Навальный вернулся в Россию и был задержан; США укрепляют столицу к инаугурации. Главное 18 января

Автор фото, AFP Подпись к фото, Навальный не успел пройти паспортный контроль, как его задержали

Навальный задержан

Российский оппозиционер Алексей Навальный в воскресенье вернулся в Россию из Германии, где пять месяцев восстанавливался после отравления боевым отравляющим веществом из семейства "Новичок". В своем отравлении Навальный винит российские власти, а заказчиком считает лично российского президента Владимира Путина. Российские власти категорически отрицают причастность спецслужб к отравлению Навального. "Хотели бы довести до конца - довели бы", - говорил сам Путин.

Рейс с Навальным на борту приземлился в аэропорту в Шереметьево вечером в воскресенье, хотя по плану должен был сесть во Внуково. По прилете в Москву, на паспортном контроле политика задержали и увели. Позднее выяснилось, что Навальный находится в отделе полиции в Химках.

В Европе и США потребовали освободить российского политика.

То, что политика могут задержать сразу в аэропорту, было известно заранее. Как ранее заявляли в Федеральной службе исполнения наказаний, Навальный нарушил условия условного срока по делу "Ив Роше". В конце декабря ФСИН объявила Навального в федеральный розыск и попросила суд заменить условный срок на реальный. Заседание пройдет 29 января. Подробнее: Может ли ФСИН задержать Навального в аэропорту? Объясняем в 100 и 500 словах

Наш корреспондент находился в самолете с Навальным, подробнее о том, как прошел полет, можно почитать тут: "Счастливый" 13-й ряд. Навальный летел из Берлина во Внуково, а задержали его в Шереметьево.

А как российского оппозиционера встречали в Москве, можно почитать здесь "Самый счастливый день". Как Навального в Москве ждали сторонники, фанаты Бузовой и ОМОН.

Европа и США призывают освободить оппозиционера

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С призывом к российским властям освободить задержанного в воскресенье оппозиционного политика обратились правозащитники, лидеры стран ЕС и США.

Госдеп резко осудил попытки российских властей заставить своих критиков замолчать.

"Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов, не применяют насилие в отношении своих политических оппонентов и не устраивают незаконных арестов. Российский народ, как и любой другой, заслуживает правительство, которое поддерживает атмосферу открытого выражения мнений, вызывает доверие и действует прозрачно, заслуживает независимой судебной системы и возможности пользоваться своими основными правами на свободу сбова и собрания, не опасаясь возмездия", - говорится в официальном заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

"Атаки Кремля на Навального не просто нарушение прав человека, но и оскорбление всем россиянам, которые хотят, чтобы их голос был услышан", - написал в своем "Твиттере" советник по нацбезопасности избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан.

Сенатор Берни Сандерс также призвал освободить Алексея Навального. "США должны поддерживать тех, кто борется с коррупцией и работает для демократии по всему миру", - написал он.

МИД Франции на своей странице в "Твиттере" написал, что крайне обеспокоен ситуацией с Алексеем Навальным и вместе со своими европейскими партнерами следит за ее развитием. К Франции с требованием немедленно выпустить российского оппозиционера присоединились Австрия, Италия, Чехия, Польша, Эстония, Латвия и Литва.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий потребовал от Евросоюза отреагировать на задержание Навального. Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что намерен обсудить на совете министров иностранных дел ЕС вопрос о санкциях в отношении руководства России из-за ареста оппозиционного политика. Страны Балтии также пригрозили России санкциями. "ЕС должен быстро отреагировать, а если Навального не освободят, в качестве ответа на столь грубые действия следует рассмотреть введение ограничительных мер", - говорится в совместном заявлении глав МИД Эстонии, Латвии и Литвы.

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал задержание Навального неприемлемым и призвал российские власти его освободить. А глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что готов пригласить оппозиционера в Брюссель.

"Арест Навального, прилетевшего в Россию, - это серьёзное событие, вызывающее обеспокоенность. Мы призываем немедленно его освободить. Также мы надеемся, что его права будут соблюдаться", - написал в своём "Твиттере" министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Правозащитная организация Amnesty International признала Навального узником совести и потребовала от российских властей немедленно прекратить беспощадную кампанию против оппозиционера.

