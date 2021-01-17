Фото: как провожали Навального в Берлине и кто его ждет в Москве
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в воскресенье днем вылетел в Москву из Берлина. Он впервые возвращается в Россию после отравления веществом типа "Новичок". Встречать Навального приехали журналисты, его сторонники и - неожиданно - фанаты Ольги Бузовой. ОМОН задерживает всех.
С раннего утра возле аэропорта Берлина собрались десятки журналистов и сторонников Навального. Однако в зоне регистрации политик так и не появился.
Позже стало известно, что Навального на рейс регистрировали сотрудники местной полиции. Службы безопасности проводили политика прямо до самолета.
Значительную часть пассажиров рейса "Победы" составляют журналисты. Навальный, его жена Юлия, пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и адвокат Ольга Михайлова зашли в самолет последними.
"Я чувствую себя гражданином России, который имеет полное право вернуться домой", - заявил Навальный журналистам.
Самолет с политиком должен прилететь в аэропорт Внуково около 19:40.
Кто и что ждет Навального
Аэропорт Внуково также начал готовиться к прилету Алексея Навального прямо с утра. Правда, не так, как берлинский.
На парковку были стянуты автозаки, несколько часов в здание не пускали людей без билетов, и встречающим приходилось стоять на улице. Зону прилета оцепили.
Встречать Навального приехали его соратники, среди которых сотрудники ФБК Любовь Соболь, Руслан Шаведдинов, Константин Котов, а также режиссер Виталий Манский.
До того как Навальный сел в самолет, в аэропорту Внуково сохранялась относительно спокойная обстановка. Но сразу после вылета политика начались задержания.
Соболь, Шаведдинова и Котова задержали прямо в кафе. Также задерживали пришедших с плакатами.
А потом собравшихся стал оттеснять ОМОН и началась давка.
Тех, кто никуда не улетает, по громкоговорителю призывали покинуть здание аэропорта. Началась давка, люди стали кричать правоохранителям: "Фашисты".
Жертвами "зачистки" аэропорта стала и самая неожиданная группа посетителей аэропорта. Несколько десятков молодых людей днем приехали в аэропорт, утверждая, что встречают Ольгу Бузову.
Сама артистка об этом, похоже, не знает. Она уехала в Санкт-Петербург только сегодня утром. Собравшиеся с цветами пели песни Бузовой, сверяясь с текстом на мобильных телефонах.
Когда начались задержания, они дружно достали плакаты, но это их не спасло. Поклонников певицы также оттеснили к выходу, сотрудники ОМОНа разорвали несколько плакатов.