Австралийский голубь Джо будет жить. Его хотели казнить как нелегала, но оказалось, что он местный

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Голубь Джо (и голубой браслет, который его чуть его погубил)

Власти Австралии пощадили ставшего знаменитым голубя Джо и решили не умерщвлять его, поскольку выяснилось, что он не иммигрант и не представляет опасности для местных животных. История этой почти ничем не примечательной птицы стала поводом для оживленной общенациональной дискуссии, в числе прочих ситуацию комментировало министерство сельского хозяйства и даже премьер-министр страны.

Все началось 26 декабря, когда житель одного из пригородов Мельбурна Кевин Селли-Бердо обнаружил у себя во дворе изможденного голубя, накормил его и оставил жить, назвав Джо в честь избранного президента США Джозефа Байдена. На лапе у голубя оказалась синяя лента с надписью, гласившей, что он принадлежит клубу любителей голубиных гонок из американского штата Оклахома.

Занимающиеся этим спортом люди увозят специально обученных голубей на определенное расстояние и выпускают одновременно, а затем вычисляют скорость, с которой каждый из них доберется до своего питомника. Некоторые при этом теряются.

Учитывая, что Оклахому и Мельбурн разделяют 12 тысяч километров, новый хозяин птицы был потрясен и рассказал о своей находке в соцсетях. Он предполагал, что голубь заблудился и пересек океан - скорее всего, не своим ходом, а на борту корабля. Селли-Берд связался с американским клубом, взял телефон предполагаемого владельца Джо, но на его звонки никто не ответил.

После этого австралийское министерство сельского хозяйства заявило, что птица должна быть умерщвлена, поскольку пересекла границу незаконно и может оказаться переносчиком болезней. Как известно, Австралия обладает уникальным животным миром, поэтому власти страны всеми силами пытаются предотвратить распространение опасных заболеваний, которые могут быть завезены из-за рубежа.

История получила большой резонанс, и о ней даже пришлось говорить исполняющему обязанности премьер-министра страны Майклу Маккормаку. В ответ на вопрос журналистов он сказал: "Я ничего не знаю о будущем Джо и том, как он летел и к чему прилетел. Удачи тебе, Джо! Но если Джо прибыл с нарушением наших строгих мер биологической безопасности, тогда тебе, Джо, не повезло. Или лети домой, или тебя ждут последствия".

Интернет-пользователи в подавляющем большинстве встали на защиту голубя. Министр здравоохранения штата Виктория Энди Меддик выступил против убийства птицы, предложив поместить ее в карантин.

Фальшивые "документы"

Узнав о происходящем, Американский союз голубиных гонок сообщил, что 29 октября в штате Орегон действительно проводилась голубиная гонка, но птица, которой был присвоен соответствующий номер, на самом деле не пропадала. К тому же этот голубь по кличке Блю Бар серый, а Джо - бело-рыжий, поэтому браслет на его лапе, вероятно, фальшивый.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Каким образом этот браслет оказался на голубе, пока неизвестно

"На голубе, найденном в Австралии, был поддельный браслет. Так что его не нужно убивать ради мер биологической безопасности - его настоящий дом - Австралия. Какое облегчение!" - написали в "Фейсбуке" американские голубеводы.

Президент Сиднейской федерации голубиных гонок Фил Мерфи также усомнился в том, что Джо - гоночный голубь, поскольку последним должно быть не меньше восьми месяцев, а Джо на вид три-четыре. "Это типичный декоративный голубь, которому кто-то нацепил ленточку забавы ради", - заявил он. По его словам, такие браслеты можно приобрести в интернете.

Волонтеры, занимающиеся спасением голубей в Мельбурне, написали в минсельхоз, что и прежде находили птиц с поддельными кольцами. Кто и зачем этим занимается, защитники природы не знают.

В результате ведомство объявило: "Голубь Джо, скорее всего, австралиец и не представляет риска для биобезопасности. Ведомство считает, что повязка на лапе птицы поддельная. Дальнейших действий по этому поводу не будет".