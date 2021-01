Режиссер "Дылды" Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us

Автор фото, Panoramic/Tass Подпись к фото, 28-летний Кантемир Балагов получил несколько премий Каннского кинофестиваля

Российский режиссер Кантемир Балагов, ставший известным благодря фильмам "Теснота" и "Дылда", станет постановщиком пилотного эпизода сериала по популярной видеоигре The Last of Us ("Одни из нас") для канала HBO.

Сценарий напишет сценарист и продюсер нашумевшего сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин. Исполнительным продюсером выступит Нил Дракманн - сценарист и креативный директор игры, пишет Hollywood Reporter.

Изначально предполагалось, что над сериалом будут работать Мейзин и режиссер "Чернобыля" Юхан Ренк, но Ренк оказался занят в других проектах.

Действие игры The Last of Us, выполненной в стиле survival horror, происходит спустя 20 лет после краха современной цивилизации, вызванной пандемией, а главными персонажами выступают контрабандист Джоэл и 14-летняя девочка Элли.

Джоэла попросили вывести Элли из карантинной зоны, и на протяжении всей игры они путешествуют по территории бывших США, отбиваясь от зараженных людей и бандитов. В дороге они вынуждены полагаться друг на друга, чтобы выжить.

29-летний Балагов снял фильм "Дылда", который Россия в 2019 году выдвинула на премию "Оскар". В том же году картина получила две награды Каннского кинофестиваля - за лучшую режиссуру и ФИПРЕССИ (за "невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме").

Полнометражный дебют Балагова - фильм "Теснота" - в 2017 году был показан в конкурсной программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля и также отмечен призом ФИПРЕССИ.