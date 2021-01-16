США готовятся к инаугурации Байдена и протестам сторонников Трампа

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Все 50 американских штатов и округ Колумбия находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможных протестов и беспорядков в эти выходные перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена.

Войска Национальной гвардии со всей страны направлены в Вашингтон, чтобы предотвратить повторение беспорядков 6 января, жертвами которых стали несколько человек. Тогда несколько тысяч сторонников Трампа штурмом взяли Капитолий.

ФБР выпустило предупреждение о возможных маршах вооруженных сторонников Трампа в столицах всех штатов.

Национальная аллея в Вашингтоне, где располагаются музеи и памятники, закрыта для посещений. На улицах выставлены ограждения.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Нацгвардия патрулирует район вокруг Капитолия в Вашингтоне

Автор фото, EPA Подпись к фото, В центре Вашингтона можно встретить военную технику

Команда Байдена уже призвала американцев избегать поездок в столицу из-за пандемии коронавируса, а местные чиновники предложили следить за инаугурацией по телевидению и интернету.

Самые масштабные акции ожидаются в воскресенье, согласно сообщениям на форумах сторонников Трампа и ультраправых. Активисты призывают людей выйти на демонстрации и пройти маршем по Вашингтону в день инаугурации.

Некоторые напротив рекомендуют сторонникам не приходить, обращая внимание на усиленные меры безопасности или предупреждая, что акции могут оказаться "ловушками" полицейских.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Гвардейцы проверяют автомобили на крупных магистралях столицы

На этой неделе Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, которому дважды был объявлен импичмент. В Сенате, который должен утвердить это решение, обещают, что рассмотрят обвинения в подстрекательстве к насилию уже после инаугурации нового президента.

Какие меры принимают штаты

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Капитолий штата Мичиган окружен двухметровым забором

Штаты по всей стране принимают разнообразные меры предосторожности - от заколачивания окон в зданиях органов власти до отказов в возможности проведения митингов.

Губернаторы Мэриленда, Нью-Мексико и Юты ввели чрезвычайное положение в преддверии протестных акций.

Калифорния, Пенсильвания, Мичиган, Вирджиния, Вашингтон, Висконсин и другие штаты привели в боевую готовность Нацгвардию, а Техас временно закрыл здание местного Капитолия.

По словам директора департамента общественной безопасности Техаса, согласно полученным данным, экстремисты могут принять участие в запланированных протестах, чтобы "совершить преступления".

Губернатор Вирджинии Ральф Нортам заявил на пресс-конференции: "Если вы хотите приехать сюда или в Вашингтон с недобрыми намерениями в сердце, вам нужно немедленно развернуться и направиться домой. Вам здесь не рады, и вам не рады в столице нашей нации. И если вы приедете сюда и сделаете что-то, Вирджиния будет готова".

Эксперты полагают, что штаты, где предвыборные баталии были особенно враждебными, а результаты оспаривались, столкнутся с наибольшим риском насилия. В Мичигане с учетом этого возвели двухметровый забор вокруг Капитолия в Лансинге.