Фото: как провожали Навального в Берлине и кто его ждет в Москве

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Чувствую себя гражданином": Навальный летит в Россию

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в воскресенье днем вылетел в Москву из Берлина. Он впервые возвращается в Россию после отравления веществом типа "Новичок". Встречать Навального приехали журналисты, его сторонники и - неожиданно - фанаты Ольги Бузовой. ОМОН задерживает всех.

С раннего утра возле аэропорта Берлина собрались десятки журналистов и сторонников Навального. Однако в зоне регистрации политик так и не появился.

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Позже стало известно, что Навального на рейс регистрировали сотрудники местной полиции. Службы безопасности проводили политика прямо до самолета.

Автор фото, Reuters

Значительную часть пассажиров рейса "Победы" составляют журналисты. Навальный, его жена Юлия, пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и адвокат Ольга Михайлова зашли в самолет последними.

Автор фото, Reuters

"Я чувствую себя гражданином России, который имеет полное право вернуться домой", - заявил Навальный журналистам.

Самолет с политиком должен прилететь в аэропорт Внуково около 19:40.

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Кто и что ждет Навального

Аэропорт Внуково также начал готовиться к прилету Алексея Навального прямо с утра. Правда, не так, как берлинский.

На парковку были стянуты автозаки, несколько часов в здание не пускали людей без билетов, и встречающим приходилось стоять на улице. Зону прилета оцепили.

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Встречать Навального приехали его соратники, среди которых сотрудники ФБК Любовь Соболь, Руслан Шаведдинов, Константин Котов, а также режиссер Виталий Манский.

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До того как Навальный сел в самолет, в аэропорту Внуково сохранялась относительно спокойная обстановка. Но сразу после вылета политика начались задержания.

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Соболь, Шаведдинова и Котова задержали прямо в кафе. Также задерживали пришедших с плакатами.

А потом собравшихся стал оттеснять ОМОН и началась давка.

Тех, кто никуда не улетает, по громкоговорителю призывали покинуть здание аэропорта. Началась давка, люди стали кричать правоохранителям: "Фашисты".

Жертвами "зачистки" аэропорта стала и самая неожиданная группа посетителей аэропорта. Несколько десятков молодых людей днем приехали в аэропорт, утверждая, что встречают Ольгу Бузову.

Сама артистка об этом, похоже, не знает. Она уехала в Санкт-Петербург только сегодня утром. Собравшиеся с цветами пели песни Бузовой, сверяясь с текстом на мобильных телефонах.