Полиция: спецоперация в аэропорту Франкфурта завершена

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Спецоперация в аэропорту Франкфурта-на-Майне завершена, сообщила немецкая полиция, не приводя никаких деталей.

Немецкие СМИ сообщали, что в аэропорту были задержаны два человека в связи с обнаружением бесхозного багажа.

"Оперативные мероприятия в аэропорту Франкфурта завершены. Заблокированные помещения постепенно разблокируются федеральной полицией", - говорится в "Твиттере" полиции аэропорта.

Ранее полиция сообщила, что подозрительный багаж осмотрели, и он был признан безопасным.

Там также попросили не публиковать видеозаписи с места происшествия и пообещали предоставить дополнительную информацию, как только она появится.

В "Твиттере" аэропорта сообщалось, что во время операции была закрыта часть первого терминала, региональный железнодорожный вокзал и переход к поездам дальнего следования.

Пассажиров призывали следовать рекомендациям сотрудников службы безопасности аэропорта.

Вечером в субботу в аэропорту Франкфурта приземлился рейс SU2656 "Аэрофлота" из Москвы.

Одна из пассажирок сообщила Би-би-си, что находилась перед стойками паспортного контроля около четырех часов.

Там же скопились пассажиры нескольких других прибывших во Франкфурт рейсов.

Автор фото, Ksenia Golubeva

Аэропорт Франкфурта является одним из крупнейших в мире авиационных хабов.

Последние годы он был одним из лидеров по пассажиропотоку в Европе, а также был крупнейшим аэропортом на континенте по грузоперевозкам.