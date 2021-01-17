Украинский сухогруз затонул в Черном море. Турецкие военные ищут выживших

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Грузовое судно "Арвин", ранее ходившее под российским флагом, затонуло в воскресенье в Черном море у берегов Турции в районе провинции Бартын.

По последним данным, четверо моряков погибли. Шестеро были спасены в рамках спасательной операции, организованной местными властями. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на губернатора провинции Бартын Синана Гюнера.

В составе экипажа находилось, по разным данным, от 12 до 15 моряков, большинство из них граждане Украины.

Власти Турции посчитали сухогруз российским, однако сейчас, по данным портала Vesselfinder, он ходит под флагом островного государства Палау, а владеет им украинская компания Arvin Shipping LTD.

По данным системы отслеживания судов Marinetraffic, 2 января судно отправилось из грузинского Поти в порт Бургас.

В порт Бартын уже выехали сотрудники российской дипмиссии для оказания консульской помощи.

Министерство обороны Турции подтвердило, что направило на место спасательной операции военное судно.

Ранее губернатор Синан Гюнер заявил, что 15 членов экипажа находятся в трех спасательных шлюпках в 600-700 метрах от берега, и операцию по их спасению осложняют погодные условия.

Согласно последней информации, поиски остальных моряков пришлось временно прекратить в связи с ухудшением погоды.

"Мы вынуждены приостановить поисковую операцию ввиду плохих погодных условий, которые и привеле к кораблекрушению", - сказал Синан Гюнер в интервью турецкому телеканалу NTV.

По словам губернатора, спасенные моряки доставлены в местную больницу, куда намерен отправиться и он сам.

На помощь спасателям был вызван и военный вертолет. На место операции также направились гражданские суда.

В Российском профсоюзе моряков сообщили, что РФ это судно было снято с регистрации в 1997 году.

"Последний раз оно заходило в российский порт в декабре под флагом Палау, ушло из Ростова-на-Дону 19 декабря 2020 года", - приводит РИА Новости заявление представителя профсоюза.