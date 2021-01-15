Оператора ФБК Павла Зеленского арестовали по обвинению в экстремизме

Автор фото, instagram.com/paulzelensky/

Суд в Москве арестовал оператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Павла Зеленского по обвинению в призывах к экстремизму. Дело возбудили из-за двух твитов, которые Зеленский написал вскоре после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной.

Пресненский суд Москвы заключил Зеленского под стражу до 28 февраля, сообщил его адвокат Мансур Гильманов.

Ранее в пятницу в квартире Зеленского прошел обыск, в ходе которого у него изъяли ноутбук и телефон. После обыска его отвезли в Следственный комитет, где предъявили обвинение по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщал, что при задержании Зеленского ударили по голове. На фото, опубликованном юристом ФБК Вячеславом Гимади, видно отек и гематому на левом веке Зеленского.

В чем обвиняют Зеленского

Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, которое опубликовал Чиков, обвинение основано на двух твитах, которые Зеленский опубликовал в своем акаунте 2 октября 2020 года - в день, когда покончила с собой главный редактор нижегородского издания "KozaPress" Ирина Славина.

Документ датирован 28 декабря 2020 года. В нем говорится, что Зеленский "имея преступный умысел, направленный на побуждение неограниченно широкого круга лиц из числа пользователей сети "Интернет" к насильственному изменению конституционного строя" разместил в "Твиттере" два связанных твита.

По мнению следствия, эти сообщения содержали угрозы в адрес высших представителей органов государственной власти.

Согласно оценке эксперта МВД, текст твитов "характеризует их как людей, не заслуживающих жизни", а также побуждает аудиторию начать бороться с ними насильственными методами.

В постановлении также отмечается, что посты Зеленского процитировали более 190 пользователей, более 900 поставили оценку "нравится".

Журналистка "KozaPress" Ирина Славина 2 октября совершила самоубийство у главного здания МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого Славина сообщала о проведенном в ее квартире обыске по делу о нежелательной организации, а в своем последнем посте в "Фейсбуке" написала, что в своей смерти "просит винить Российскую Федерацию".