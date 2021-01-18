США: протесты сторонников Трампа пока немногочисленны, но напряжение растет

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В выходные к зданиям капитолиев в нескольких штатах вышли вооруженные протестующие

В городах США в выходные прошли немногочисленные акции вооруженных сторонников Трампа и правых группировок. Напряжение перед инаугурацией Джо Байдена растет. Правительственные здания в штатах США охраняют военные, а в минобороны ожидают "нападения изнутри" во время церемонии.

Ранее ФБР предупреждала об опасности насилия и столкновений перед инаугурацией Джо Байдена.

В минувшие выходные капитолии в столицах американских штатов повысили меры безопасности. Здания оградили заборами, окна заколотили досками, а улицы вокруг них патрулировали солдаты Национальной гвардии в военной форме.

"Офицеры полиции особого назначения охраняли здание капитолия Джорджии. В Джексоне, штат Миссисипи, в капитолии с собаками искали бомбы. В Колумбусе на крыше здания правительства разместились военные. В Сакраменто секции забора вокруг капитолия были скреплены наручниками", - описывает приготовления к ожидаемым протестам телеканал Си-би-эс.

В минувшие выходные протесты прошли лишь в некоторых штатах, где в них приняли участие по несколько десятков человек, а столкновений или попыток штурма местных капитолиев ни в одном из штатов не было.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Нацгвардия перед капитолием штата Пенсильвания

New York Times сообщает, что в выходные среди вооруженных автоматическим оружием протестующих в Колумбусе, штат Огайо, были замечены 25 членов экстремистского движения "Бугалу бойз", выросшего из форума любителей оружия на имиджборде 4chan.

В столице штата Мичиган Ленсинге около двух десятков человек с винтовками вышли к зданию капитолия и протестовали под надзором полиции.

"Я здесь не для насилия, и я надеюсь, что никто не придет с такой целью", - сказал один из протестующих журналисту агентства Рейтер.

В Остине, штат Техас, в протесте у капитолия участвовали чуть больше десятка человек, некоторые с винтовками.

В столице Пенсильвании Гаррисберге один из участников пожаловался на небольшое количество собравшихся. "Ничего не происходит", - сказал он журналистам.

Задержан член правительства штата Нью-Мексико и основатель движения "Ковбои за Трампа" Кой Гриффин.

Как выяснилось, 6 января он принимал участие в штурме Капитолия в Вашингтоне. После чего выложил в соцсетях видео, где пригрозил вернуться с оружием. "Из этого здания будет течь кровь", - заявил он в обращении.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Члены "Бугалу бойз" перед капитолием в штате Мичиган

Напряжение перед инаугурацией Байдена продолжает расти. В министерстве обороны США заявили, что опасаются "нападения изнутри", то есть со стороны одного или нескольких солдат Нацгвардии. ФБР тщательно проверяет каждого из тех, кто будет обеспечивать безопасность церемонии 20 января.

Церемония пройдет две недели спустя после штурма сторонниками Трампа Капитолия в Вашингтоне, в ходе которого погибли пять человек.

На форумах и в соцсетях крайне правых много призывов к демонстрациям в воскресенье, но некоторые группировки не рекомендуют членам участвовать в них из-за повышенных мер безопасности.

В планах Джо Байдена - отменить введенный Трампом запрет на въезд в США из ряда стран и заново присоединиться к Парижскому соглашению по климату. Он говорил, что сделает это в свой первый день в Белом доме.

Также Байден планирует ужесточить антивирусные меры, сделав обязательным ношение масок и заняться воссоединением семей мигрантов, находящихся по разные стороны границы между Мексикой и США.