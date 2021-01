Легендарный продюсер Леннона Фил Спектор не дожил до конца тюремного срока

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фил Спектор на суде, который длился с 2007 по 2009 гг

Фил Спектор, один из самых известных музыкальных продюсеров ХХ века, умер в возрасте 81 года, отбывая тюремный срок за убийство.

Как сообщает Департамент исполнения наказаний и реабилитации заключенных штата Калифорния, Спектор умер во внешней больнице (не при тюрьме).

В заявлении довольно расплывчато указывается, что смерть наступила от "естественных причин" вечером по местному времени 16 января (по Гринвичу уже 17 января). Официальное заключение о причинах смерти продюсера будет обнародовано после патологоанатомического освидетельствования.

В 2009 году Фил Спектор был приговорен к пожизненному сроку без права на досрочное освобождение раньше, чем через 19 лет, за убийство в 2003 году американской актрисы Ланы Кларксон.

Спектор вошел в историю музыки как создатель особой технологии звукозаписи, получившей название "стена звука", что давало записываемому треку очень плотное громкое звучание.

Спектор был продюсером многих знаменитых музыкантов 1960-70-х, включая "Битлз", Righteous Brothers, Айка и Тины Тернер.

"Знать его означало любить его"

Харви Филлип Спектор родился в декабре 1939 года в нью-йоркском Бронксе, в еврейской семье иммигрантов первого поколения, чьи родители были выходцами из России и Украины.

Когда Филу было восемь лет, покончил с собой его отец Бен, что оставило неизгладимый след в душе мальчика. На могиле отца была оставлена эпитафия: "Знать его означало любить его" ("To know him was to love him").

Именно эти слова в слегка видоизмененном варианте ("To Know Him Is To Love Him") 11 лет спустя, в 1958 году, стали названием песни, которую Фил выпустил со своей первой рок-группой The Teddy Bears,. Песня сразу стала хитом и попала в американские и британские хит-парады.

Впоследствии ее записывали многие другие исполнители, включая Нэнси Синатру, Долли Партон, "Битлз" ( в варианте "To Know Her Is To Love Her"), Эми Уайнхаус и многие другие.

Спектор сам играл на гитаре и пел, но сильный сценический страх заставил его сконцентрировать внимание не на гастролях, а на написании новых песен и продюсировании музыки.

В 1960 году вместе с Лестером Силлом Спектор основал свой собственный звукозаписывающий лейбл Philles Records, что позволило ему больше экспериментировать в сфере звукозаписи.

Он стал записывать многочисленные наложения различных музыкальных партий, добиваясь в рок-музыке симфонического, "вагнерианского", как говорил сам Спектор, звучания, производя на свет "маленькие рок-н-рольные симфонии для ребят".

"Я понимал, что Бетховен гораздо более значителен, чем кто-либо другой, кто просто исполнял его музыку. И я хотел быть таким же", - как-то признался Спектор.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фил Спектор с солистками группы Ronettes, на одной из которых, Ронни (крайняя справа), он женился

Стремление к грандиозности, как в музыке, так и в жизни, в итоге сослужило Спектору дурную службу.

Несмотря на то, что он создал себе колоссальное реноме в поп- и рок-музыке и был продюсером таких эпохальных альбомов, как битловский "Let It Be" или "Imagine" Джона Леннона, слухи о его эксцентричном поведении стали расползаться далеко за пределы непроницаемых стен звукозаписывающих студий.

Он стал легендой, которую сторонились.

Его вторая жена Ронни (солистка американской группы Ronettes) в своей автобиографии "Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts, and Madness" описала многолетние терзания, которые ей пришлось пережить в браке со Спектором, угрожавшим убить ее и поместить в золотой гроб со стеклянной крышкой, который он держал в цокольном этаже.

Его агрессивное поведение стало распространяться и на музыкантов, с которыми ему доводилось работать. Однажды он выстрелил в воздух, работая в студии с Джоном Ленноном над альбомом "Rock 'n' Roll"; в другой раз Спектор приставил дуло пистолета к виску Леонарда Коэна во время записи "Death of a Ladies' Man", а также, угрожая оружием, взял в заложники панк-группу Ramones.

Кульминацией этого поведения стало убийство в 2003 году в его калифорнийском особняке киноактрисы Ланы Кларксон.

Подсудимый заявил, что это был несчастный случай и Кларксон просто "поцеловала пистолет в дуло", однако выступившие на суде несколько женщин заявили, что Спектор в прошлом угрожал оружием и им, когда они отвергали его приставания.

Сам продюсер не раз в интервью разным изданиям признавался, что "только отчасти в своем уме" и страдает душевным расстройством.