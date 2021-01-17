Альпинисты впервые покорили вторую по высоте вершину Земли зимой

Автор фото, NIMSDAI PURJA Подпись к фото, Альпинисты из Непала первыми покорили вершину К2 в опасный зимний сезон

Группа альпинистов из Непала стала первой, которой удалось успешно завершившить зимнюю попытку взойти на вершину К2, второй по высоте пик в мире. Это единственный восьмитысячник, который до сих пор оставался не покоренным зимой.

Чогори (К2) - вторая по высоте горная вершина Земли после Эвереста (Джомолунгмы). Она находится на границе Пакистана и Китая в горной системе Каракорум к северо-западу от Гималаев. К2 всего на 239 метров ниже Эвереста, но во много раз сложнее для восхождения.

Группа из 10 непальских шерпов сделала остановку на расстоянии 70 метров от пика 8 611 метров, чтобы подождать друг друга, прежде чем вместе войти в учебники истории в 16:58 по местному времени, пишет Рейтер.

Автор фото, ALEX GAVAN Подпись к фото, К2 - одна из 14 гор в мире высотой более 8 тысяч метров

К2 была единственной высотой более 8 тысяч метров, которую не удавалось покорить зимой.

"Это величайшее достижение в истории альпинизма и прекрасный пример командной работы. Спасибо горе, что позволила совершить восхождение, ведь "если гора позволяет вам подняться, никто не сможет вас остановить", - говорится в заявлении непальского агентства Seven Summit Treks, занимающегося организацией горных экспедиций.

Их успех был омрачен смертью известного испанского альпиниста Сержи Минготе, который упал в расселину при попытке спуститься в базовый лагерь, сказал Рейтер секретарь Альпийского клуба Пакистана Каррар Хайдри.

Премьер-министр Испании Педро Санчес написал в "Твиттере": "Он хотел продолжить творить историю, приняв участие в первой зимней экспедиции по восхождению на эту вершину в середине зимы, и его жизнь оборвалась в результате трагического несчастного случая".

49-летний Минготе был членом другой команды, которая планировала восхождение на Чогори в другой день.

Около 50 спортсменов из Непала, Британии, Германии, Исландии, Испании, США и других стран прибыли в Пакистан в конце декабря, чтобы попытаться покорить пик зимой.

Чогори называют "дикой горой" - название прижилось после того, как американский альпинист Джордж Белл сказал о своей попытке покорить эту вершину в 1953 году: "Это дикая гора, которая пытается вас убить".

Более 80 альпинистов погибли при попытке взойти на этот пик. В августе 2008 года погибли сразу 11 участников международной группы альпинистов. Они попали под снежную лавину после покорения вершины, находясь на высоте более 8 тысяч метров.

Летом первыми на вершину К2 поднялись итальянцы Акилле Компаньони и Лино Лачеделли в 1954 году.

Предыдущая максимальная высота, достигнутая на К2 зимой, составляла 7 750 метров, отмечает Рейтер. Это удалось сделать Денису Урубко из Казахстана и Марчину Качкану из Польши в 2003 году.