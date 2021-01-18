Коронавирус: в Британию перестали пускать без справки, ВОЗ говорит о моральной катастрофе

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Британия закрыла все транспортные коридоры, Австралия, вероятно, не откроет границы до конца года, а ВОЗ говорит о близости мира к "моральной катастрофе" из-за распределения вакцин между странами. Главное о пандемии коронавируса в мире - в нашем ежедневном обзоре

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире на сегодня 42,7 млн болеющих коронавирусом: с начала пандемии было зарегистрировано более 95 млн случаев, переболели и пошли на поправку 52,3 млн заразившихся. Скончались за все время более 2,03 млн заболевших.

В Британию нельзя без справки

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В Британии с сегодняшнего дня закрыты все так называемые транспортные коридоры. Это значит, что в Соединенное Королевство снова нельзя въезжать без карантина - ни самолетом, ни по воде, ни поездом через Евротоннель.

Кроме того для въезда в страну теперь нужно предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не раньше, за 72 часа до отъезда. Всем, кто приедет без справки, грозит штраф в 500 фунтов.

Соглашений о транспортных коридорах Британия достигла с рядом стран в прошлом году. Коридоры позволяли людям перемещаться между Соединенным Королевством и этими странами без карантина и тестов.

В аэропорту Хитроу в понедельник образовались огромные очереди. Пассажиры жалуются, что им приходится стоять на паспортном контроле больше часа, без социальной дистанции.

Накануне газета Sunday Times сообщила, что британские власти рассматривают возможность введения более жесткой системы карантина для прибывающих в страну, при которой те должны изолироваться в отелях при аэропортах, а перед выходом сдавать тест на коронавирус.

За соблюдением 10-дневного карантина предлагается следить с помощью GPS и технологий распознавания лица, а плату за размещение в гостиницах взимать с самих изолируемых.

В понедельник в Британии открылись центры вакцинации. Заместитель министра здравоохранения по делам вакцинации Надим Захауи в программе BBC Breakfast сказал, что к середине февраля правительство надеется привить около 15 млн. граждан из самых уязвимых категорий.

Австралия закрывается надолго

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Глава австралийского минздрава Брендан Мерфи считает, что страна не сможет полностью открыть границы до конца года.

Мерфи, в марте прошлого года активно лоббировавший закрытие границ, сделал это заявление в ответ на вопрос журналиста о ситуации в других странах.

"Думаю, большую часть года мы проживем со значительными ограничениями пересечения границы, - сказал он. - Даже если мы привьем большую часть населения, мы не знаем, остановит ли это распространение вируса".

Сейчас в Австралию можно въезжать ее гражданам, постоянным резидентам и еще некоторым категориям путешественников, при условии что они пройдут карантин в две недели в отеле, который сами оплатят.

В Астралии с начала пандемии было зафиксировано около 22 тыс. случаев и 909 смертей. Это намного меньше, чем в большинстве западных стран. В понедельник власти Австралии сообщили, что новых случаев передачи коронавируса в стране не было.

Австралия недавно впустила около 1200 теннисистов и сопутствующего персонала для турнира Australian Open, у девяти человек из этой группы подтвердился коронавирус.

ВОЗ: распределение вакцины в мире - этический провал

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Мир находится на грани морально-этической катастрофы, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус, комментируя то, как распределяются вакцины от Covid-19.

Гебрейсус выступил на заседании исполнительного совета ВОЗ, посвященном скорому запуску инициативы COVAX, которая будет бесплатно распределять вакцины между небогатыми странами. Стран, проявивших интерес к участию в программе, 80. Среди них Украина, Узбекистан, Таджикистан, Эстония, Армения и другие.

Однако, по словам Гебрейсуса, стремление развитых стран в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан только затормаживает глобальную борьбу с пандемией.

В прошлом году эти страны подписали 44 двусторонних контракта на поставку вакцин с производителями, а в этом - уже 12, добавил он.

"Это затормозит доставку вакцин в рамках COVAX и приведет именно к тому сценарию, для избежания которого была создана эта программа", - сказал он.

"В конечном итоге такие действия только продлят пандемию", - добавил глава ВОЗ.

Три месяца в аэропорту из-за боязни ковида

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Адитья Сингх слишком боялся летать - и прожил три месяца в аэропорту Чикаго

36-летний Адитья Сингх боялся летать на самолете во время пандемии и потому три месяца прожил в открытой только для персонала зоне аэропорта Чикаго, не замеченный сотрудниками.

Сингха обнаружили в субботу, после того как сотрудник авиакомпании попросил его предъявить документы. Сингх попытался предъявить бейдж, но оказалось, что в октябре прошлого года у одного из сотрудников аэропорта пропал точно такой же, и Сингха арестовали.

По данным полиции, Сингх, житель Лос-Анджелеса, прилетел из родного города 19 октября и случайно нашел потерянный бейдж сотрудника аэропорта. В суде он заявил, что боялся возвращаться домой из-за ковида.

Сингх имел свободный доступ в закрытую для публики часть аэропорта, а пропитание добывал, прося подаяние у пассажиров. Так продолжалось с 19 октября до минувшей субботы.