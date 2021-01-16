"Вечный президент" Уганды Мусевени вновь победил на выборах

Автор фото, AFP Подпись к фото, Йовери Мусевени находится у власти с 1986 года

Избирательная комиссия Уганды объявила о победе на выборах нынешнего президента Йовери Мусевени. Его главный соперник Боби Вайн заявил о подлогах и нарушениях.

По данным комиссии, Мусевени набрал почти 59% голосов, в то время как Вайн - всего около 35%.

Хотя комиссия заявляет, что выборы прошли без заметных нарушений, наблюдатели подвергли критике правительство за то, что накануне выборов оно отключило во всей стране интернет.

В свою очередь Вайн побещал, что как только заработает интернет, он предоставит убедительные доказательства подлога.

Подпись к фото, Bobi Wine says he represents the younger generation

В преддверии выборов в ходе столкновений с полицией погибли десятки людей. Оппозиционные политики обвиняют власти в запугивании.

В результате этих выборов президент Мусевени, которому 76 лет, останется у власти на шестой срок. Сам он утверждает, что является гарантом стабильности в стране.

Однако Боби Вайн заявляет, что пользуется поддержкой молодежи в стране с самым молодым населением в мире: средний возраст там составляет 16 лет.

В пятницу, когда были объявлены результаты выборов, Боби Вайн сообщил, что его дом окружили солдаты. Власти в ответ обвинили его в том, что он "драматизирует" ситуацию "в поисках сочувствия".

Что известно о результатах выборов?

Автор фото, AFP Подпись к фото, На следующее утро после выборов в Кампале было спокойно

В субботу председатель избиркома, судья Саймон Бьябакама объявил Йовери Мусевени избранным президентом Уганды. По его словам, в голосовании приняло участие 57% из почти 18 млн зарегистрированных избирателей.

Ранее Бьябакама утверждал, что выборы проходили мирно, и призвал Боби Вайна, заявившего об аресте некоторых его помощников, представить доказательства подлога, о котором он говорит.

Вайн, в свою очередь, уверен, что интернет был отколючен умышленно, чтобы помешать честным выборам. "Я буду рад продемонстрировать видеозаписи всех подлогов и нарушений, как только заработает интернет", - заявил он.

В свою очередь представитель президента Мусевени в интервью Би-би-си ранее заявил, что Боби Вайн не оправдал ожиданий угандийцев, которые дали ему понять, что ему стоит "подождать своей очереди".

Что касается обвинений в подлоге, то, как подчеркнул представитель президента, "ему предложили обосновать свои обвинения, но он не смог предоставить и крупицы таких подтверждений".

Евросоюз, ООН и ряд правозащитных организаций ранее выражали сомнения в честности выборов в Уганде, однако, за исключением миссии Африканского союза, за этими выборами не следит ни одна из крупных международных групп наблюдателей.

В начале этой недели США, от которых Уганда до сих пор получала основную помощь, отозвали оттуда свою миссию дипломатических наблюдателей - в связи с тем, что большинству ее сотрудников было отказано в праве наблюдать за ходом выборов.

Насилие во время избирательной кампании

В преддверии выборов насилие в стране достигло беспрецедентызх масштабов, десятки человек погибли от рук силовиков.

Самого Боби Вайна и других оппозиционных кандидатов власти задерживали по нескольку раз, а в ходе ноябрьских протестов, которые последовали за одним из таких арестов, от рук полиции погибло более 50 человек.

Позже руководство полиции признало, что погорячилось с применением огнестрельного оружия, но вместо извинений или расследования ограничилось лишь словами о том, что им следовало бы использовать слезоточивый газ.

Мусевени, который пришел к власти в результате военного переворота в 1986 году, выдвигался от Движения национального сопротивления (NRM), которое он сам и возглавляет.

Официальные СМИ давно уже изображают его освободителем народа Уганды и миротворцем.

Однако, по словам корреспондента Би-би-си Пэйшенс Атухаире, он удерживает в своих руках власть, поощряя культ собственной личности, одаривая благосклонностью лояльных ему людей, угрожая независимым государственным институтам и оттесняя оппонентов.

Боби Вайн - известный на всю страну музыкант, исполнитель музыки в стиле регги. Сторонники называют его "президентом трущоб".

Его партия, Платформа национального единства (NUP), борется за расширение доступа населения к системе здравоохранения, образованию, чистой воде и за справедливые суды.

Вот уже два десятилетия Боби в своих песнях рассказывает о том, чего хочет весь народ, и за это время у него появилось множество сторонников и последователей.