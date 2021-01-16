Полиция: спецоперация в аэропорту Франкфурта завершена
Спецоперация в аэропорту Франкфурта-на-Майне завершена, сообщила немецкая полиция, не приводя никаких деталей.
Немецкие СМИ сообщали, что в аэропорту были задержаны два человека в связи с обнаружением бесхозного багажа.
"Оперативные мероприятия в аэропорту Франкфурта завершены. Заблокированные помещения постепенно разблокируются федеральной полицией", - говорится в "Твиттере" полиции аэропорта.
Ранее полиция сообщила, что подозрительный багаж осмотрели, и он был признан безопасным.
Там также попросили не публиковать видеозаписи с места происшествия и пообещали предоставить дополнительную информацию, как только она появится.
В "Твиттере" аэропорта сообщалось, что во время операции была закрыта часть первого терминала, региональный железнодорожный вокзал и переход к поездам дальнего следования.
Пассажиров призывали следовать рекомендациям сотрудников службы безопасности аэропорта.
Вечером в субботу в аэропорту Франкфурта приземлился рейс SU2656 "Аэрофлота" из Москвы.
Одна из пассажирок сообщила Би-би-си, что находилась перед стойками паспортного контроля около четырех часов.
Там же скопились пассажиры нескольких других прибывших во Франкфурт рейсов.
Аэропорт Франкфурта является одним из крупнейших в мире авиационных хабов.
Последние годы он был одним из лидеров по пассажиропотоку в Европе, а также был крупнейшим аэропортом на континенте по грузоперевозкам.
Аэропорт имеет четыре взлётно-посадочные полосы и располагается недалеко от центра Франкфурта-на-Майне.