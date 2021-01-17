Коронавирус в мире: Британия изучает опыт карантинных обсерваторов, Бразилия просит больше данных о "Спутнике"

Автор фото, EPA Подпись к фото, Введут ли власти Британии карантин в гостинице для приезжих?

Власти Британии обсуждают возможность гостиничного карантина для прибывающих из-за границы. Участники Australia Open не могут тренироваться из-за самоизоляции. В Бразилии регулятор медикаментов просит больше данных о третьей стадии испытаций вакцины "Спутник V".

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Британия: карантин в гостинице за счет прибывающих?

Число госпитализаций с Covid-19 в Великобритании продолжает расти. Каждые 30 секунд в британскую больницу поступает новый пациент с коронавирусом, сказал в эфире Би-би-си руководитель Национальной службы здравоохранения Саймон Стивенс. В предыдущие пять дней подряд в стране фиксировалось более 1000 смертей ежедневно в течение 28 дней после положительного теста.

В среду в Великобритании было выявлено 38598 новых случаев. Это самый низкий показатель с 27 декабря и продолжает нисходящую тенденцию, обозначившуюся в последние несколько дней. Также зафиксирована 671 смерть (нужно иметь в виду, что в выходные дни часть данных запаздывает).

По данным газеты Sunday Times, британские власти рассматривают возможность введения более жесткой системы карантина для прибывающих в страну, при которой те должны изолироваться в отелях при аэропортах, а перед выходом сдавать тест на коронавирус. За соблюдением 10-дневного карантина предлагается следить с помощью GPS и технологий распознавания лица, а плату за размещение в гостиницах взимать с самих изолируемых.

Подобная система для прибывающих из-за рубежа действует в таких странах, как Австралия и Новая Зеландия. За все время пандемии в Новой Зеландии было зарегистрировано лишь 2256 случаев Covid-19 и 25 смертей, связанных с болезнью.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Тесты нужно бронировать заранее"

С понедельника Британия приостанавливает бескарантинный въезд из последних нескольких стран. Теперь все прибывающие должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус еще перед выездом, а по приезде самоизолироваться на 10 дней либо через пять дней предъявить еще один отрицательный тест.

В понедельник в Британии открывается еще 10 крупных центров массовой вакцинации - в основном, на спортивных площадках и крупных автостоянках, а кроме того - в одном кафедральном соборе. Первые семь подобных центров уже отработали свою первую неделю. К концу дня 16 января в стране первую дозу вакцины получили более 3,8 миллиона человек (вторую - около 450 тысяч).

Власти надеются к 15 февраля дать первую дозу вакцины почти 15 миллионам человек из самых приоритетных категорий - люди старше 70 лет, медики, непосредственно работающие с ковидными пациентами, и люди из категории особого риска по медицинским показаниям.

В воскресенье министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминиик Рааб также заявил, что к сентябрю все взрослые в стране должны получить первую дозу вакцины.

Участники Australia Open в самоизоляции и не могут тренироваться

47 теннисистов, прилетевших в Мельбурн и Аделаиду на турнир Australia Open, вынуждены самоизолироваться без возможности тренироваться на корте из-за нескольких случаев ковида у пассажиров с их рейсов. Среди них топ-игроки Виктория Азаренко, Слоан Стивенс, Анжелик Кербер и другие.

Автор фото, WILLIAM WEST

Несколько изолированных игроков заявили, что не полетели бы на соревнование, если бы знали, что такое могло произойти, однако, организаторы турнира подчеркивают, что правила были предельно четкими с самого начала. Турнир открывается 8 февраля и должен пройти по плану.

Юлия Путинцева из Казахстана выложила в "Твиттер" это видео "тренировки к турниру Большого шлема" из своего номера.

"Что я не понимаю, - так это почему никто не сказал нам, что если у одного человека с рейса будет положительный анализ, всему самолету придется самоизолироваться? Я бы два раза подумала, приезжать сюда или нет", - написала Путинцева и также опубликовала видео мыши в своем номере.

По прибытии в Австралию положительные тесты на коронавирус оказались у трех пассажиров чартерных рейсов, которые власти специально организовали для участников турнира, их тренеров и персонала. Все прибывшие должны были предоставить отрицательный тест, сделанный за 72 часа до посадки, и потом им сделали анализ еще раз, по прибытии.

"Мы не жалуемся из-за карантина. Мы жалуемся из-за неравных возможностей для тренировок перед довольно важным турниром", - написала для прояснения чувств спортсменов швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.

В Бразилии запросили больше данных о российской вакцине

Бразильский госрегулятор лекарств Anvisa вернул на доработку заявку об экстренной регистрации российской вакцины "Спутник V" подавшей ее фармацевтической компании Uniao Quimica.

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В объяснении регулятора говорится, что заявка не соответствовала минимальным критериям - в ней не было достаточной информации и адекватных гарантий результатов третьей стадии испытаний вакцины.

Российский фонд прямых инвестиций, который занимается международным маркетингом вакцины "Спутник V", заявил, что регулятор запросил дополнительную информацию, которая скоро будет предоставлена, добавив, что это стандартная процедура.

Индия: начало вакцинации 1,3 млрд человек

В Индии развернулась крупнейшая в мире программа вакцинации. За первый день прививку получили 190 тысяч человек, отрапортовали власти.

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В распоряжении медиков две вакцины: Оксфордского университета и AstraZeneca ("Covishield") и разработанная в Индии вакцина "Covaxin", которая не завершила третью стадию испытаний.