США в повышенной готовности

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Вашингтоне усилена охрана, в город направлены войска Национальной гвардии со всей страны

Выходные в США прошли под знаком подготовки к инаугурации Джо Байдена в среду и возможным протестам сторонников Трампа. Войска Национальной гвардии со всей страны направлены в Вашингтон, чтобы предотвратить повторение беспорядков 6 января, жертвами которых стали несколько человек. Тогда несколько тысяч сторонников Дональда Трампа штурмом взяли Капитолий. Ранее ФБР выпустило предупреждение о возможных маршах вооруженных сторонников радикальных групп в столицах всех штатов в период с 16 по 20 января.

В некоторых городах окна в государственные здания заколачивали, а где-то активистам отказывали в возможности проведения митингов. Вооруженные сторонники Трампа небольшими группами собрались в нескольких штатах, но их мероприятия не привели к стычкам с полицией.

В итоге около 25 сторонников ультраправого радикального движения Boogaloo собрались у здания конгресса в Колумбусе, штат Огайо. Но мужчины заявили, что пришли на давно запланированный митинге в защиту права на ношение оружия. Ранее некоторые сторонники Boogaloo призывали в случае необходимости с оружием в руках противодействовать передаче власти Джо Байдену.

Несколько вооруженных протестующих пришли и к зданиям законодательных собраний в Техасе, Орегоне и Мичигане. В Вашингтоне полицейские недалеко от Капитолия задержали вооруженного 22-летнего мужчину с пистолетом Glock, магазинами повышенной емкости и 37 патронами. Законы штата запрещают ношение оружия гражданскими лицами в столице США. В субботу там же была задержана женщина, которая пыталась проехать в Капитолий, выдавая себя за сотрудницу полиции, работающую в администрации президента США. Но масштабных акций сторонников Трампа в Америке в субботу и воскресенье не наблюдалось.

Полицейские задержали также местного чиновника из Нью-Мексико, ранее заявлявшего о готовности с оружием в руках протестовать против инаугурации Байдена. Куой Гриффин - основатель группы, называющей себя "Ковбои за Трампа". Его обвинили в причастности к нападению на Капитолий 6 января.

Усиленные меры безопасности продолжат действовать в США по меньшей мере до окончания церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

Последнее о коронавирусе

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В воскресенье в Австралии не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 95 миллионов, за время пандемии умерли более двух миллионов человек, выздоровели более 52,2 миллиона заболевших, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Власти Британии, где число госпитализаций больных коронавирусом не идет на спад, рассматривают возможность введения более жесткой системы карантина для прибывающих в страну, при которой те должны изолироваться в отелях при аэропортах, а перед выходом сдавать тест на коронавирус. За соблюдением 10-дневного карантина предлагается следить с помощью GPS и технологий распознавания лица, а плату за размещение в гостиницах взимать с самих изолируемых.

Австралия в этом году, возможно, не откроет границы для международных туристов, даже несмотря на вакцинацию населения, сообщил глава министерства здравоохранения.

Бразилия одобрила две вакцины - препарат, разработанный AstraZeneca и Оксфордским университетом, и препарат CoronaVac разработки китайской компании SinoVac.

За первый день вакцинации в Индии прививку получили более 220 тысяч человек.

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи назвал "абсолютно достижимым" план Джо Байдена провести 100 млн вакцинаций в первые 100 дней после вступления на пост президента.

Месси получил красную карточку (первую в клубной карьере)

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил красную карточку в финале Суперкубка Испании и был удален с поля за минуту до конца матча. Это его первая красная карточка за всю его длинную карьеру в испанском клубе - Месси сыграл за "Барселону" 753 матча.

"Барселона" уступила в финале Суперкубка "Атлетику Бильбао" со счетом 2:3 в овертайме.

33-летний аргентинец лишь дважды за свою футбольную карьеру получал красную карточку и оба раза, когда играл за сборную Аргентины - в 2005 году в товарищеском матче против Венгрии и в 2019 году - в матче за бронзу Кубка Америки против Чили.

Теперь Месси могут дисквалифицировать на четыре матча, если так решит дисциплинарная комиссия.

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...и вы интересуетесь историей Шотландии, почитайте третью часть опуса Яны Литвиновой Настоящая игра престолов, сезон II, часть 3. Шотландия: почти великий Александр о битвах за право сидеть на шотландском престоле.

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