фото, EPA Подпись к фото, Правительство Рютте оказалось в безвыходном положении после того, как лидер оппозиции на волне скандала подал в отставку

Правоцентристское правительство Нидерландов во главе с премьером Марком Рютте в пятницу подало в отставку из-за того, что на протяжении нескольких лет в стране налоговые органы из-за незначительных ошибок в документах обвиняли малоимущие семьи, преимущественно иммигрантского происхождения, в мошенничестве и лишали их социальных пособий.

Рютте вручил соответствующее заявление королю Нидерландов Виллему-Александру. Кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до выборов, которые еще раньше были назначены на 17 марта, однако министр экономики, которому вменили прямую ответственность за произошедшее, покинул правительство немедленно.

Корни скандала уходят в 2012 год, когда многие малообеспеченные семьи, получавшие детские пособия, стали обвинять в мошенничестве из-за незначительных ошибок при оформлении документов, требуя вернуть полученные деньги государству.

Число пострадавших, по сообщениям СМИ, может достигать 26 тысяч. Многие из них подали в суд, требуя возврата средств и компенсации за моральный ущерб.

Для многих это обернулось большими жизненными трудностями, особенно в разгар пандемии коронавируса. Как признал один из подавших в отставку министров, система "проехалась по людям катком".

Одна из матерей рассказала СМИ, что чиновники, не слушая никаких объяснений, потребовали от нее выплатить 48 тысяч евро. Из-за этого у нее образовался долг по квартплате, а когда она потеряла работу, то не смогла найти новую, так как официально считалась мошенницей.

Подавляющее большинство пострадавших - иммигранты. Налоговая служба признала, что только в прошлом году 11 тысяч получателей пособий подверглись дополнительным проверкам из-за наличия у них гражданства других государств. Представители национальных общин говорят в связи с этим о системной дискриминации.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Так называемое Третье правительство Рютте находилось у власти с 2017 года, и после выборов он может вернуться во власть, сформировав новую коалицию

Лидер оппозиционной Партии труда Лодевейк Ашер также подал в отставку со своего теперешнего поста, поскольку ранее занимал должность министра социального обеспечения.

Наблюдатели отмечают, что коллективная отставка была наилучшим решением для правительства, ибо в противном случае на будущей неделе ему грозил бы вотум недоверия в парламенте.

В Нидерландах принято, чтобы кабинет от имени государства брал на себя моральную ответственность за ошибки, даже если те были совершены не им, а его предшественниками. Так, в 2002 году правительство ушло в отставку в знак признания вины за то, что семью годами ранее, во время войны в бывшей Югославии, голландские миротворцы не предотвратили массовые убийста боснийских мусульман в Сребренице.